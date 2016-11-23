«Даже кризис должен быть справедливым!»

Региональное отделение Фонда социального страхования по Мордовии пять месяцев работает в новых условиях - с 1 июля в республике реализуется проект «Прямые выплаты». О плюсах и минусах программы на пресс-конференции рассказала управляющий фондом по Республике Мордовия Людмила Иванова.

В первые месяцы было много звонков с вопросами

- Первым делом хочу сказать, что мы не подвели себя, Фонд социального страхования, не подвели правительство и Главу Республики Мордовия, а самое главное, не подвели клиентов, которые застрахованы и работают по трудовым договорам в различных организациях, - говорит Людмила Иванова. - Самый главный плюс новой программы в том, наши застрахованные граждане в полном объеме защищены. Конечно, первую пару месяцев мы больше сидели на телефонах, поскольку люди, находясь немного в отрыве от производства, начинали беспокоиться, вовремя ли они получат пособие. Мы все это прекрасно понимали. Для нас было главное, чтобы граждане не потеряли веру в защищенность, государство и наше региональное отделение. Сейчас звонков стало в разы меньше, люди увидели, что программа работает и деньги приходят в срок.

Схема получения пособия такова. Человек приносит справку или больничный на предприятие, предприятие готовит реестр и по электронной почте передает нам. Мы в день скачиваем по 700-800 получателей, просматриваем правильность начисления того или иного пособия. Если в первые месяцы работы программы у нас были опасения по поводу профессионализма некоторых бухгалтеров предприятий и организаций, то сейчас могу сказать, что бухгалтеры все документы оформляют вовремя.

Выдано больше больничных

- Главное достоинство пилотного проекта «Прямые выплаты» - это защищенность наших застрахованных граждан, они в полном объеме стали получать пособия.

Хочу отметить, что за третий квартал 2016 года выдано на 3000 больничных листов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Если раньше социально безответственный работодатель мог сказать «Не для того я тебя на работу брал, чтобы ты у меня болел(а)/рожала», то сейчас все понимают, что деньги выплачивает Фонд социального страхования, в результате стало больше больничных, то есть у людей появилось больше защищенности.

Также мы увидели, что количество выплат женщинам, вставшим в крайние сроки беременности на учет в лечебные учреждения, у нас выросло на 143 человека (105,6%). Это значит, женщины стали больше беспокоиться о своем здоровье. К тому же средняя выплата даже этих небольших пособий тоже стала больше. Что касается начисления пособия, хочу сказать, что в расчет берутся два предыдущих года работы - 2014 и 2015-й. В то время у некоторых организаций зарплата была больше, чем на сегодняшний день. В связи с этим женщины, которые откладывали рождение ребенка на потом, увидев, что зарплата стала ниже, пошли рожать, чтобы получить пособие побольше. Это я считаю правильной поддержкой государства.

И Президент, и Председатель Правительства РФ неоднократно заявляли, что в любые кризисные ситуации государство будет максимально помогать людям в получении того или иного пособия. И это у нас сработало. Мы видим, что выплаты стали больше и осуществляются в срок.

Ответственность страхователей ушла в безответственность!

- Благодаря этому проекту мы увидели и много минусов. Работодатель обязан платить 2,9% от фонда оплаты труда. Если раньше над его душой стоял сотрудник и спрашивал: «Когда ты мне больничный оплатишь?», руководитель мог выплатить больничный вместе с зарплатой. А сейчас работнику за больничный перечисляет Фонд социального страхования напрямую через банковскую карту. Получается, что ответственность руководителя вовремя выплатить пособие своему работнику ушла, а в Фонд социального страхования они готовы перечислять «когда появятся деньги».

Хочу обратить внимание на такие данные. По сравнению с прошлым годом количество страхователей у нас сократилось на 479, а вот численность работающих упала сразу на 11607 человек. Эти люди могут получать серые зарплаты или работать по договору, они сразу выпадают из системы социального страхования. Сократились и доходы, причем на 36,5 миллиона рублей, а вот расходы у нас увеличились почти на 50 миллионов! Самое негативное в этой ситуации - ответственность страхователей ушла в безответственность. Задолженность перед Фондом социального страхования выросла в разы - на 84,4%, а недоимка (просроченная задолженность) стала выше на 17%!

Если страхователи не будут перечислять нам взносы, мы не сможем вовремя платить пособия! Наша ответственность перед застрахованными гражданами никуда не делась! Тот же самый «Сарэкс» должен нам 8 миллионов, за это время 723 их сотрудника получили те или иные пособия. Откуда мы взяли на них деньги, если организация не заплатила 8 миллионов? Я порой говорю большим чиновникам: «У меня в руках ваш больничный. Вы не заплатили страховые взносы. Скажите, что я должна сделать с вашим больничным?». Мне говорят: «Ну не платите…». А я не имею права не заплатить, у меня есть нормативные документы, на которые я в своей работе ориентируюсь. Даже тех взносов, которые делаются, порой не хватает, чтобы оплатить все обязательства, особенно это характерно для молодых коллективов, где работают много женщин. Они могут часто болеть, уходить в декрет… Конечно, у нас консолидированный бюджет, но для нас большая проблема - неуплата взносов. Региональное отделение Фонда социального страхования по Республике Мордовия не является дотационным, поэтому мы просто обязаны собирать налоги и вовремя выплачивать все пособия.

Январские пособия получат в конце декабря!

- Коротко скажу о ближайшем будущем, о наших обязательствах по декабрю. Для нас было очень важно, чтобы клиенты получали пособия своевременно. С 1 по 15 число каждого месяца мы должны выплачивать пособия женщинам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет (таких у нас порядка 7000). С учетом того что с 1 по 8 января страна отдыхает, мы считаем, что в конце декабря они должны получить и выплаты за январь. Таким образом в декабре нам предстоит сделать двойные выплаты. Так мы снизим социальную напряженность и защитим эту категорию граждан. А для этого нам просто необходимо достучаться до руководителей ряда предприятий, которые имеют долги по уплате взносов.

«За социальную справедливость нужно драться!»

- Да, у нас кризис, но даже в кризисные времена мы должны быть хотя бы относительно справедливыми, в противном случае у нас ничего не получится! За социальную справедливость мы должны однозначно драться!

Сегодня практически весь бизнес частный. Руководители предприятий мне постоянно повторяют: «Надо немного подождать! Вот-вот начнется точка роста…». И так твердят уже почти год. Я им говорю: «Вы уже там определитесь, когда у вас точка роста настанет. Нельзя все время быть в поиске этой точки роста!». Я знаю, что надо однозначно крутиться-вертеться, иначе свою бездеятельность можно постоянно оправдывать кризисной ситуацией.

Как влиять на должников? Позорить! Я порой пишу должникам СМС: «Заплати налоги - и встречай спокойно Новый год!» или «Раньше я вас уважала, а теперь с неуважением Л. Иванова».

Специально для журналистов мы составили таблицы, в которых указаны главные должники. Надеюсь, вместе мы сможем сдвинуть дело с мертвой точки.

Людмила АНЮТИНА