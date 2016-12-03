Большая пресс-конференция Владимира Путина

Желающих встретиться с человеком, вот уже в четвертый раз подряд признанным самым влиятельным в мире, оказалось предостаточно. В двенадцатой по счету большой пресс-конференции Президента России Владимира Путина, прошедшей в Москве в минувшую пятницу, приняло участие рекордное число журналистов - 1437 человек. В зале, как говорится, яблоку было негде упасть. В ходе пресс-конференции Владимир Путин ответил на 67 вопросов 48 журналистов. О том, как это было, - в сегодняшнем материале «ВС».

8 часов 15 минут. 23 декабря 2016 года. Москва, Центр международной торговли. Несмотря на ранний час, возле здания выстроилась огромная очередь из журналистов. До начала большой пресс-конференции Президента, назначенной на полдень, еще целых 4 часа, а в холле первого этажа Центра международной торговли уже вовсю кипит работа. Журналисты общаются друг с другом, интересуются, какие вопросы хотели бы адресовать Президенту.

Едва корр. «ВС» успел снять верхнюю одежду, как тут же подоспел корр. телеканала «Санкт-Петербург» и предложил побеседовать. Но вопрос был оригинальным: «Чем обусловлен выбор Вашего наряда? Что означает его синий цвет?» - живо интересуется журналист. Пришлось пояснить, что все дело в российском триколоре. В предыдущем году корр. «ВС» был в красном, в этом году - в синем. Ну а если посчастливится отправиться к Президенту на будущий год, то выбор цвета очевиден - белый.

Мы приехали в столицу не с пустыми руками, а с ярким желтым плакатом, который привлек внимание многих коллег по цеху. Во время пресс-конференции в ход пошло даже устройство для селфи! Монопод был предусмотрительно привезен из Саранска. И вновь, как и в прошлом году, нам досталось место в восьмом ряду, по левую руку от Президента. Так и хотелось то ли запеть, то ли закричать: «Я в восьмом ряду, в восьмом ряду. Меня узнайте, мой маэстро!..». Кстати сказать, ближе к концу пресс-конференции у некоторых журналистов нервы не выдерживали: одни в попытке привлечь внимание первого лица страны выкрикивали из зала свой вопрос, другие вставали со своих мест и чуть ли не подпрыгивали. Хотя журналистам нашего региона на этот раз не удалось задать свой вопрос Президенту, Мордовия все же прозвучала в этот день на федеральном канале. В беседе с журналистом телеканала «РОССИЯ 1» корр. «ВС» рассказал, о чем планирует спросить Владимира Путина...

По всему было видно, что настроение у Президента хорошее. Он был спокоен, улыбался, шутил, а еще периодически останавливал своего пресс-секретаря и сам выбирал того, кто задаст следующий вопрос. Впрочем, если Дмитрий Песков старался дать слово преимущественно федеральным изданиям и телеканалам, то Путин нередко выбирал зарубежных журналистов - США, Великобританию, Турцию, Польшу.

На этот раз общение с журналистами Президент России начал без предисловий, предложив сразу перейти к вопросам. А их было множество.

Об экономике

Первые полчаса пресс-конференции практически полностью были посвящены экономическим вопросам. Журналист радиостанции «Маяк» попросил Путина дать оценку экономической ситуации, в которой по итогам текущего года оказалась Россия, на что Президент ответил, что «все познается в сравнении».

«Надо смотреть на макроэкономические показатели 2015 года и сравнивать с тем, что получается в 2016-м. Основной показатель - ВВП страны: в прошлом году был спад 3,7%, в этом году будет тоже небольшое снижение - думали, будет около единицы, потом скорректировали до 0,7%. За ноябрь наблюдаем небольшой рост ВВП страны. Скорее всего, по году у нас и будет 0,5-0,6%», - сказал Президент.

При этом Глава государства обратил внимание собравшихся и на наметившийся рост в сфере промышленности, и на рекордный, по его словам, урожай этого года. «Происходит рост в машиностроении, по грузовикам, по тяжелому машиностроению, дорожной технике, по химии, легкой перерабатывающей промышленности, по сельскому хозяйству, - сообщил Владимир Путин. - В чем проблемы? Есть ли они? Конечно, есть. Нам нужно обеспечить дальнейший рост экономики и промышленного производства. У нас припали реальные доходы населения. Это ведет к снижению потребительского спроса и влияет на инвестиции».

