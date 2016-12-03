Чемодан, вокзал, Гавана

В отечественном футболе наступило межсезонье. Футболисты и тренеры ушли в заслуженные отпуска. Ушли в разном настроении: кто-то с надеждами на весенний отрезок чемпионата, а кто-то… Футболисты саранской «Мордовии», уходя в отпуск, решили громко хлопнуть дверью. Группа бывших и действующих игроков команды написала письмо вице-премьеру российского правительства Виталию Мутко с просьбой оказать содействие в получении заработной платы и премиальных за часть прошлого сезона и за весь нынешний. Опубликовав этот документ, игроки разлетелись по теплым странам, оставив болельщикам немало пищи для размышлений. Свои соболезнования великим футболистам современности выражает корреспондент «ВС».

Девяносто процентов успеха

Из тех, кто сегодня числится в основном составе «Мордовии», комментировать факт написания коллективного письма на имя Виталия Мутко не стал никто. Храбрости дать пояснения хватило лишь бывшему защитнику саранского клуба Владимиру Рыкову, ныне защищающему цвета столичного «Динамо». В интервью федеральным СМИ он рассказал о тяжелой ситуации с долгами по зарплате в саранском клубе, о том, что игроки уже обращались во все инстанции, выиграли все споры, но денег так и не получили.

Сразу оговоримся, определенная логика в словах Владимира Рыкова, безусловно, присутствует. Контракт есть контракт, и все обязательства по нему должны выполняться в полном объеме. Раз уж кто-то согласился платить игрокам те деньги, которые они теперь требуют, значит, их должны выплатить. Это, как говорится, основы трудового законодательства всего мира. Но есть и другой момент. Господин Рыков (это именно он играл в центре обороны в памятном матче «Мордовии» с ЦСКА, когда саранский клуб за один тайм умудрился получить шесть мячей от москвичей), с которым, уверен, согласятся все сто процентов российских футболистов, своим заявлением фактически снимает с себя всякую ответственность за результат команды, сваливая текущие неудачи на некие сторонние факторы. Негативную атмосферу в команде, которая сложилась в результате многомесячных долгов по зарплате, тренерские просчеты, судейские ошибки, погоду, низкую посещаемость домашних матчей. Одним словом, виноваты все, кроме самих игроков. Это же не их стараниями «Мордовия», которая еще пару лет назад входила в восьмерку сильнейших команд страны, теперь имеет реальные перспективы вылететь во второй дивизион. Хотя перед стартом нынешнего сезона саранский клуб, во всяком случае по именам, считался одним из фаворитов первенства ФНЛ. Это же не они, оказавшись в тяжелой турнирной ситуации, безвольно продули пять последних матчей. Это же не благодаря их игре трибуны саранского стадиона «Старт» перестали заполняться даже на половину, а футбольные эксперты назвали «Мордовию» одним из главных разочарований текущего сезона. Это же не они, едва «Мордовия» покинула российскую Премьер-лигу, поспешили разбежаться по другим клубам и, уже будучи игроками разных команд, рассказывали, как тяжело им жилось и игралось в «Мордовии».

Оговоримся еще раз, возлагать вину за катастрофическое положение саранского клуба только на игроков неверно. Виноваты все, от главного тренера и повара на базе до седого работника службы безопасности клуба. Но еще выдающийся футбольный тренер современности португалец Жозе Моуриньо сказал, что результат команды лишь на десять процентов зависит от тренера, остальные девяносто процентов целиком и полностью на совести футболистов. Это они выходят на поле и по логике должны «умирать» на нем если не за клубную эмблему, то хотя бы за собственное имя. Но, похоже, даже этот фактор в современных реалиях уступил пальму первенства деньгам. Хотя, если честно, нет уверенности в том, что даже при должном финансировании турнирное положение команды с этим составом было бы лучше.

Кто не работает, тот ест!

Письмо футболистов (ну официально-то они считаются именно футболистами) саранского клуба дало повод задуматься и о вещах, напрямую с футболом не связанных. А именно о том, кто есть кто? Впрочем, поводов и без этой цидульки было хоть отбавляй. Началось все еще летом, когда в Монако загудели только что осрамившиеся на весь мир игроки футбольной сборной страны Мамаев и Кокорин. Похмелье от той пьянки оказалось очень горьким для обоих. И того, и другого временно отстранили от тренировок с основными составами своих клубов. Кокорин впоследствии даже извинился, говорил, что очень переживает. Но, говорят, недавно снова окунулся в водоворот доступных удовольствий. Ближе к осени последовало продолжение, когда все вдруг стали обсуждать, какие премиальные получат не допущенные до Олимпиады в Бразилии российские спортсмены. Ну а перед Новым годом подоспел и Рыков сотоварищи. И, глядя на всех этих обиженных работодателями великих спортсменов, невольно вспоминается «Операция Ы». Точнее та ее часть, где амбал-алкоголик Федя, поедая шашлык, поучал тщедушного студента Шурика с булкой и кефиром основам современного устройства общества. Помните его фразу: «Кто не работает, тот ест!»? Так вот, значительная часть российских футболистов - это такой большой коллективный алкоголик Федя, такая бригада ух, которая работает за двух, жрет за четверых, а пьет - сколько поднесут.

