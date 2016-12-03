Жилье для всех

Все меньше времени остается до Нового года. Однако у жителей республики еще есть возможность принять участие в беспрецедентной программе льготной ипотеки. Жилье - всего под 5 процентов годовых! - пока доступно практически любому гражданину, вне зависимости от возраста, материальной обеспеченности, наличия в собственности других домов или квартир. Более выгодных условий кредитования сегодня нет во всей России. Да и решатся ли федеральные власти когда-нибудь перенять мордовский опыт, поддержать аналогичным образом заемщиков ипотечных жилищных кредитов - доподлинно неизвестно.

Сама идея поддержать людей, доселе даже не мечтавших о собственном доме, появилась, что называется, не от хорошей жизни. Весной прошлого года из-за сложностей в экономике отечественный рынок жилья почти полностью замер. Квартиры в новостройках продавались с огромным трудом. Высокие процентные ставки, отягощенные к тому же массой дополнительных условий, не позволяли застройщикам своевременно привлекать кредитные ресурсы. За ними по цепочке в непростом положении оказались производители стройматериалов. В результате стали расти долги по налогам и сборам. При этом было совершенно очевидно, что дальнейший простой отрасли приведет к самым печальным последствиям.

Мордовия едва ли не первой в стране предложила конкретный выход из создавшейся ситуации. По инициативе Главы Мордовии регион ввел льготные условия по ипотеке. Суть нововведения достаточно проста: гражданин, получая в банке кредит по ставке до 12 процентов годовых, фактически оплачивает только 5%. Остальную же сумму возмещает республиканский бюджет. Попутно снимались и все дополнительные ограничения, связанные с доступностью займов. Как то - нуждаемость в улучшении жилищных условий, совокупный доход семьи или норма обеспеченности жилой площадью. Приобрести квартиру на первичном рынке (по цене до 44 тыс. рублей за квадратный метр) могут, например, «бюджетники», многодетные семьи, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, работники организаций… Вплоть до индивидуальных предпринимателей и неработающих пенсионеров, являющихся участниками программы «Жилье для российской семьи».

Наконец, вводились особые условия для молодых семей. Так, при рождении или усыновлении детей общая сумма остатка кредита погашается на 10 процентов, третьего ребенка - на 30%. При появлении же четвертого ребенка долги и вовсе списываются.

Принятые меры позволили в короткий срок стабилизировать ситуацию на рынке. Только в прошлом году в Мордовии введено в строй 324,4 тысячи квадратных метров жилья (из них 195,2 тысячи - экономкласса). А это на 1,6 процента больше, нежели в 2014 году. В нынешнем году в эксплуатацию планируется сдать уже около 330 тыс. кв. метров.

И что уж совсем невероятно - в республике наметилась тенденция к снижению цен на недвижимость. Стоимость квадратного метра за год упала на несколько тысяч рублей. Застройщики, стремясь привлечь клиентов и попасть в эту программу, решили уменьшить свою доходность. Ну а далее заработали чисто рыночные механизмы, которые и привели к такому результату.

Отметим, что ныне в числе партнеров проекта фигурируют многие ведущие строительные компании региона. В их числе Мордовская ипотечная корпорация, ПАО «Ремстрой», городская управляющая компания № 2, ООО СК «Тавла», ООО «Магма-строй» и «Термодом». Присоединиться к программе пожелали также крупные кредитно-финансовые организации. Например, «Сбербанк России», «ВТБ24», «Россельхозбанк», «Газпромбанк», ПАО «Возрождение» и АККСБ «КС-Банк».

А вот к слухам, будто под льготное жилищное строительство выделяются самые «неходовые» площадки, а равно - о нехватке квартир, едва ли стоит относиться всерьез. В Саранске, скажем, дома возводятся во втором и пятом микрорайонах жилого комплекса «Юбилейный». Причем комплексная застройка предполагает сооружение множества объектов социальной и культурно-досуговой инфраструктуры. Так, во втором микрорайоне появятся школа на 1450 мест, два детских сада (на 250 мест каждый), современная поликлиника и отделение полиции. А благоустроенный бульвар и полностью обновленная набережная реки Тавла станут излюбленными местами отдыха не только местных жителей, но и всех горожан.

Свободных квартир в построенных недавно домах осталось, правда, совсем немного - десять во втором микрорайоне и одна - в пятом. Еще 10 квартир выставлено на продажу в зданиях, вводимых в эксплуатацию до конца 2016 года.

В только возводимых домах выбор, естественно, богаче. На конец ноября в реестре свободного жилья значилось более 800 помещений разной площади - от 29-метровых студий до просторных трехкомнатных квартир. Цены обычно колеблются в диапазоне от 39 до 44 тысяч рублей за квадратный метр. Исключение сделано для граждан - участников программы «Жилье для российской семьи» (35 тысяч рублей за квадрат).

К сожалению, пока нельзя сказать определенно, будут ли пролонгированы сроки действия указанной программы. Все-таки она подразумевает колоссальную нагрузку на бюджет. А значит, гражданам, желающим справить новоселье, стоит поторопиться. Лишь в случае получения ипотечного займа до конца 2016 года они гарантированно могут претендовать на возмещение части процентной ставки.

Андрей КРИВОВ

