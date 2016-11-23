Юный музыкант из Саранска получил Гран-при фестиваля «Казанские узоры»

В первой половине ноября в Казани проходил VIII Международный фестиваль детского творчества «Казанские узоры». По итогам конкурсных испытаний Гран-при казанского фестиваля завоевал 13-летний школьник из Саранска Георгий Абдрашитов.

«Казанские узоры» - это один из многочисленных фестивалей, организуемых творческим объединением «Я могу!» (г. Санкт-Петербург). Здесь проводятся конкурсы в нескольких номинациях: хореография, вокал, инструментальное творчество, оригинальный жанр (цирковые и спортивные программы), театральное и изобразительное творчество. Участвуют в них дети всех возрастных категорий, как сольно, так и в составе ансамбля.

Обладатель Гран-при фестиваля Георгий Абдрашитов выступал в номинации «инструментальное творчество». Он с пяти лет занимается в Детской школе искусств № 1 у педагога Натальи Немаевой по классу фортепиано и только в этом году принимал участие во многих конкурсах различного статуса: международных фестивалях-конкурсах «Музыка звезд», «Добрые звуки Земли», «Волга впадает в сердце мое…» (Нижний Новгород), «Планета талантов», «Звучащая жемчужина» (Самара), Всероссийском конкурсе «Гран-при Поволжья», республиканском и городском конкурсах «Юный виртуоз», международном фестивале-конкурсе «Юный Вейсэ-джаз». И неизменно становился лауреатом. Однако Гран-при юный музыкант получил впервые. И это пока главное событие в творческой жизни Георгия. На международном фестивале-конкурсе «Казанские узоры» он стал обладателем сразу трех главных наград: Гран-при, 1-го места в своей номинации и специального приза «За артистизм». Несколько раз под громкие аплодисменты многочисленных участников (а в конкурсе участвовали 600 человек), педагогов со всей России и родителей он поднимался на главную сцену столицы Татарстана в КРК «Пирамиды» за наградами.

На казанской сцене Георгий исполнял сонату Гайдна и «Эскиз» Глиэра. Мастерство саранского музыканта привлекло внимание авторитетного жюри. Признанные мастера сказали много лестных слов в адрес Георгия и его педагога. Наталья Немаева утверждает, что каждое произведение Георгий не просто исполняет, а проживает за роялем. Наталья Юрьевна заслуженно радуется успехам своего ученика и искренне благодарит директора ДШИ № 1 Елену Сафину за поддержку и помощь в организации поездки в Казань.