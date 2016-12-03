«Золотой дубль» Алексея Шишкина

Учащиеся Республиканского лицея для одаренных детей продолжают свои победные традиции. На этот раз отличился юный ученый Алексей Шишкин, который привёз из Индонезии, где прошла XIII Международная естественно-техническая олимпиада юниоров, высокие награды. В понедельник медалист принял поздравление от всех преподавателей и воспитанников лицея, пройдя «коридор почета», поделился с журналистами впечатлениями от олимпийских соревнований и раскрыл секрет своего успеха.

Олимпиада состоялась на минувшей неделе в южном полушарии на индонезийском острове Бали. В ней могли принять участие школьники, которым ещё не исполнилось шестнадцати лет. Более пятидесяти стран делегировали на олимпиаду своих юниоров. Право представлять Россию помимо Алексея Шишкина получили пять учащихся из Санкт-Петербурга, Московской и Вологодской областей.

Программа олимпиады включала в себя три тура: тестовый, теоретический и экспериментальный. Участникам было необходимо продемонстрировать высокие познания в областях физики, химии и биологии, а также незаурядное экспериментальное мастерство.

В первом туре участникам предстояло ответить на тридцать вопросов теста. Алексей Шишкин показал хорошее знание этих предметов, допустив лишь одну ошибку. В теоретическом туре школьники состязались в умении решать научные задачи, а в экспериментальном анализировали строение растений и получали из него необходимое вещество. По словам Алексея, в этом туре команда набрала тридцать девять с половиной баллов из сорока возможных. Половину балла сняли из-за того, что масло, которое они выделили из мускатного ореха, по неизвестной причине оказалось «странного» цвета.

По итогам состязаний ученик Республиканского лицея для одарённых детей Алексей Шишкин в личном зачёте завоевал «золото», показав лучший результат среди россиян и второй результат в мире в абсолютном зачете! Кроме того, в результате командных состязаний в экспериментальном туре Алексей вместе с другими представителями России - Павлом Супруном и Ярославом Поздняком - завоевал ещё одну золотую медаль для России. В итоге все шесть участников российской сборной команды вернулись из Индонезии с медалями: двумя золотыми и четырьмя серебряными.

«Самый главный секрет в подготовке наших победителей - это не мешать самому ребёнку, - считает научный руководитель лицея и преподаватель Алексея Шишкина по физике Дмитрий Подлесный. - Потому что детям такого уровня главное - создать условия, посоветовать литературу, грамотно организовать рабочее время. Не слукавлю, если скажу, что даже если бы преподаватели вдруг попали на подобную олимпиаду, то смогли бы рассчитывать в лучшем случае на «бронзу». Такова работа тренера - грамотно направить, а остальное ученик сделает сам».

Следует отметить, что в Республиканском лицее для одарённых детей Алексей Шишкин обучается последние полтора года, а до этого жил и учился в Челябинске. Его мама работает конструктором ракетных двигателей, отец - инженером. Алексей признаётся, что мордовский лицей удобен для него тем, что здесь можно постигать сразу несколько научных дисциплин в отличие от челябинских школ, где упор делается только на что-то одно. «Учиться в Мордовии мне очень нравится, потому что здесь нам дают возможность удобно распределять учебное время. Здесь созданы все условия, для того чтобы учиться и завоёвывать самые высокие награды. Естественно-научные дисциплины привлекают меня тем, что здесь открываются большие возможности для практического подхода и изобретательства. Я желаю всем нашим лицеистам верить в себя и упорно отстаивать честь страны на научных соревнованиях», - сказал медалист. Со своей дальнейшей карьерой после окончания лицея он ещё не определился, но уже ясно, что для него открыты лучшие вузы мира с солидной стипендией за обучение.

Олимпиадный сезон для учащихся лицея ещё не закончен. На днях стартовал теоретический тур олимпиады по астрономии и астрофизике, где трое наших лицеистов также принимают участие.

Напоследок заметим, что количество высших наград, завоеванных представителями лицея в составе национальных сборных на международных олимпиадах, уже перевалило за двадцать.