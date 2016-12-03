Народные таланты выступили на гала-концерте фестиваля «Шумбрат, Мордовия!»

В воскресенье на сцене РДК выступили лучшие исполнители и творческие коллективы республики - участники юбилейного XX фестиваля народного творчества «Шумбрат, Мордовия!». В программу гала-концерта было включено 53 номера. Всего же на районных, городских и региональном этапах конкурса свои таланты смогли продемонстрировать около 100 тысяч человек, 6,5 тысячи выступили на главной сцене Мордовии…

«Культура народов выполняет в обществе объединяющую роль, помогает людям сблизиться и лучше понять друг друга, - подвел итог фестивалю Глава Мордовии Владимир Волков. - Каждый район республики, каждое село отличаются своими обычаями и традициями. Фестиваль «Шумбрат, Мордовия!» в очередной раз доказал, что разнообразие народного творчества, обрядов и ремесел - это не только бесценное наследие, но и наше неоспоримое преимущество».

Особо были отмечены невероятная популярность фестиваля и его массовость. «К выступлениям готовятся даже небольшие сельские поселения, - подчеркнул руководитель региона. - Репетиции проводятся на протяжении всего года, многие участники демонстрируют высокий уровень художественного мастерства. При этом стоит учитывать, что на сцену выходят не профессиональные исполнители, а рядовые труженики - доярки, животноводы, строители, педагоги, медработники, представители других сфер. Поэтому мы прямо говорим, что именно они являются настоящими народными артистами!».

«Спасибо, что оставили мне один билетик! - полушутя добавил Владимир Волков. - Знаю, что на сегодняшний - заключительный - концерт все билеты были распроданы давно и очень быстро. При аншлаге проходили и отчетные концерты районов. Считаю, что это лучший показатель всенародного признания фестиваля».

По словам Главы, некоторые коллективы участвуют в конкурсе на протяжении всех минувших 20 лет. В их числе Старотеризморгский народный хор, ансамбль «Поляне», Кочетовский и Кадошкинский народные хоры, народный ансамбль песни и танца «Умырзая» из Лямбирского района, семейный ансамбль «Конак», ансамбли «Русская песня» и «Дигаля» из Чамзинского района. Сейчас, однако, все громче заявляют о себе юные дарования. Зрителям полюбились выступления большеигнатовской вокалистки Ульяны Куликовой, ковылкинской саксофонистки Кристины Ушаковой, саранского вокального ансамбля «Пайгонят» и номера, представленные воспитанниками Ромодановского детского сада «Аленушка».

Не обошелся гала-концерт и без заслуженных наград. Многие участники фестиваля получили из рук Главы почетные грамоты, дипломы, благодарности и памятные подарки. Особо был отмечен труд директора Старошайговского центра национальной культуры Нины Кадеровой. Указом Президента РФ за большие заслуги в развитии отечественной культуры, многолетнюю и плодотворную деятельность ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».