Контакт окончен!

Российских чиновников ждут нелегкие времена. До 1 апреля 2017 года они обязаны отчитаться перед работодателем о наличии или отсутствии страниц в социальных сетях. Соответствующие требования содержатся в поправках к Закону «О государственной гражданской службе», которые приняла еще предыдущая Госдума. Как поясняют авторы поправок, эта мера необходима для того, чтобы госслужащие отдавали отчет своим высказываниям и публикациям во всемирной паутине. И хоть при этом подчеркивается, что иметь личную точку зрения на те или иные события чиновникам не запрещается, очевидно, что многим из них придется сделать непростой выбор: либо государственная служба, либо блогерство.

Расставили сети

Суть поправок в Закон «О государственной гражданской службе», главным инициатором которых выступило Министерство труда, многие эксперты резюмируют коротко, но веско: достали! Действительно, многие российские чиновники своей глуповатой активностью в социальных сетях не раз заставляли краснеть высшее руководство различных министерств и ведомств. Сейчас трудно сказать, в какой именно момент в чиновничьей среде стало модным иметь свой аккаунт в той или иной социальной сети, но факт остается фактом: в последнее время государственный служащий, не имеющий страницы в Твиттере или Фейсбуке, считался среди коллег белой вороной. Причем страницу в социальной сети модно было не только иметь, но и активно продвигать. Делалось это, как правило, по средствам комментирования различных событий общественно-политической жизни страны. При этом объяснялось все вполне логичным стремлением быть ближе к народу. Но далеко не всегда посты, размещенные госслужащими, отражали официальную позицию ведомств, которые они представляли. Больше того, многие публикации прямо противоречили официальной позиции того или иного министерства, что приводило к скандалам в СМИ, которые при подготовке материалов делали ссылки на комментарии не очень умного чиновника. Отдуваться же за подчиненного в большинстве случаев приходилось его непосредственному начальнику.

По всей видимости, именно эта ситуация в какой-то момент перестала устраивать руководство страны. Итогом этого недовольства стали поправки в Закон «О государственной гражданской службе», обязывающие чиновников отчитываться перед непосредственным работодателем о своих аккаунтах в социальных сетях. Поправки предусматривают ежегодный отчет о своей интернет-активности. Тем же, кто только претендует на замещение той или иной должности в государственной организации, придется отчитаться о своем поведении в социальных сетях сразу за три предыдущих года. Требование нового закона распространяется на сотрудников администрации и управления делами президента РФ, на работников аппаратов правительства, Государственной думы, Совета Федерации, Верховного и Конституционного судов, а также на чиновников Генеральной прокуратуры и Следственного комитета. Помимо этого, держать отчет о своих публикациях в соцсетях придется сотрудникам всех министерств от заместителя министра и ниже. Сами же министры наряду с депутатами, сенаторами, председателем правительства и президентом под действие нового закона не подпадают.

Как подчеркивают в Министерстве труда, новые поправки не носят репрессивного характера, но заставят чиновников более ответственно относиться к своим заявлениям и государственной службе в целом. Излагать личную точку зрения им при этом не запрещается, но подчеркивается, что она не должна носить оскорбительного характера.

Черви в салате

Однако, несмотря на все заверения в нерепрессивном характере поправок, очевидно, что отныне над чиновниками нависнет своеобразный дамоклов меч. Любое их неосторожное высказывание в социальной сети может стать поводом к увольнению. Впрочем, многие эксперты трудового рынка подчеркивают, что за вольности в интернете государевых слуг увольняли и раньше. К примеру, в августе 2014 года был уволен заместитель министра экономического развития РФ Сергей Беляков, заявивший, что ему стыдно за заморозку пенсий в 2015 году. Согласно официальной формулировке, заместитель главы Минэкономразвития был уволен за нарушение закона о государственной службе, в котором дословно прописано следующее: «Гражданскому служащему запрещается допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности государственных органов, их руководителей, включая решения вышестоящего государственного органа».

Еще одной жертвой собственного длинного языка стал вице-губернатор Орловской области Александр Рявкин. Этот чиновник на всю катушку отметил Новый год в Чехии. И ладно бы просто отметил, но не удержался и опубликовал фотографии с праздника на своей странице в социальной сети. Российская интернет-аудитория встретила эту публикацию шквалом негодования. В результате вице-губернатору пришлось уйти в отставку. Ситуацию не смогло спасти даже спешное удаление скандальных фотографий.

