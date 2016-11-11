Сергей Никоненко: «Это моя 222 роль!»

Сергей Никоненко сейчас занят съемками в телесериале «Мятеж», работа над которым идет по заказу Первого канала. Это история о людях, которые жили в конце XIX - начале ХХ столетия, о кровавом Ярославском мятеже, о том сложном времени и ярких судьбах. Сергей Никоненко играет одного из помещиков. Актер всегда с удовольствием не только рассказывает о новых проектах, но и вспоминает необычные истории из своей жизни. Вот и сейчас он поведал, как умудрился полетать с парашютом в 11 лет, почему не очень хорошо учился в школе и отчего до сих пор не может забыть съемки в телесериале «Каменская». Конечно, без небольшой иронии не обошлось, с чувством юмора у Сергея Никоненко все в порядке.

«Мятеж»

- Сергей Петрович, вы давно уже имеете возможность выбирать, где вам сниматься, а где - нет. Почему согласились на съемки в проекте «Мятеж», чем вас зацепил сценарий?

- Я скажу так: я наконец-то дождался хорошего предложения, как мне кажется, с замечательной драматургией. Гражданская война - тема больная для нашей истории и для нашей страны. И эта память должна быть всегда для нас уроком того, что общество раскалывать нельзя! Эта картина расскажет о том, как ломались судьбы сто лет назад.

- Во время подготовки к съемкам пришлось изучать исторические материалы?

- Про Ярославский мятеж я знаю, много читал про него. Тогда действительно шел брат на брата, сын на отца, и так далее. Это все есть у нас в картине. Главное, чтобы кино было талантливое, а уж историческое оно будет или современное - это вопрос второй. Да хоть про Адама и Еву - лишь бы была хорошая драматургия, чтобы зритель мог сопереживать, сочувствовать… Кстати, в сериале «Мятеж», прошу отметить, моя 222-я роль!

- Фактически круглая дата!

- Да, круглее не бывает: три двойки. Это мне напоминает мой табель в школе, который я получал за четверть.

- Что, так часто получали плохие отметки?

- Да, и хорошо так получал! Мне в самом начале выпускного класса сказали: «Не надо вам учиться, идите уже - вы круглый двоечник!». Но доучился, конечно же…

- И что, по всем предметам такая успеваемость была?

- Нет. Литература, история у меня хорошо шли. А что касается физики, химии, точных наук… Вы знаете, я даже не скажу, что был такой уж дурной, не понимал ничего. Однажды, я помню, решил очень сложную задачу по алгебре. А мне педагог говорит, что я неправильно ее решил. И я начал спорить, потому что ответ был верный - задача решалась проще, чем хотел услышать от меня учитель, и у нас был даже спор. Получается, что в этих науках я соображал. Просто скучно мне было на этих уроках - я ведь тогда больше занимался драмкружком, еще ходил в студию художественного слова при московском городском Доме пионеров. А знаний по математике мне вполне хватает для того, чтобы сосчитать свою зарплату.

Шалун с парашютом

- Вы в детстве были хулиганом?

- Нет, сильным хулиганом я не был, скорее озорник, шалун, проказник. Консервные банки кошкам к хвосту не привязывал - понимал, что это нехорошо. А любимым занятием было побегать по крышам. Или прыгнуть с самодельным парашютом.

- Откуда вы так прыгали?

- С третьего этажа.

- И сколько вам было?

- Лет 11, наверное.

- Все обошлось?

- Хоть и прыгал я в сугроб - ушибся. Но при этом парашют даже успел раскрыться, я вам скажу.

- Откуда у вас взялся в 11 лет парашют?

