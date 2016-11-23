«Шумбрат, Мордовия!» - это национальное достояние нашей республики»

В минувшее воскресенье в РДК состоялся концерт творческих коллективов Саранска на XX юбилейном фестивале народного творчества «Шумбрат, Мордовия!». Глава города Петр Тултаев поздравил собравшихся с фестивальным юбилеем и подчеркнул, что двадцатилетие для творческого проекта - это внушительная цифра.

«Когда фестиваль только начинался, мало кто верил, что у него будет такая долгая жизнь. Это получилось, потому что фестиваль плоть от плоти самого народа. За эти годы он открыл сотни талантов. Сейчас концерты «Шумбрат, Мордовия!» могут поспорить по наполняемости залов с заезжими звездами. Сегодня фестиваль народного творчества «Шумбрат, Мордовия!» - национальное достояние нашей республики. Это творческий проект, призванный открывать таланты, но это и проект социальный, потому что в нем принимают участие люди разных профессий, разных социальных слоев. Их объединяет желание выйти на сцену и порадовать своим творчеством окружающих. Здесь они реализовывают себя. «Шумбрат, Мордовия!» - проект еще и политический, он способствует объединению людей разных национальностей, разных политических взглядов. Да, мы разные. Но все мы представляем одну неделимую страну - Россию». В заключение Петр Тултаев поблагодарил всех, кто стоял у истоков фестиваля.

В год кино фестиваль не мог обойти тему кинематографа, много номеров было посвящено неувядающим шедеврам отечественного кино - комедиям Леонида Гайдая. В первом отделении концерта звучали песни композиторов Александра Зацепина, Евгения Крылатова, Андрея Петрова, Юрия Антонова. Услышали зрители юбилейного фестиваля и арию Тореадора в исполнении Сергея Сонина.

Отдав долг теме кино в первом отделении, во втором самодеятельные артисты Саранска перешли к привычной программе вечера. В нее входили хореографические композиции, мокшанские, эрзянские, русские, татарские и украинские песни. Целый калейдоскоп танцевальных коллективов представил город Саранск на своем концерте. Жюри, возглавляемому руководителем «Умарины» Василием Четыркиным, было из чего выбрать лучшее для гала-концерта. Яркая, веселая «Русская ярмарка» танцевального коллектива «Инелей», «Русские скакалки» детского коллектива «Юность», хореографическая сюита «На корабле» народного ансамбля танца «Валдоня» заслужили щедрые аплодисменты и зрительские симпатии.

Традиционно самые яркие звезды этого фестиваля - дети. Самые маленькие артисты - вокальный ансамбль «Пайгоня» детского сада № 76 спели посвящение фестивалю, а оркестр шумовых инструментов «Мокшаночка» детсада № 121 исполнил эрзянскую народную песню «Кавто церат». Запомнились зрителям чистый, звонкий голос воспитанницы музыкальной школы № 4 Алины Пивкиной и выступление учащихся лицея № 7. И, конечно, зрителям фестиваля запало в душу выступление мэра города. Наш градоначальник порадовал горожан песней «Никто тебя не любит так, как я», посвятив ее родному городу и любимому фестивалю.

Отдельно хочется сказать об атмосфере фестиваля, об этих одухотворенных лицах, сияющих глазах и искренних улыбках, об этих талантливых, красивых людях, дарящих радость землякам. Это, пожалуй, главная особенность фестиваля «Шумбрат, Мордовия!» - атмосфера всеобщего праздника. Она начинается с порога, веселой музыки, с выставки декоративно-прикладного творчества, развернутой в фойе РДК. Здесь представлены все промыслы, которыми богат город Саранск. К традиционной мордовской вышивке, всевозможным поделкам из дерева, глины и текстиля, всего того, что принято называть женским рукоделием, на этой выставке добавились изделия гончаров и столяров. Педагоги Детской школы искусств № 1 привезли на выставку расписные тарелки, сотрудник МЧС Владимир Селезнев представил целую коллекцию поделок из дерева. Сундуки, шкатулки, оригинальные рамки для фото, сувениры - все это Владимир создает без применения электрических инструментов. Рядом с его экспозицией всегда было людно, всех поразили оригинальные работы мастера-самоучки. Занялся «столярными работами» Владимир два года назад. «Остались обрезки от бани, - признается мастер, - и решил пустить их в дело». Дело оказалось захватывающим, и теперь свободное время он проводит за изготовлением удивительных в своем роде вещей.

Девиз «Красота своими руками» воплощен в жизнь и другим мастером - гончаром Виталием Сарановым, его изделия и красивы и практичны. По профессии Виталий инженер, керамикой занимается последние пять лет. Признается, что очень хотелось бабушкины крынки из деревенского детства воскресить. Так и втянулся. «Глина - материал пластичный, если что-то не получилось, размочил, сделал другую вещь. Потом в работе с глиной есть еще и элемент арт-терапии. Отключаешься от всех внешних раздражителей. Глина показывает все, что внутри у человека». Работы Виталия Саранова можно часто увидеть на выставках декоративно-прикладного творчества, проводимых в Саранске.

Напомним, что организатором «Шумбрат, Мордовия!» является Дом народного творчества. Гала-концерты фестиваля состоятся 11 декабря в 13.00 и 18.00.

Галина БАЛАШОВА

