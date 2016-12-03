Какие сведения доступны на публичной кадастровой карте?

Несмотря на большую загруженность, публичная кадастровая карта обеспечивает моментальный доступ к информации обо всех недвижимых объектах, числящихся в Росреестре:

1. Объект недвижимости: кадастровый номер, адрес, кадастровая стоимость, дата госрегистрации, обременения, площадь и др. Здесь же можно узнать сведения о местном органе Росреестра и Кадастровой палаты, который обслуживает интересуемую недвижимость – наименование и адрес территориального подразделения, телефон приемной. Именно туда следует обращаться, если обнаружились неточности в информации, отображаемой на публичной карте. Однако, все вышеперечисленные сведения доступны лишь в случае, если объект недвижимости поставлен на учет в государственном кадастре недвижимости.

2. Единица административно-территориального деления: название, тип, наименование областного центра, количество муниципальных образований, общее число населенных пунктов.

3. Земельный участок: площадь, кадастровый номер, кадастровая стоимость, категория, статус, дата постановки на учет, кадастровый инженер, выполнявший работы на этой земле, план участка и кадастрового квартала, в котором он расположен. Публичная карта предоставляет еще одну уникальную возможность – она позволяет изучить любой участок в онлайн-режиме, выяснить его расположение в пределах соседних территорий, определить координаты его границ или расстояние от него до какого-либо объекта. Все данные отображаются в отдельном всплывающем окне, но, только в том случае, если они содержатся в кадастре. При отсутствии координат границ участка в базе данных, он выглядит на карте в виде точки, и, соответственно, информация о нем не отображается.

4. Зона с особыми условиями использования: тип, описание, реквизиты документов, которые устанавливают границы.

5. Картограмма картографической основы ГКН: название, тип, источник данных, дата составления, ссылка на картотеку сведений, содержащихся на Геопортале ИПД РФ.

6. Объект капитального строительства (ОКС): тип, действующий статус, общая площадь, количество этажей, материал стен, кадастровая стоимость, а также инвентаризационные параметры строения.

7. Административная граница: название всех областей, через которые она проходит, и список документов, регулирующих порядок ее прохождения.

8. Территориальная зона: тип, описание, реквизитные данные документов, регулирующие образование границ территории.

Кроме этого, с помощью публичной кадастровой карты можно подробно рассматривать карту определенной местности, что особенно актуально для кадастровых инженеров, занимающихся подготовкой технических или межевых планов.

Пресс служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия



