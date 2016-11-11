Платить за отопление по приборам учета выгоднее!

Завершился первый месяц нового отопительного сезона. По информации Саранского расчетного центра, жителям города начислили за тепло чуть более 120 миллионов рублей. Следует отметить, что по ранее действующей схеме начисления по нормативу эта сумма составила бы более 190 миллионов. Таким образом, только за месяц на оплате тепла горожане сэкономили примерно 70 миллионов. В принесенных квитанциях по квартплате каждый сможет убедиться в личной «тепловой бережливости». Такой экономный для семейного бюджета режим стал возможным благодаря установленным общедомовым приборам учета и оплате теплоснабжения по их показаниям. К сожалению, в городе остаются пока 23 дома, не оборудованные по техническим причинам приборами учета. Таких домов стало меньше, чем в прошлом году, но они есть.

- В ближайшее время будем что-то решать и по этим оставшимся домам, - сказал Петр Тултаев. - Наша задача, чтобы оплата за тепло по нормативам окончательно ушла в прошлое. Она должна производиться только по факту потребленного тепла, и никак иначе!