Наиболее же громкий скандал связан с именем губернатора Тверской области Дмитрия Зеленина. В октябре 2010 года ему случилось обедать в Кремле. Другой бы на его месте радовался как ребенок, но господин Зеленин решил выказать спесь и опубликовал в Твиттере фото некоего червяка, якобы попавшегося ему в тарелке с салатом. Тверской губернатор даже не предполагал, чем обернется эта публикация. Резонанс был столь огромен, что мифический червяк даже обзавелся собственным аккаунтом в Твиттере, набравшим в рекордно короткие сроки тысячи подписчиков. Этот же червяк стал одним из подписчиков Твиттера Дмитрия Зеленина, который спешно удалил скандальное фото. Но это его уже не спасло. Вскоре он был отправлен в отставку с формулировкой «по собственному желанию». Эксперты, впрочем, тогда отмечали, что собственно губернаторского желания в данной ситуации было очень мало, говорили, червяк поспособствовал. Кстати, про Зеленина еще можно сказать, что дешево отделался. В высоких правительственных кабинетах находились люди, предлагавшие либо уволить его с формулировкой «по слабоумию», либо вовсе посадить за решетку на полгода.

Из других примечательных историй, связанных с интернет-творчеством чиновников, следует выделить ситуацию, в которой оказался теперь уже бывший официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин. В сентябре этого года он издал книгу «Самые громкие преступления 21 века в России». Но журналисты тут же обвинили его в банальном плагиате. Владимир Маркин отреагировал мгновенно. В своем микроблоге в Твиттере он назвал сотрудницу одной из газет «журналистишкой». Позже генералу пришлось извиниться за свое высказывание. В дальнейшем, как известно, Владимир Маркин покинул Следственный комитет РФ.

Кроме того, в разное время успели засветиться в социальных сетях нынешний глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев, в бытность свою губернатором Краснодарского края посоветовавший инженеру не ныть и поменять работу, и вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, давший жителям Северной столицы ценный совет самим убирать снег с городских улиц.

Все нельзя, но в принципе…

В среде мордовских чиновников интернет-творчество как-то не прижилось. Из наиболее заметных государственных служащих свои аккаунты в социальных сетях имеют только министр целевых программ Алексей Меркушкин и председатель Госкомитета РМ по делам молодежи Наталья Помелова. Кроме того, свой микроблог в Твиттере ведет Глава Мордовии Владимир Волков. Однако на этих страницах публикуется в основном сугубо официальная информация. Никаких личных суждений здесь не найти. Так же как и на страницах городской администрации и регионального управления Федеральной антимонопольной службы. Соответственно, ни в каких интернет-скандалах республиканские чиновники замечены не были. Объяснить такую непопулярность социальных сетей среди региональных чиновников достаточно легко. Многие руководящие посты в республике занимают люди, привыкшие пользоваться несколько иными средствами коммуникации. Это позволяет избегать конфузов, в которые нередко попадают не в меру активные коллеги из других регионов страны.

Стоит отметить, что запрет на пользование социальными сетями, а именно так многие эксперты склонны рассматривать поправки в Закон «О государственной гражданской службе», далеко не первое табу, придуманное для российских чиновников в последнее время. Ранее им уже запрещалось иметь активы за границей, принимать подарки и вознаграждения дороже трех тысяч рублей, иметь дополнительный заработок, использовать государственное имущество в личных целях, руководить или быть в подчинении у близких родственников, иметь гражданство другого государства и принимать награды иностранных государств. Помимо этого государственным служащим уже запрещалось пользоваться так называемыми мессенджерами для служебной переписки, как это делала кандидат в президенты США Хиллари Клинтон. И это, кстати, далеко не полный перечень того, что сегодня запрещено российскому чиновнику. Поэтому вряд ли стоит удивляться, что некоторые из них не стеснялись критиковать родное государство по поводу и без такового, используя социальные сети. При этом сами с успехом обходили все ловушки, расставленные законодателями. Не исключено, что в случае с социальными сетями ситуация повторится. Никто же не сможет государственному служащему запретить вести свой блог в любой социальной сети под ником или вообще под чужим именем.

Алексей КОНСТАНТИНОВ

