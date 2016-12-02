На минувшей неделе в Республиканском центре профилактики и борьбы со СПИДом рассматривали сложившуюся ситуацию с распространением на территории Мордовии чумы XX века.

С 2014 года в нашей республике возобновился рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Сегодня на диспансерном учете в Центре СПИД состоит 1022 человека, в том числе 546 мужчин, 11 беременных женщин и 12 детей. По сравнению с другими регионами ПФО показатели заболеваемости в Мордовии одни из самых низких (16,8 на 100 тысяч населения). Однако это только официальные данные. В реальности число болеющих ВИЧ-инфекцией гораздо больше, полагают специалисты. Дело в том, что многие не подозревают о наличии у себя этого заболевания. Люди живут как ни в чем не бывало, ходят на работу и не знают, что болеют. Кроме того, в этом году у восьмерых жителей Мордовии ВИЧ-инфекция выявлена посмертно.

Социальный портрет ВИЧ-инфицированных в республике меняется. «Сегодня ВИЧ-инфекция зарегистрирована практически среди всех слоев населения. Это медработники, преподаватели, сотрудники МВД, инвалиды, пенсионеры и даже служащие», - рассказала заведующая эпидотделением Республиканского центра профилактики и борьбы со СПИДом Людмила Терентьева.

Главная причина заражения - недобросовестность или беспечность партнера, скрывающего свой ВИЧ-статус или не желающего пользоваться средствами контрацепции. В большинстве случаев ВИЧ в Мордовию привозят из Москвы. Как правило, своих возлюбленных и жен заражают мужчины, работающие в Первопрестольной вахтовым методом. В 70% случаев губительный вирус передается половым путем, в 23% - при употреблении наркотиков.

К сожалению, сегодня в Мордовии нет ни одного района, чистого от ВИЧ-инфекции, носители вируса проживают по всей республике. Больше всего ВИЧ-положительных проживает в Саранске. За столицей республики следует Ромодановский район, затем - Рузаевский и Лямбирский. На пятом месте - Ковылкинский район. Кстати, в Рузаевском и Ковылкинском преобладает половой путь распространения инфекции - по 73 и 85 процентов соответственно.

Что касается возраста ВИЧ-инфицированных, то в основном это люди 20-40 лет. Правда, встречаются и другие примеры. На данный момент самая молодая пациентка СПИД-центра - 15-летняя девушка, а самому пожилому пациенту исполнилось 70. Что касается пожилого мужчины, то заразился он около 10 лет назад. Людмила Терентьева рассказала, что выяснилось все это только тогда, когда мужчина попал с пневмонией в инфекционную больницу. Его первая жена умерла. Вторая жена по счастливой случайности не заразилась от супруга. Они и сейчас живут вместе, воспитывают общего ребенка. Мужчина получает необходимое лечение.

Врачи еще раз напоминают - лечение СПИДа в Мордовии анонимное и бесплатное. Лекарств для оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным в республике достаточно. Главное - вовремя сдать анализ крови на ВИЧ. Сделать это можно в любом районе республики. Не стоит затягивать и с лечением, которое проводится только в Саранске. Врачи подчеркивают - не нужно бояться обращаться за лечением, даже если вы запустили болезнь. Проводимое сегодня лечение позволяет помогать пациентам, страдающим ВИЧ-инфекцией, бороться с болезнью даже на поздних стадиях.

Также Людмила Терентьева отметила, что сегодня врачи повысили свою квалификацию и значительно продвинулись в плане диагностики ВИЧ-инфекции. «Хотя ВИЧ-инфекция пока еще неизлечима, это не приговор. Получая необходимую терапию, можно прожить долго и качественно», - уверяет врач-эпидемиолог.

Главный врач Республиканского центра профилактики и борьбы со СПИДом Владимир Мельников рассказал, что наука заметно продвинулась в поисках методов лечения этого страшного вируса и есть надежда, что через несколько лет лекарство от этого заболевания все-таки появится.

Анализ крови на ВИЧ можно сдать в Республиканском центре профилактики и борьбы со СПИДом по адресу: ул. Щорса, 35. Вся информация строго конфиденциальна, возможно анонимное обследование. До и после теста вы можете получить профессиональную консультацию специалиста. Вам объяснят процедуру тестирования, расскажут о путях передачи ВИЧ и ответят на ваши вопросы. Если после беседы вы будете готовы пройти тестирование, у вас возьмут кровь из вены. Специалист не имеет права разглашать информацию, которую получит от вас, равно как и результаты вашего теста на ВИЧ. Задать вопросы специалистам о диагностике, профилактике и лечении заболевания можно по телефону доверия Республиканского центра профилактики и борьбы со СПИДом - 35-82-92, адрес сайта - www.spidrm.ru.

Елена БУДАНОВА