О гонке вооружений

На пресс-конференции Владимир Путин сам обратил внимание на журналиста британской телекомпании Би-би-си и попросил дать ему слово. Тот обратился к Президенту с вопросом о якобы имевшем место «спонсировании» Россией хакерских атак и «новой гонке вооружений». «Предпосылки к новой гонке вооружений были созданы США после выхода из договора о нераспространении. Когда одна из сторон вышла из договора и заявила, что будет создавать для себя «зонтик» антиядерный, то вторая сторона должна создавать такой же зонтик и системы, способные преодолеть ПРО. Не мы это придумали. И хочу подчеркнуть, что мы ничего не нарушаем, в том числе по СНВ-3», - заметил Президент.

«Если уж кто-то разгоняет гонку вооружений, то не мы, - продолжил Владимир Путин. - Но хочу подчеркнуть, это важно для нашего внутреннего употребления, мы никогда не пойдем на то, чтобы, втягиваясь в эту гонку, тратить ресурсы, которые будут нам не по карману».

О досрочных выборах

Запоминающимся стал вопрос журналиста американской газеты «Уолл стрит джорнэл» Нэйтана Ходжа. «Возможно ли, что в следующем году состоятся досрочные выборы Президента?» - поинтересовался американец. «Какой страны?» - с улыбкой уточнил Владимир Путин под аплодисменты журналистов. Речь шла, конечно, о выборах Президента в России. Путин ответил кратко: «Сразу скажу: возможно, но нецелесообразно».

О налогах

Первый канал спросил Владимира Путина про налоги и сборы. Глава государства высказался в поддержку существующей налоговой системы, отметив, что при введении единого для всех 13-процентного налога на доходы физических лиц его собираемость увеличилась в 7 раз. «Надо, во всяком случае, видеть, что происходит в этой сфере, - сказал Путин. - Для этого правительству поручено, и в следующем году, по-моему к июню, должен быть создан так называемый реестр неналоговых платежей. С тем чтобы нам точно и ясно понимать, что происходит в стране, в регионах и муниципалитетах с точки зрения этой нагрузки. И потом соответствующим образом регулировать. Что касается регулирования с федерального уровня, то напомню, что мы заморозили рост тарифов. Мы исходим из того, что, скажем, тарифы, как производная от тарифов на электроэнергию, на тепло, они будут соответствующим образом отражаться на тарифах ЖКХ, что чрезвычайно важно. Но самый главный способ в этой сфере сдерживать рост тарифов - это понижать инфляцию. И я уже в начале нашего разговора сегодня говорил, в прошлом году было 12,9%, в этом году будет рекордно низкая вообще за всю новейшую историю России инфляция. Если мы дальше будем работать по ее подавлению, скажем, выйдем на уровень 4%, то это существенным образом стабилизирует всю ситуацию с тарифами».

О кадрах

У Президента поинтересовались, почему он ставит на губернаторские посты людей из своего окружения? Быть может, не доверяет местной элите? Речь шла о ряде назначений: Дмитрия Миронова - в Ярославль, Алексея Дюмина - в Тулу, Антона Алиханова - в Калининград. «Для чего вы их «обкатываете», Владимир Владимирович, для каких далеко идущих целей, и каковы ваши цели?» - спросил журналист «Комсомольской правды» Александр Гамов. «Цели - благо России, - подчеркнул Владимир Путин. - У нас сколько субъектов Российской Федерации? 85. А сколько человек вы назвали сейчас? Троих. И вот ответ на вопрос, доверяем мы местным так называемым кадрам или нет? Конечно, доверяем, в подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации работают люди - выходцы из этих регионов, просто в абсолютном большинстве. Но есть и случаи, когда, что называется, элиту нужно обновлять, обновлять нужно кровь. По поводу того, какие есть виды на них, - это будет зависеть от них самих, от того, как будут граждане оценивать их работу».

Об Улюкаеве

Корреспондент радиостанции «Эхо Москвы» попросил Владимира Путина прокомментировать громкие коррупционные дела 2016 года, в том числе арест бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Журналист поинтересовался, разговаривал ли Президент с Улюкаевым после ареста. «Я с Алексеем Улюкаевым не разговаривал, считаю, что материалы, которые были предоставлены оперативными службами, достаточны для того, чтобы отстранить его от занимаемой должности в связи с утратой доверия, - ответил Владимир Путин. - А во что это выльется в завершение, мы посмотрим по результатам рассмотрения дела в суде. До этого какие-то предварительные выводы делать нецелесообразно и вредно».

