Выставка из воздуха и света

2 декабря в музее имени Эрьзи открылась выставка московской художницы Валентины Диффинэ-Кристи. В фойе музея разместились больше трех десятков ее картин. Живопись Диффинэ-Кристи светла и прозрачна. Стиль творчества этого автора искусствоведы называют духовным импрессионизмом. Все работы Валентины Михайловны проникнуты лирическим настроением, наполнены воздухом и светом.

Валентина Михайловна Диффинэ-Кристи прожила долгую жизнь - родилась в 1918, а ушла из жизни в 2010 году. Выпускница Московского академического художественного училища памяти 1905 года и Московского художественного института им. В.И. Сурикова, Диффинэ-Кристи работала в разных жанрах. Она писала натюрморты, сюжетные композиции, пейзажи Подмосковья, Крыма и Кавказа, портреты современников, людей разных возрастов и профессий, рабочих заводов, жителей села, политических деятелей. Но вполне традиционные по содержанию портреты, пейзажи и натюрморты обрели под кистью художницы неповторимую пластику.

Женская судьба Валентины Михайловна была нелегкой. Учась в художественном училище, она встретилась с Евгением Диффинэ, поистине легендарной личностью. В 1938 году Евгений и Валентина поженились. Во время войны молодые супруги Диффинэ с маленьким сыном оказались в Самарканде, куда были эвакуированы студенты и преподаватели Суриковского института. Гениальный живописец Евгений Диффинэ скончался от тифа в 28 лет, так и не окончив института.

Дорога в искусство была для Валентины Диффинэ-Кристи непроста. Ее становление как зрелого мастера происходило в годы жесткого диктата государственной политики в искусстве, требовавшего от творческих деятелей социалистического реализма. В передаче цвета и света не должно было прослеживаться влияния живописи импрессионистов - они были запрещены как представители разлагающегося капиталистического Запада. Художницу обвиняли в формализме и даже исключили из института, но со временем восстановили.

Валентина Диффинэ видела окружающий мир таким, каким он предстает на ее полотнах. Ведь насколько светел сам человек, настолько светло он воспринимает и мир. Особый интерес к ее творчеству возник в последние годы, после смерти художника. С 2011 года персональные выставки Диффинэ-Кристи проходят во многих городах России. Картины ее находятся во многих музеях страны, в том числе в Государственной Третьяковской галерее, а также в частных собраниях. Возможность увидеть произведения этого удивительного художника появилась и у жителей Саранска. Особенно повезло саранским журналистам, пришедшим на пресс-показ, экскурсию для них провели Елена Вишнякова и Виктор Канадейкин. Выставка Диффинэ-Кристи останется в нашем музее до 30 декабря.