Граждан просят помочь в борьбе с самогонщиками

Вторую неделю подряд рабочее совещание в городской администрации начинается с обсуждения жалоб горожан на самогонщиков. Глава Саранска Петр Тултаев распорядился активизировать работу по борьбе с торговцами самогоном не только в будние, но и в праздничные дни. Он вновь призвал сотрудников администрации и правоохранительных органов провести совместные рейды по выявлению и пресечению фактов продажи самогона.

По словам начальника отдела охраны общественного порядка УМВД России по Саранску Сергея Калядина, полицейские регулярно проводят рейды по выявлению и пресечению незаконной частной торговли самогоном. Только за последнюю неделю были выявлены и задокументированы три таких факта.

- Однако сейчас по сравнению с прошлыми годами самогонщиков не так уж и много, - отмечает Сергей Калядин. - Раньше практически в каждом многоквартирном доме были люди, которые гнали и продавали самогон. С поличным ловить нелегальных продавцов было гораздо проще. Сегодня можно целый день простоять у квартиры, дожидаясь покупателя, чтобы взять самогонщика с поличным. Вообще последняя жалоба на такую квартиру к нам поступила в феврале 2014 года. Не исключено, что появляются и новые любители гнать самогон на продажу, но в основном все места нам давно известны. Адреса предполагаемых квартир, в которых продают самогон, руководители районов и управляющих компаний передали в полицию. По каждому факту мы будем проводить проверку и каждого такого «предпринимателя» ловить за руку!

Хочу обратиться к гражданам - обо всех фактах продажи самогона сообщайте по телефону 02, звоните на горячую линию 29-80-88. Если вы считаете, что тот или иной сотрудник полиции неэффективно работает по этой теме, смело пишите на него жалобу в УМВД России по г.о. Саранск, мы будем разбираться!

По словам Сергея Калядина, в городе сейчас немало людей, изготавливающих самогон в домашних условиях. Вообще квартиру, в которой производят самогон, можно легко отличить по специфическому запаху, поэтому соседи обычно точно знают, кто этим занимается. Но изготавливать алкоголь дома законом не возбраняется, нельзя лишь его продавать. Сейчас, конечно, остались люди, которые занимаются производством самопального алкоголя для продажи, но гонят они уже далеко не в тех объемах, что раньше. Дело в том, что продукты, из которых его традиционно гонят, - сахар, дрожжи - стали заметно дороже. К тому же практически в каждой квартире установлены приборы учета коммунальных ресурсов, поэтому делать самогон часто невыгодно. Да и штрафы за продажу самогона довольно существенные.

Спрос на самогон упал, люди предпочитают приобретать алкоголь в магазинах. Опять же сейчас в различных торговых точках можно купить дешевые спиртосодержащие изделия. В городе даже пытались установить аппараты, в которых можно было бы круглосуточно приобрести недорогие спиртовые настойки, но благодаря принципиальной позиции мэра Саранска Петра Тултаева эта напасть столицу Мордовии миновала.