В каких случаях раздел земельного участка невозможен?

В соответствии со ст. 11.9 ЗК РФ не допускается образование земельных участков, если их образование приводит к невозможности разрешенного использования расположенных на таких земельных участков объектов недвижимости. Не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных участков, если сохраняемые в отношении образуемых земельных участков ограничения не позволяют использовать указанные земельные участки в соответствии с разрешенным использованием. Образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, изломанности границ, невозможности размещения объектов недвижимости и других препятствующих рациональному использованию и охране земель недостаткам. Образование земельных участков должно осуществляться с соблюдением предельных размеров земельных участков.

Пресс служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия



