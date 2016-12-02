Мордовская опера запоет на итальянском

В первых числах декабря в Йошкар-Оле в рамках международного проекта «Марий Театр Эл» проходил фестиваль оперного и балетного искусства «Зимние вечера». Наш музыкальный театр имени Яушева показал на сцене марийского театра оперетту «Летучая мышь». Почему выбор пал на оперетту, чем сейчас живет театр и чем порадует зрителей в ближайшее время - «ВС» перед поездкой на фестиваль рассказала директор театра Татьяна Первова.

- Программу фестиваля «Зимние вечера» составили спектакли пяти театров. В этом году организаторы решили полностью посвятить его оперному искусству. Открывал его Нижегородский академический театр оперы и балета с мюзиклом «Коко Шанель: страницы жизни». Нам понятно желание организаторов разнообразить жанровый репертуар фестиваля, они попросили нас привезти оперетту. «Летучую мышь» Иоганна Штрауса мы выбрали, потому что это один из наших обновленных для новой сцены спектаклей. Новые декорации, новые костюмы, новые технические решения и лучшие голоса оперной труппы - все сошлось в этом спектакле. Нам приятно показать его другим зрителям, коллегам. Мы отправляемся большим коллективом - 85 человек: солисты, хор, балет, технические службы. Оркестр остается дома. Сергей Кисс на фестивальном показе дирижирует оркестром марийского театра, он выехал в Йошкар-Олу раньше всех, чтобы провести несколько репетиций с музыкантами.

- Мы очень много ждем от этого фестиваля. Наше содружество с театрами Поволжья началось давно, мы часто выручаем друг друга музыкантами, солистами. Хочется еще и полноценных обменных гастролей. К сожалению, в последнее время гастрольная деятельность почти свелась к нулю. А было бы прекрасно обменяться гастролями, например, с теми же марийцами, привезти к ним нашу оперную программу, а здесь у себя принять их замечательный балет. Зрители и театры от этого только выигрывают. В нынешнее время в одиночку очень сложно выживать на театральном пространстве страны. Нужно вместе решать проблему нехватки кадров, сотрудничать в крупных проектах.

- Гастроли балета «Кармен» во Франции, Бельгии, Швейцарии открыли окно в Европу нашей балетной труппе. Артисты нашего театра в декабре и январе едут на зарубежные гастроли, правда, в качестве приглашенных артистов с коллективами других театров. Они уже побывали в Германии, Мексике, теперь едут в Китай. В Китай с балетом Чайковского «Щелкунчик» приглашали всю нашу труппу, но мы не можем на долгое время оставить без театра родных зрителей. У нас есть план, мы должны показать 11-12 спектаклей в месяц на своей сцене. Поэтому наш «Щелкунчик» в январе посмотрят зрители Мордовии, а 13 января - пензенцы. До этого, 11 декабря, мы привезем нашим соседям оперетту Имре Кальмана «Марица». Надо сказать, что в Пензе мы частые гости. И в Доме культуры, и в филармонии Пензы оркестровые ямы первыми опробовали наши музыканты. На дальние гастроли поедут балеты «Кармен» и «Петя и Волк». Со 2 по 10 февраля их увидят в Кирове, Сыктывкаре, Усинске и Нижнем Новгороде.

- Саранских зрителей в декабре-январе тоже ждет немало интересного. В декабрьской афише театра - концерт скрипичной музыки в рамках «Декабрьских дивертисментов». 17 декабря российский и итальянский скрипач, дирижёр, лауреат международных конкурсов Сергей Крылов играет с оркестром струнных инструментов. Саранские любители классической музыки наверняка помнят его по предыдущим «Дивертисментам».

Юбилейный концерт фольклорного ансамбля «Торама» - совместный проект с музыкантами нашего театра. Это нечто особенное! Рекомендую всем, не пропустите, единственный концерт состоится 16 декабря.

С 21 декабря и до конца месяца мы работаем для детей. Маленьким зрителям в рамках новогодних представлений мы покажем мюзикл «Золушка» и балет «Щелкунчик». Также мы готовим новую программу для Рождественского концерта, который состоится 8 января... А еще мы потихоньку делаем «Трубадура». Артисты осваивают итальянский язык, сейчас у них появился педагог. Опера Джузеппе Верди «Трубадур» станет нашей первой постановкой на языке оригинала. Пока мы делаем его в концертном варианте. У нас еще нет режиссера-постановщика, но мы ведем переговоры с режиссерами из Москвы и Санкт-Петербурга. Это очень сложный материал для полномасштабной постановки, требует больших вложений, но уж очень красива музыка Верди. И главное, у нас есть солисты, которые хотят и могут ее петь. Работаем день и ночь, жизнь в театре кипит. Просто ее не всегда видно зрителю.

Галина БАЛАШОВА