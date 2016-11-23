«Вернуться без медали я просто не могла!»

Не так давно наше издание опубликовало интервью с Галиной Учаевой, в котором она рассказала о предстоящем чемпионате мира по армспорту среди инвалидов, а также обозначила проблемы, с которыми сталкиваются инвалиды-колясочники в столице Мордовии. На встрече Галины Николаевны с Главой Саранска Петром Тултаевым градоначальник обещал обратить особое внимание на реализацию программы «Доступная среда», а также принял решение поддержать участие спортсменки в международных соревнованиях. В результате на состоявшемся в польском городе Румия чемпионате мира по армспорту среди инвалидов Галина Учаева завоевала бронзовую медаль.

«Главной темой моего обращения к Петру Тултаеву были замечания по поводу выполнения программы для инвалидов «Доступная среда», - рассказывает Галина Учаева. - Дело в том, что накануне беседы я специально проехала несколько улиц и обнаружила, что некоторые места в городе для маломобильных групп населения до сих пор являются «полосой препятствий». В некоторых магазинах пандусы не соответствовали стандартам и были сделаны скорее для вида. Кроме того, часть пандусов были перегорожены урнами. То же самое можно сказать о специальных кнопках для вызова персонала: кое-где присутствовали только наклейки с информацией, а самих кнопок и в помине не было. В других местах они не работали. Всю эту информацию я донесла до Главы города. Петр Николаевич меня внимательно выслушал и сообщил, что на мой сигнал отреагируют. Будет организована проверка проблемных улиц, а собственникам магазинов вынесены соответствующие предписания. Я надеюсь, что все нарушения будут устранены в кратчайшие сроки и инвалиды города получат возможность наравне со здоровыми людьми посещать места общего пользования.

Кроме того, мною было внесено предложение о том, что в комиссиях, которые проверяют условия доступной среды, должны присутствовать и сами инвалиды. Кому как не нам лучше знать, удобен или не удобен пандус, в каких местах бордюр нужно заменить на пологий съезд и каким образом можно решить другие проблемы, с которыми сталкиваются колясочники каждый день. Петр Тултаев обещал рассмотреть моё предложение.

Наша встреча проходила накануне международных соревнований по армспорту. Я попросила оказать мне материальную помощь для участия в этих соревнованиях. Мне пошли навстречу, в результате чего я смогла отстоять честь России и Республики Мордовия, вернувшись с медалью.

Дело в том, что я уже несколько лет занимаюсь силовыми видами спорта в саранском клубе «Вымпел». Результаты позволили принять участие в российских соревнованиях среди инвалидов, где я вошла в тройку лучших. Это давало возможность принять участие в международных соревнованиях, которые проходили в Польше с 19 по 22 ноября.

Но моё участие в соревнованиях встало под вопрос из-за отсутствия средств на поездку. Я хочу выразить благодарность городским властям и лично Главе города Петру Тултаеву за то, что дали мне возможность выступить, оказав материальную помощь.

В польский город Румия из Мордовии я поехала одна. Однако представителей России было достаточно много: из Пермского края, Ростовской области, Тамбова, Тулы…

В Польше после долгой дороги нас разместили в гостинице. Следующий день был организационным: участники оформлялись, взвешивались, получали форму. Кстати, для того чтобы добраться от гостиницы до места соревнований, всем участникам предоставляли такси.

Непосредственно в соревнованиях участвовали более двухсот человек из 16 стран. В команде из России было девять человек. В нашей дисциплине первое место досталось также представительнице из России, уроженке Челябинска. Второе место завоевала спортсменка из Польши. Третье место покорилось мне.

Посмотреть город удалось только в последний день. После всех волнений на соревнованиях мы с группой спортсменов из России прогулялись по Румии. Главное впечатление - инвалидам там созданы все условия для комфортной жизни. Все улицы покрыты ровной брусчаткой, по которой очень удобно передвигаться на коляске. На всём пути мы не увидели ни одного бордюра: везде выполнены удобные пологие съезды.

В городе очень много велосипедистов. Для их удобства улица разделена на две части: по одной двигаются пешком, а по другой - едут на велосипедах, никто никому не мешает.

У нас не возникло проблем ни с посещением магазинов, ни с посещением музеев. И создалось такое впечатление, что вся городская инфраструктура специально создавалась для удобства инвалидов и продумана до мелочей. Нам стоило бы перенять такой опыт. Конечно же, поразила и архитектура Румии. Сразу видно, что город со своей историей.

Уже по приезде, анализируя своё выступление, я сама не могла поверить, что нашла в себе силы, во-первых, решиться на такую поездку, во-вторых, достойно выступить. Волнение было очень сильным. Наверное, мне помогло поэтапное продвижение к участию в этих престижных соревнованиях. Сначала было интересно испытать себя на российских турнирах. Затем, когда попала в тройку призёров, нужно было идти дальше. Ведь ни один инвалид-колясочник из Мордовии ещё ни разу не выступал ни на общероссийских, ни на международных соревнованиях по армспорту. Нужно было показать пример. Дать понять, что если есть сила воли, то всё возможно.

Дальнейшие планы? Уже на следующей неделе я еду в Москву на новые отборочные соревнования, и если вновь попаду в первую тройку, то смогу опять выступить на общероссийском турнире. А там недалеко и до очередных международных состязаний.

Третьим местом я очень горжусь и считаю его самым счастливым. Это - бронзовая медаль мирового чемпионата, доставшаяся в соревновании с достаточно сильными соперниками. Когда готовилась к чемпионату, я настраивалась на высокий результат. И просто не могла не попасть в тройку лучших. Столько сил было вложено в тренировки, средств в поездку, на меня рассчитывали тренеры, близкие, друзья. И вернуться без медали я просто не могла!».

Александр РУЧИНСКИЙ

