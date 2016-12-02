Экс-футболист «Динамо» и «Мордовии» попался на «синтетике»

Пока в ноябре вся Россия обсуждала грандиозный скандал, разразившийся с футболистом ЦСКА Романом Еременко, который был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина, в Мордовии на наркотиках попался местный футболист - 28-летний Кирилл Курочкин. В свое время парень считался самым талантливым игроком в республике и даже успел поиграть за московское «Динамо». Сейчас его обвиняют в незаконном обороте наркотиков - полицейские нашли у Курочкина 10 граммов синтетического дурмана.

Курочкина взяли во время операции по задержанию наркоторговцев

Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ почти две недели держало в секрете сведения о задержании Кирилла Курочкина. По информации «ВС», оперативники отрабатывали группу наркодельцов, продававших зелье через тайники-закладки. Действовали торговцы по стандартной схеме: через интернет предлагали купить дурман, принимали оплату безналичным переводом на банковскую карту, а затем сообщали клиенту, где забрать товар. 17 ноября одним из клиентов, который пришел за товаром, оказался бывший футболист «Мордовии» Кирилл Курочкин. В рамках уголовного дела оперативникам было важно взять покупателя, чьи показания лягут в доказательную базу по группе торговцев зельем. В тот момент этим самым покупателем стал бывший футболист «Мордовии». Как говорят любители футбола, это был явно не день Бэкхема, а в конкретном случае Курочкина. При досмотре у него изъяли пакетик с порошком весом 10 граммов. Проведенная экспертиза установила, что изъятое является синтетическим наркотиком.

На допросе звезда мордовского футбола заявил, что зелье купил исключительно для собственного употребления. В отношении его было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта в крупном размере». Санкция по этой статье весьма суровая, она предусматривает наказание на срок от 3 до 10 лет неволи со штрафом до 500 тысяч рублей.

Известно, что, после того как Кирилл дал показания, его отпустили под подписку о невыезде. Сразу после инцидента бывший футболист «Мордовии» удалился из социальных сетей и перестал отвечать на звонки. По данным правоохранительных органов, ранее Курочкин не был замечен в употреблении наркотиков, правда, как-то был остановлен сотрудниками ДПС в тот момент, когда ехал на своем «БМВ» пьяным. Сейчас футболист передвигается на кроссовере Тoyota RAV-4.

«Возможно, это какая-то ошибка или недоразумение»

«Вся эта ситуация с наркотиками, которые якобы нашли у Кирилла Курочкина, стала для меня полной неожиданностью, - рассказал корр. «ВС» бывший наставник футбольного клуба «Мордовия» Юрий Уткин. - Я не верю, что он причастен к этой истории. Возможно, это какая-то ошибка или недоразумение. Надеюсь, правоохранительные органы во всем разберутся. Лично я слышал другую версию. Ребятам, которые играют с Кириллом в одной команде, он сказал, что к истории с наркотиками не имеет отношения. Рассказал, что был в компании знакомых и зелье нашли не у него, а у других ребят. Кирилл по-прежнему ходит на тренировки, разве его выпустили бы, если бы взяли на наркотиках?..

Кирилл один из самых ярких и талантливых игроков в истории «Мордовии». Я тренировал его с детских лет. Он всегда был лидером на поле и за его пределами, примером для сверстников. Курочкин делал большие успехи не только в спорте, но и в учебе. В школе он был отличником, шел на золотую медаль, но в старших классах футбол стал отнимать много времени и сил. Поэтому до медали он не дотянул.

Кирилл был одним из лучших игроков «Мордовии-88», которую я тренировал. В той команде блистали такие игроки, как Дмитрий Сысуев, Максим Тишкин, Евгений Фролов. Тогда Курочкин и компания здорово выступали на детских и юношеских всероссийских турнирах, стали бронзовыми призерами первенства страны. Кирилл, пожалуй, единственный футболист в истории саранской команды, который был заявлен за клуб уже в 15-летнем возрасте, а в 16 лет уже дебютировал за основной состав «Мордовии». Курочкин установил множество всяких рекордов, помню, как он вышел на замену и забил 4 мяча за 20 минут в матче чемпионата России во второй лиге. Как сейчас помню, «Мордовия» играла с командой из города Лиски.