- Почему плохо выступил на чемпионате мира (Европы, Олимпийских играх)?

- Не хватило концентрации.

- Почему ваша команда стоит на вылет?

- Мяч в ворота не идет.

- Что будете делать, если ваша команда покинет элитный дивизион?

- Над этим сейчас работает мой агент. Рассматриваем предложения.

При этом оклад в миллионах условных единиц в год - вынь-положь. Да про премиальные за количество проведенных матчей не забудь. Иначе обратимся в КДК, а если там не помогут - Мутко напишем.

На других предприятиях работника за плохую работу гонят в шею по статье. Но у футболистов - контракт и всепоглощающая отговорка про то, что век спортсмена короток, семью нужно кормить, по возможности омарами, икрой и шампанским по 250 евро за флакон. Кстати, многие из них после окончания карьеры трудоустраиваются экспертами на телевидение и серьезно рассуждают о том, как у очередного их коллеги по ремеслу мяч в ворота не идет. У Роналду с Месси больше чем по пятьдесят за сезон заходит, у наших - не идет и все тут. Ну вы перед игрой ноги ему приделайте, что ли! Чтоб заходил.

Примерно в этом духе обсуждают письмо игроков «Мордовии» болельщики на многочисленных форумах в интернете, разглядывая свежевыложенные фотографии в Инстаграмах футболистов, сделанные на самых дорогих курортах мира. Судя по этим кадрам, большинству футболистов клуба ФНЛ, занимающего восемнадцатую строчку из двадцати в турнирной таблице, все же есть чем кормить семью. Или скажете, что на поездку в Дубай вам родственники всей толпой скидывались?

Куражбамбей

Следует отметить, что по части отдыха футболисты «Мордовии», прозябающей на дне второго по силе дивизиона российского футбола, не уступают признанным пионерам этого дела Павлу Мамаеву и Александру Кокорину. К примеру, молодой защитник саранского клуба Андрей Иванов, едва услышав финальный свисток последнего в этом году матча, рванул на Кубу. В своем Инстаграме он уже успел выложить фото на фоне раритетного авто 1956 года выпуска. Кстати, снимок этот больше сотни лайков набрал. Присоединяемся.

Там же отметился и молодой вратарь саранского клуба Роман Калюжный. И тоже, кстати, выложил фото на фоне раритетного автомобиля. Лайков под этим фото значительно меньше, чем у Иванова, но лиха беда начало. По всей видимости, родина Фиделя Кастро пользуется в нашей команде особой популярностью.

А вот суперфорвард нашего клуба (в 24 играх у него мяч целых пять раз зашел в ворота) и сборной Армении Артур Саркисов вместе с семьей отправился отдыхать после трудного отрезка сезона в Дубай. Кстати, по оценкам туроператоров это курортное направление считается одним из самых дорогих.

Не дурак по части отдохнуть и один из авторов письма Виталию Мутко сербский защитник Милан Перендиа, защищавший цвета «Мордовии» в прошлом сезоне, когда клуб с треском вылетел из высшего дивизиона. В его Инстаграме также хватает фотографий с различных экзотических курортов мира. Как, впрочем, и у экс-полузащитника «Мордовии», перешедшего после окончания прошлого сезона в тульский «Арсенал» Олега Власова.

Вообще, среди российских футболистов нет ни одного, кто отличался бы оригинальностью проведения отдыха. Ну взяли бы, к примеру, на Соловки махнули или на Колыму, посмотреть, где добывается золото. Вдруг когда-нибудь пригодится. Так нет же, у всех пляжи, девочки и тачки. На страницах в социальных сетях еще одного игрока «Мордовии» Павла Игнатовича, к примеру, хватает и того, и другого. Причем тачки такие, что сам Кокорин обзавидовался бы. А хештеги-то какие! «Нашабанда», «Куражбамбей». Это ж талант! Да и что еще остается делать футболистам после ударно проведенного отрезка чемпионата. Только куражиться.



Р.S. Никто не вправе осуждать наших спортсменов за их стремление хорошо, красиво и дорого отдохнуть. В конце концов, деньги свои они заработали ударным трудом на футбольном поле, не жалея своего драгоценного. Проблема только в том, что ко временам суровой справедливости, наступившим в отечественном футболе, они оказались явно не готовы. Кроме «Мордовии» серьезные финансовые трудности испытывает целый ряд команд ФНЛ. Загибается выступающая в Премьер-лиге «Томь». Грозит прекратить свое существование легендарное московское «Динамо». Куражбамбей, ребята! Причем полный.