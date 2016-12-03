Не пустил газовщиков - заплати штраф

В последнее время в новостях часто можно услышать о взрывах бытового газа в том или ином городе России. Зачастую к беде ведет людская безалаберность, некоторые граждане просто не пускают в свои квартиры специалистов по техническому обслуживанию газового оборудования. Эта проблема касается всей России, и в Саранске таких квартир также немало.

Недавно Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон № 412-ФЗ, в соответствии с которым за отказ пустить в жилое помещение представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования предусмотрены штрафы. Кстати, штрафовать будут и за уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования. Для граждан штраф составляет от 1 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 5 до 40 тысяч, юридическим лицам придется раскошелиться еще серьезнее - от 40 до 200 тысяч. Закон вступает в силу уже 16 декабря текущего года.

- Необходимо продолжить проверку газовых установок в городских квартирах, которая массово была начата несколько месяцев назад, - распорядился градоначальник. - Особое внимание стоит уделить неблагополучным семьям, в которых много пьют. Также нельзя забывать о доступах в подвалы, чердачные помещения и люки.

Проверить предстоит около 6 тысяч квартир. К настоящему времени работники газовых служб осуществили проверку 57% всего оборудования.

Если возникли подозрения на утечку газа, необходимо незамедлительно позвонить по телефонам 04 (аварийная служба) или 24-07-07 (Единая дежурно-диспетчерская служба).