- Сам смастерил. Я где-то видел или слышал, что для этого дела нужна большая простыня, потом подсмотрел, как мама шьет на ручной машинке, и тайком сострочил две простыни. Приятель страховал, а я сиганул с этим вот самодельным произведением. Понял, конечно, при приземлении, что опыт не совсем удачный - но встал и пошел домой. Ведь этот «парашют» надо было сначала отстирать, потом распороть то, что я сшил, прогладить и уложить на место - как будто ничего и не было. Но кто-то из бабок видел мой прыжок, доложил матери. Она пришла вечером с работы домой - и ручками плетеной проволочной авоськи всыпала мне по самому чувствительному месту! Но разве я тогда понимал, что все это могло довольно печально закончиться?! Мог ведь запросто и разбиться насмерть…

- Больше с парашютом не прыгали?

- Было еще раз - но уже с настоящим, как положено. Я учился во ВГИКе, это был первый курс. С друзьями поехали за город. Я прыгал с аэростата. Специальную люльку поднимали на высоту 550 метров. Чтобы вы понимали, как это высоко, скажу, что высота Останкинской башни - 540 метров.

- Ну и как?

- Понравилось. Но больше так и не довелось…

Дело всей жизни

- Что вам ближе: театр или кино?

- В школе я метал стать именно театральным артистом. Но в театральное училище меня не взяли. Зато я поступил в кинематографический вуз - и полюбил то искусство, которое меня полюбило. Но на самом деле сравнивать эти два вида искусства не нужно - во всем есть свои плюсы и минусы. Даже не так - просто есть отличия. В театре ты сразу понимаешь: зал твой - или не твой. Если не твой - думаешь о том, что что-то сегодня хуже, чем вчера: или публика сегодня не та, а может, ты не тот... А в фильме ты всего этого не ощущаешь - он же не моментально на экран выходит.

- Вы всегда с особой теплотой вспоминаете сериал «Каменская»…

- Его еще пока никто не переплюнул. Я имею в виду - в плане вот такого детективного сериала. Там не так много стреляют - но там очень хорошо работает голова у главной героини. Там все время происходит исследование анатомии преступления. Это оказалось очень интересно и захватывающе.

- Почему-то многим кажется, что профессия артиста - это такое развлечение, за которое еще и деньги платят: приехал на площадку, речь сказал - и уехал…

- Да, знали бы они, сколько тут подводных камней... Я уже сейчас не говорю о том, что надо иметь талант. Но хотя бы надо представлять, что мы частенько работаем по 12 часов в день. А ведь надо еще доехать до съемочной площадки - по нашим-то пробкам - и еще обратно домой вернуться, и текст выучить на следующий день. Хорошо, если у тебя есть выходные и отпуск, но их может и не оказаться. Какое время остается для себя? Ничего. Поспать успеть бы…

- Я знаю, что вы не только актер, но и режиссер. Снимаете картины?

- Да, как раз год назад закончил картину «Охота жить». Она побывала на пяти фестивалях, получила призы. А где моя картина? Зрители ее видели? Нет! И теперь я думаю: а надо снимать картины или нет? Или наладить все же их массовый прокат? Конечно, награды приятно получать. Но ты получил ее - и поставил на полку, и она там стоит. А хочется живого отзыва на твой фильм…

Дедуля

- Чем занимаетесь в свободное время?

- Провожу свои выходные с внуком. Ему девять лет, учится в третьем классе.

- Не говорит еще, что хочет стать актером, как его знаменитый дедушка?

- Нет, пока не говорит. Он больше интересуется насекомыми - еще лет с пяти. Как увидит какую-нибудь мокрицу - берет ее тут же в руки: «Ты посмотри, дедуля, какая она миленькая!». А улитка у него просто совершенство! Но сейчас ему больше интересны камни: я его сводил в музей геологии, он увидел - и впечатлился.

- Сейчас это очень популярная профессия - геммолог…

- Камнями, я думаю, заниматься было модно во все времена - особенно бриллиантами. (Смеется.) Но говорить о том, кем станет внук, еще рано. Вот вырастет - и сам поймет, что ему больше всего нравится. Как и я в свое время…