Кирилл один немногих мордовских футболистов, кто сыграл в финальной стадии чемпионата Европы в составе юношеской сборной России до 19 лет. В «Мордовии» Курочкин и вовсе несколько раз признавался лучшим игроком команды. Вскоре талантливого парня заметили селекционеры из московского «Динамо» и пригласили в команду. Кирилл дебютировал за «бело-голубых» в матче на кубок против «Зенита». Воспитанник мордовского футбола отыграл весь поединок. Однако для «Динамо» он завершился полным фиаско, москвичи проиграли 3:9. Кирилл осел в глубоком запасе. У Курочкина возникли определенные недопонимания с тренером «Динамо», поэтому карьера в московском клубе у него так и не сложилась. Парень вернулся в аренду в «Мордовию» и снова заблистал, был одним из лучших. Вскоре «Динамо» отправило его в аренду в липецкий «Металлург», московскому клубу он оказался не нужен.

Кирилл снова хотел вернуться в «Мордовию», но тогда в команду пришел новый тренер, и от местных талантливых футболистов стали избавляться. Видимо, не хотели, чтобы в команде были мои воспитанники. Курочкин вернулся в Саранск, но «Мордовия» в его услугах была не заинтересована. Для Кирилла это был серьезный психологический удар. Карьера складывалась не так удачно, как он рассчитывал. Эта ситуация сильно задела Курочкина, вероятно, он был обижен на то, что даже родному клубу стал не нужен. В беседе он тогда сказал мне: «Больше не хочу заниматься профессиональным футболом. Юрий Иванович, хочу, как вы, попробовать себя на тренерском поприще». Кирилл стал выступать в чемпионате Мордовии, играл за кодошкинский «СветоСервис», «Торбеево». С прошлого года Курочкин стал главным тренером команды «Шайговец» из Старого Шайгова. При этом он до сих пор играет за различные любительские команды в многочисленных республиканских турнирах по футболу и мини-футболу и является одним из лучших футболистов.

Кирилл один из лучших моих воспитанников, я горжусь им. За все время я ни разу не видел его с сигаретой или пьяным. Максимум мог позволить себе немного алкоголя во время банкета по окончании сезона. Курочкин для меня нормальный, трезвый человек».

Спортсмены-наркоманы

Удивительно, но в поле зрения правоохранителей республики спортсмены стали попадать все чаще, причем в ряде случаев речь идет о весьма титулованных представителях спортивного сообщества. Люди, которые своим образом жизни должны подавать пример, осознанно ввязывались в опасный бизнес по торговле наркотическими веществами.

Стоит сказать, что Кирилл Курочкин не первый футболист «Мордовии», который попался на наркотиках. В 2007 году общественность республики была шокирована известием о причастности к наркоторговле 19-летнего полузащитника футбольного клуба «Мордовия» Дмитрия Балыкова. Молодого футболиста задержали за торговлю марихуаной и возбудили уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств».

Студент пединститута Дмитрий Балыков, по мнению футбольных специалистов, еще в юном возрасте заявил о себе как о перспективном и талантливом игроке. Уже в 17 лет он попал в заявку примы республиканского футбола - ФК «Мордовия». Правда, в сезонах 2005-2006 юный футболист редко попадал в основной состав команды, довольствуясь выходами на замену. Руководители команды справедливо считали, что Дмитрию необходимо еще набраться опыта, и рассчитывали на него в будущем. Однако вместо продолжения футбольной карьеры парень все чаще стал общаться с приятелями «на стороне».

