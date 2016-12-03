ПЕРЕПЛАНИРОВКА – НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО

Не секрет, что многие собственники решаются увеличить площадь квартиры за счет присоединения балкона к жилой комнате. Однако такое изменение конфигурациижилого помещения запрещено. Почему ужесточились требования к перепланировке, что грозит тем, кто уже сломал стену, и можно липродать такую квартиру?

Перепланировка и переустройство регулируются статьями 25-29 Жилищного кодекса РФ. К перепланировке квартиры относятся монтаж или демонтаж стен, перегородок (например, устройство гардеробной или совмещение кухни и жилой комнаты), изменение оконных идверных проемов, в том числе устройство новых и заделка старых, и ряд других работ. Все эти изменениятребуется оформить в соответствии с требованиями закона.

В первую очередь необходимо заручиться поддержкой всех собственников жилого помещения. Затем заказать проект перепланировки в специализированной организации. После этого собственники квартиры совместнообращаются в местную администрацию с документами на жилое помещение, техническим паспортом и двумяэкземплярами проекта. Также можно направить эти документы через службу одного окна.

Администрация рассматривает проект и выпускает распоряжение разрешающее либо запрещающее проводить запланированные работы. Затем готовится уведомление о перепланировке (переустройстве) квартиры.

После выполнения работ комиссия выезжает на место, принимает помещение в эксплуатацию и выдает акт приемочной комиссии. Затем необходимо обращение в орган кадастра за учетом изменений объекта в Государственном кадастре недвижимости.

Эти требования касаются, в том числе и квартир со свободной планировкой - все изменения конфигурациитаких жилых помещений также необходимо согласовывать.

В соответствии с Жилищным кодексом, лица, которые самовольно выполнили перепланировку, подлежат административной ответственности в виде штрафа от 2 до 2,5 тысячи рублей.

В некоторых случаях собственникам, кроме оплаты штрафа, придется еще, и вернуть квартиру в первоначальное состояние.

Так, существует перечень работ, выполнение которых категорическизапрещено. В частности, нельзя переносить "мокрые" помещения - кухню и санузлы над жилыми комнатами соседей снизу, а с конца 2015 годапод запрет попало еще и присоединение балконов и лоджий к жилым комнатам, так как это несет изменение конструктивных элементов жилого дома, что, в свою очередь, может привести к егоразрушению.

Пресс-служба Управления Росреестра по Республике Мордовия