Поскромнее надо быть

Российским чиновникам и руководителям госкомпаний Глава государства посоветовал умерить свои аппетиты. «В отношении строительства представителями бизнеса, в том числе предприятий с госучастием, таких «вызывающих» по внешнему виду объектов недвижимости я согласен с вами: поскромнее надо быть. И я много раз об этом говорил и надеюсь, что они услышат», - отметил Владимир Путин. «Это касается и премий, это касается и доходов. И даже если это в рамках закона, возможно, нужно понимать, в какой стране мы живем, и не раздражать людей», - сказал Президент.

О пенсиях

Редактор пензенской газеты «Молодой ленинец» Юлия Измайлова спросила у Президента о пенсиях. Владимир Путин сообщил, что уже через несколько дней, в январе 2017 года, всем пенсионерам, в том числе и военным и приравненным к ним, вне зависимости от уровня их пенсионных доходов, будет выплачена единоразовая компенсация - 5 тысяч рублей. «Кстати говоря, для многих категорий пенсионеров выплата пять тысяч будет даже больше, чем возможная была бы индексация в течение года, - заметил Президент. - Ну и в следующем году у нас заложены в бюджет все необходимые средства для того, чтобы с 1 февраля проиндексировать пенсию для пенсионеров по старости на инфляцию 2016 года, то есть мы вернемся к исполнению действующего закона. И, по-моему, с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии».

О российско-турецких отношениях

Одно из важных заявлений, сделанных Владимиром Путиным, касалось российско-турецких отношений в контексте трагедии, произошедшей в Анкаре, - убийства Посла РФ Андрея Карлова. Глава государства подчеркнул: «Думаю, что это, конечно, прежде всего, было покушение на Россию, на российско-турецкие отношения. Безусловно. Знаете, откровенно скажу, я скептически относился к тезису, что и наш самолет был сбит без приказа со стороны высшего турецкого руководства, а людьми, которые хотели навредить российско-турецким отношениям. Но сейчас, после нападения на посла, которое было совершено сотрудником спецназа, я уже начинаю менять свое мнение. Мне уже кажется, что все возможно. И проникновение деструктивных элементов в государственные структуры, в том числе в правоохранительные органы, в армию Турции, конечно, носит глубокий характер».

Отвечая на вопрос журналиста из Турции, сможет ли это помешать развитию российско-турецких отношений, Президент ответил: «Нет, не помешает. Потому что мы понимаем важность и значение российско-турецких отношений и будем всячески стремиться к тому, чтобы их развивать, имея в виду, конечно, турецкие интересы, но и не в последнюю очередь российские».

Путин о Трампе: он тонко почувствовал настроения американского общества

«Он тонко почувствовал настроения американского общества и работал именно в этой парадигме, до конца шел, хотя никто не верил, кроме нас с вами, в то, что он победит», - сказал Владимир Путин о Трампе.

Президент сообщил, что его встреча с Дональдом Трампом возможна после того, как тот соберет свою команду и вступит в должность. Прежде всего он хотел бы обсудить с ним нормализацию российско-американских отношений. «Хорошо, что в США есть люди, которые симпатизируют нам в представлениях о традиционных ценностях. Наши отношения нужно выстраивать на базе взаимной симпатии народов», - подчеркнул Президент, отвечая на вопрос журналиста.

О роботах и людях

Владимир Путин не оставил без ответа вопрос от восьмилетнего Саши Аксененко из Москвы, написавшего записку: «Какого именно робота Вам не хватает в Кремле»? - «Роботы нужны в производстве, в промышленности. Когда мы занимаемся такими чувствительными вопросами, от решения которых зависят судьбы миллионов людей, то здесь нужно быть людьми, прежде всего, и на роботов здесь трудно ссылаться и трудно рассчитывать», - сказал Президент.

P.S. Пресс-конференция продолжалась 3 часа 50 минут, после чего Глава государства предложил журналистам завершить общение. «Любовь быстро в ненависть переходит, если мы с вами пересидим», - заметил Владимир Путин и попрощался с залом, напоследок поздравив всех с наступающим Новым годом. Однако журналисты не спешили расходиться - общались, обменивались мнениями по поводу услышанного. Корр. «ВС» также не преминул воспользоваться возможностью и побеседовал с известной телеведущей Туттой Ларсен. Сегодня Тутта Ларсен представляет федеральную радиостанцию традиционных ценностей «Вера». «У меня был вопрос про федеральный закон о многодетных семьях, которого не существует, - рассказала Тутта Ларсен (также многодетная мама - прим. авт.). - У нас в стране нет единого понятия о том, что такое многодетная семья и на какие льготы она может рассчитывать. Считаю, что это очень актуальный вопрос. Жаль, что не удалось спросить Президента, что он думает на этот счет».

Елена БУДАНОВА