Партнеры по команде стали отмечать, что Балыков сильно изменился, нередко вел себя дерзко и агрессивно. На тренировках часто неадекватно реагировал на подсказки и замечания тренеров. При этом в деньгах молодой футболист нужды не испытывал. С юных лет Дмитрий неплохо зарабатывал футболом. К тому же его отец являлся успешным предпринимателем и при необходимости в деньгах сыну не отказывал. Что толкнуло Дмитрия на торговлю наркотиками, до сих пор остается непонятным.

В январе 2007 года Балыков с приятелем (студентом пединститута, кстати, тоже спортсменом, игравшим за одну из команд по мини-футболу) решил заняться бизнесом на перепродаже марихуаны. Травку предлагали однокурсникам и знакомым, а потом и просто «проверенным людям». Дела шли неплохо, пока футболисты не попали в разработку правоохранительных органов. Один из клиентов парочки активно сотрудничал с оперативными службами, которые зафиксировали несколько фактов сбыта. Балыкова взяли после продажи очередной дозы. Через несколько дней он должен был улететь с командой на Кипр. Но наркота разлучила его с футболом надолго. Поистине драматичный поворот в судьбе подающего большие надежды полузащитника - вместо известности и признания ему оказались уготованы тюремные нары.

Помимо футболистов в Мордовии на наркотиках попадались и другие спортсмены. В сентябре 2013 года суд приговорил известного мотогонщика Максима Лушникова к 5 годам неволи за торговлю спайсами. Мастер спорта по мотоспорту, ведущий спортсмен сборной Мордовии по картингу, неоднократный победитель и призер различных соревнований возглавлял наркобригаду. Лушников закупил крупную партию курительных смесей, подтянул к делу знакомых и принялся торговать дурманом в розницу. В его группе состояли несколько человек, и каждый выполнял свою роль - одни хранили наркотик, другие находили клиентов, третьи продавали зелье.

Нелегальный бизнес приносил весьма неплохой доход - курительные смеси пользовались большой популярностью среди молодежи. Основная часть клиентов бригады Лушникова были завсегдатаями ночных клубов. У торговцев появились постоянные покупатели, всего их было более полусотни. Для расширения рынка сбыта дельцы нередко предлагали молодым людям в качестве рекламной акции попробовать наркотик бесплатно. При продаже в одних случаях сбытчики шифровались и делали закладки, в других - продавали зелье прямо в руки. На одной из таких сделок наркогруппа и была задержана с поличным. Примечательно, что Лушников, несмотря на свое спортивное прошлое и настоящее, и сам был не прочь отведать товара. Суд приговорил его к 5 годам неволи.

В том же 2013 году суд вынес приговор 22-летнему борцу греко-римского стиля Андрею Чемарову. Он был признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Призера спортивных соревнований, кандидата в мастера спорта по греко-римской борьбе Андрея Чемарова сотрудники УФСКН по Мордовии задержали накануне нового, 2013 года. Во время досмотра наркополицейские изъяли у него пакетик с запрещенными курительными смесями. Людям в погонах Андрей признался, что в первый раз попробовал дурман еще в 2009 году.

Парень заявил, что алкоголь он вовсе не употреблял, а зелье помогало как-то расслабляться после утомительных тренировок и соревнований. Перед Новым годом борец заказал у знакомого дилера дозу спайсов. Торговец взял деньги и через некоторое время позвонил и указал место закладки - у ворот одного из гаражей по улице Гагарина. Спортсмен с приятелем на машине подъехал к тайнику и без труда отыскал бумажный сверток, с которым его и задержали появившиеся сотрудники наркоконтроля. Борец отрицать ничего не стал. Затем были уголовное дело и суд. Чемаров полностью признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в суде в особом порядке. Представители Фемиды учли все смягчающие наказание обстоятельства: чистосердечное раскаяние, положительные характеристики и успехи в спортивных соревнованиях - и приговорили Андрея Чемарова к 2 годам условно.

Алексей НИКОЛАЕВ

