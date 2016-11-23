Богато жить не запретишь

Результаты весьма занятного исследования опубликовал на неделе журнал «Forbes». Как следует из очередного (уже пятого по счету) рейтинга 25 самых высокооплачиваемых руководителей российских компаний, общая сумма их зарплат в 2015 году превысила 146,6 миллиона долларов. И хотя по сравнению с 2014 г. cуммарные выплаты им сократились почти в полтора раза, в стране с новой силой разгорелась дискуссия по вопросу введения так называемой прогрессивной шкалы налогообложения физических лиц. Причем если одни вполне резонно ссылаются на принципы социальной справедливости, то другие - тоже, кстати, не без оснований - заявляют о нецелесообразности повышения налоговой нагрузки на состоятельных граждан.

Как и в позапрошлом году, ТОР-25 самых дорогих топ-менеджеров России по версии журнала «Forbes» возглавил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Размер выплаченного ему в 2015 г. вознаграждения составил около 17,7 миллиона долларов, то есть 2,97 млн рублей ежедневно по тогдашнему курсу. Второе место занял глава «Роснефти» Игорь Сечин (13 млн долларов), третье - президент и председатель правления «Сбербанка» Герман Греф ($11 млн). На четвертую строчку «Forbes» поместил Дмитрия Разумова из группы «Онэксим», заработавшего 10 млн долларов, на пятую (с тем же результатом) - Ивана Стрешинского из «USM Advisors». Замкнул же ТОР-25 председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов ($2,6 млн).

Не менее впечатляют и суммы вознаграждений, выданных компаниями своим ключевым менеджерам. Так, тот же «Газпром» при годовой выручке в 140,4 миллиарда «зеленых» потратил на зарплаты руководства свыше 78,3 миллиона. Суммарные же выплаты по сравнению с 2014 г. упали почти на треть, а с 2012 годом - в 2,3 раза. Впрочем, тогда щедрость работодателей, похоже, вообще не знала границ. Ибо услуги наиболее ценных кадров обошлись им в рекордные 1,89 млрд баксов.

Нынешнему сокращению денежного довольствия руководства отечественных компаний есть вполне понятное объяснение - экономические трудности в стране и мире вынуждают зажимать вознаграждения. Но при ближайшем рассмотрении становится понятно, что в рублевом эквиваленте вознаграждения у кого-то даже выросли. Например, если Герман Греф довольствовался в 2014 году 519 345 тысячами рублей, то в прошлом году ему было выплачено уже 674 миллиона 190 тысяч.

Но, в сущности, представленными цифрами при всем желании трудно кого-то удивить. Россияне в массе своей уже давно привыкли к высоким зарплатам иных персон. К примеру, вздумай «Forbes» несколько изменить методику составления указанного рейтинга, в список богатейших руководителей компаний легко попал бы сенатор от Камчатки и совладелец «Океанрыбфлота» Валерий Пономарев, чей официальный доход по итогам 2015 г. превысил 1 миллиард 004 миллиона рублей. Или успешно переизбранные депутаты Госдумы Леонид Симановский (указавший в декларации 907 млн руб.), Николай Борцов (799 миллионов) и Александр Скоробогатько (почти 745,2 млн рублей).

Так совпало, что на минувшей же неделе вице-премьер российского Правительства Ольга Голодец заявила, что кабмин уже прорабатывает вопрос о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Здесь надо уточнить, что сама идея обложить богатых россиян дополнительным сбором далеко не нова. Впервые она прозвучала лет десять назад, но должной поддержки, кроме как со стороны гражданского общества, так и не получила. В 2011-2012 годах почти забытая инициатива вновь оказалась в центре внимания. Правда, с ее реализацией возникли сложности. Представители экономического блока Правительства, напомнив, что действующая в стране с 2001 года «плоская шкала» подоходного налога позволила вывести из тени гигантские средства, банально усомнились в правильности такого пути. Ведь богачи наверняка найдут способ не делиться с государством, например, выведут доходы из-под российской юрисдикции.

В дальнейшем споры то затихали, то разгорались вновь. Противники «прогрессивки» традиционно повторяли фразы о несвоевременности резкой смены курса и неминуемых проблемах с налоговым администрированием, сторонники кивали на опыт ряда европейских стран и витиевато рассуждали о падении привлекательности оффшоров.

А нынешним летом аккурат накануне думских выборов часть парламентариев все же вновь попыталась поднять этот вопрос. Были названы и конкретные ставки налогообложения, и суммы дополнительных поступлений в бюджет, и даже сроки введения в действие разработанного законопроекта. Предполагалось, что если годовой доход гражданина не превышает 180 тысяч рублей, он вообще ничего не будут платить государству. Ставки для россиян, зарабатывающих от 180 тысяч до 2,4 миллиона рублей в год, оставались на прежнем 13-процентном уровне. Суммы от 2,4 до 100 млн рублей требовали уже фиксированной выплаты в 288 тысяч, плюс 30 процентов с того, что превышает минимальный порог. И, наконец, самая большая нагрузка ждала богачей, получающих свыше 100 миллионов в год, - 70 копеек с каждого «лишнего» рубля, да еще 30 миллионов в виде фиксированных платежей,

По заверениям авторов документа налоговая реформа должна была привлечь в казну более 2,05 триллиона (!) рублей. Тем не менее специалисты выразили сомнение в справедливости оценок. А поспешность, с которой предлагалось провести реформу (до 1 января 2017 года), похоже, добила их окончательно. «Популизм чистой воды», - заключили эксперты.