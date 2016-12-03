С 1 декабря 2016 года кадастровый инженер обязан быть членом СРО

1 декабря 2016 года закончился переходный период, установленный Федеральным законом от 30.12.2015 № 452-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» и статью 76 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в отношении осуществления кадастровой деятельности.

Осуществлять кадастровую деятельность могут только кадастровые инженеры, являющиеся членами СРО кадастровых инженеров, внесенных в государственный реестр саморегулируемых организаций кадастровых инженеров.

Поступающие с указанной даты в орган кадастрового учета межевые планы, технические планы, акты обследования должны содержать сведения о наименовании саморегулируемой организации, членом которой является кадастровый инженер.

Учитывая, что действующими формами межевого плана, технического плана, акта обследования не предусмотрено указание в них информации о наименовании саморегулируемой организации, членом которой является кадастровый инженер, сведения о такой саморегулируемой организации необходимо указывать в разделе «Заключение кадастрового инженера» межевого плана, технического плана, акта обследования (для документов, дата подготовки которых 01.12.2016 и позднее). Для правильного написания сведений о саморегулируемой организации необходимо заранее получить такие сведения у руководства такой организации.

В случае отсутствия в разделе «Заключение кадастрового инженера» указанной информации, органом кадастрового учета будет приниматься решение об отказе в осуществлении кадастрового учета на основании пункта 7 части 2 статьи 27 Закона о кадастре.

Пресс служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия



