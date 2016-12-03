Какими способами можно продать заложенное недвижимое имущество?

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Достаточно распространены несколько вариантов продажи ипотечного жилья. Удобство использования того или иного из них зависит не только от позиции банка в этом вопросе, но и от других факторов: к какому типу недвижимости относится объект (первичное или вторичное жилье, дача и т. д.), степени готовности нового покупателя приобрести квартиру с обременением. В случае продажи квартиры, приобретенной в строящемся доме с использованием кредитных средств по договору долевого участия, наиболее удобным способом представляется досрочное погашение ипотечного кредита за счет средств нового покупателя, который должен внести с этой целью задаток. Об этом с заемщиком составляется нотариально заверенное соглашение. После исполнения долгового обязательства и снятия обременения с жилплощади в Росреестре продавец и покупатель там же переоформляют договор долевого строительства или оформляют договор купли-продажи.
При продаже готового жилья новому покупателю удобнее обратиться в банк с заявлением о выкупе предмета залога. При наличии согласия банка у нотариуса оформляется предварительный договор купли-продажи. В этом договоре указывается, что сумма долга заемщика является задатком или авансом, оговариваются сроки уплаты покупателем долга заемщика банку и сроки погашения ипотеки, а также все существенные условия основного договора (что в цену договора входят расходы заемщика по погашению кредита, денежные средства, уплаченные банку в погашение долга заемщика, а также условие об использовании банковской ячейки при расчетах между сторонами на основании трехстороннего договора между банком, продавцом и покупателем). После этого заемщик должен взять у банка закладную с отметкой об исполнении обязательства и справку об отсутствии долга перед банком и обратиться в порядке ст.25 Закона «Об ипотеке» в Росреестр с требованием погасить регистрационную запись об ипотеке. Затем возможно оформить переход права собственности между заемщиком и новым покупателем по договору купли-продажи в общем порядке. После внесения соответствующей записи в ЕГРП получают доступ к ячейке банк (с целью получения средств на погашение ипотечного кредита) и заемщик (с целью получения остатка денег за проданную квартиру).
Пресс служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия
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