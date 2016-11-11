Зрелость вместо старости

С рекламных плакатов на нас смотрят красивые и молодые люди, работодатели приглашают на собеседование опытных специалистов 25-30 лет, модные магазины ориентируются на 20-30-летних покупателей одежды 42-44 размера… Как в такой ситуации абстрагироваться от собственной внешности, размера и особенно возраста, который все ближе к рубежу, разделяющему жизнь на «до» и «после»? Как настроиться на полноценную и счастливую «вторую половину жизни», которая может и должна быть даже лучше, чем «первая»? Об этом мы поговорили с известным клиническим психологом, кандидатом психологических наук Люцией Сулеймановой.

- Люция Масходовна, как правильно зрелым людям реагировать на агрессивный призыв общества быть «вечно молодым»?

- У меня есть хорошая новость: культ молодости уступает место культу зрелости. Продолжительность жизни реально увеличилась на 25-30 лет, и на этот факт уже отреагировали рекламщики. Они стали понимать, что основные покупатели сегодня - те, у кого есть деньги и есть желание их потратить. И это явно не люди 20 лет. Безусловно, достаточно долго нам насаждался культ модельного тела, «безвозрастного» лица и так далее. Когда 20 лет назад появились первые уколы ботокса - препарата, избавляющего лицо от морщин, это было трендом, и эту процедуру могли себе позволить немногие. Мало кто понимал: почему кто-то из знакомых вдруг стал так прекрасно и молодо выглядеть? Это воспринималось как некое чудо природы. Сейчас же люди прекрасно понимают, что никакое это не чудо, а результат усилий специалистов. И не они делают тебя более красивым и привлекательным. И отношение к омолаживающим процедурам стало более осмотрительным. Вообще тема тотального омоложения перестала быть популярной.

- А что пришло взамен?

- В моде женщина естественная. Кстати, многие мужчины признаются, что любое изменение внешности близких подруг их страшно пугает. Потому что рядом вдруг оказывается другой, «не мой» человек. Ведь даже самая удачная операция все равно меняет внешность. Например, есть такая процедура, как блефаропластика. Она дает прекрасный результат, когда хирург бережно относится к форме глаза пациентки. Но когда в глубоко зрелом возрасте меняется форма глаза - полностью меняется и внешность! Есть много известных людей, которые стали «жертвами красоты», пытаясь избавиться от возрастных изменений на лице. А сейчас сами косметологи на конгрессах по антивозрастной медицине призывают всех: «Давайте сохранять естественную красоту!». И просят психологов помочь убедить клиентов не трогать лицо, не вносить кардинальные изменения.

Нельзя делать 45-летней женщине лицо 20-летней девушки. Пусть женщина будет естественной, искренней - какой она и должна быть в эти годы. Оставьте ей ее эмоции! Потому что все наши морщинки - это свидетельство того, что мы способны чувствовать.

- Подскажите, как все-таки психологически подготовиться к новому периоду в жизни? Тут же еще и гормональные процессы меняются.

- Безусловно, страх возраста есть и у женщин, и у мужчин. Но мужчинам легче с ним справиться - отчасти из-за того, что у них в определенном возрасте нет резкого гормонального перехода. К слову сказать, они могут «рожать» и в 70, и в 75 лет. Женщине же надо принять свою новую реальность. Вот механизм принятия - это и есть самое сложное.

- Почему?

- Потому что человек должен согласиться с тем, что у него есть ограничения. По этому поводу можно грустить, а можно принять его как факт. Но тут важно понимать, что долгое время мы жили под гнетом установки, которая наконец-то начала меняться.

- Что это за установка?

- Она заключается в том, что женщина должна «уходить со сцены», будучи еще активной. В том числе и «со сцены» сексуальной жизни - ведь долгие годы признаком женственности и здоровья считались ее репродуктивные функции. То есть пока она рожает - она живет, а если уже нет - почти умерла. И главенствует здесь именно установка, потому что на самом деле женщины в массе своей в 45 лет и рожать-то не хотят и не собираются. То есть задачи такой нет, а установка есть, которая и отравляла жизнь.

- И что делать, чтобы не реагировать на эти установки?

- Их нужно менять в контексте современной жизни и новых возможностей. Раньше была такая история: родился - родил - вырастил - умер. Это первый жизненный сценарий. Второй жизненный сценарий: девушка - женщина - и долго-долго старуха. Сейчас схема такая: родился - учился - родил (и для мужчин это тоже «родил») - потом работал - растил (и все это одновременно) - отпустил, а потом - прекрасное состояние под названием «жизнь продолжается». И вот этот период будет продолжаться порядка 30 лет. То есть, если убрать наше обучение в школе и период отрочества, это фактически большая половина жизни! И имеет смысл к этому периоду подготовиться заранее и ни в коем случае не паниковать.

- Паника с чем в основном связана?

- Есть такой афоризм: смерть случается с другими, а старость - и подавно. То есть старости боятся все. Но если задуматься, то боятся не самой старости, а немощи, слабости, заброшенности. Поэтому нужно не паниковать, а рационально готовиться к тому периоду жизни, когда силы важно грамотно распределять и вкладывать в сохранение своих возможностей.

- То есть не прятать голову в песок?

- Вот-вот! Есть эмоциональная сторона - это то, как мы все переживаем. А есть практическая сторона. И вот практические рекомендации нужно выполнять независимо ни от чего! И ни в коем случае не превращать свою жизнь в подготовку к смерти - встречается и такая установка. Хотя не менее разрушительно ощущение, что впереди у тебя целая вечность. Увы, это не так.

- Надо как-то распределять свои силы?

- Именно! И если это сделать грамотно, их хватит на долгие годы. В пору зрелости входит поколение, которое пришло в наше общество в 90-е годы. Оно очень активно, даже в самые сложные времена оно пыталось взять свой максимум, и все эти годы оно жило очень эффективно. Сейчас этим людям 40-45-50 лет, они овладели всеми современными возможностями, у них есть интернет, профессиональные навыки, они крепко, профессионально сидят на своих местах. И уже есть тенденция, что работодатели начинают ценить людей в возрасте. На Западе им дают должность консультантов и платят больше только за то, что они делятся своими знаниями. В сфере услуг требуются зрелые люди, которые будут не обслуживать своих ровесников, а давать им квалифицированные советы. То есть тренд грядущего времени - повышение ценности зрелых людей.

- Наверное, очень важно - сохранить здоровье к зрелым годам, чтобы продолжать жить активной жизнью?

- Важна не только физическая нагрузка, но и интеллектуальная активность. Всем знакомы эти страшные разговоры о том, что с возрастом теряется память, страдает мышление и так далее... Так вот, чем больше будешь решать интеллектуальных задач - тем лучше будут работать память, внимание и мышление. Можно тренировать память так же, как в гораздо более раннем возрасте, например, стихотворения учить наизусть. То есть поддерживать ее в тонусе.

- Есть ли смысл осваивать новые навыки - например, учить иностранный язык?

- У людей после 50 лет высокая потребность изучения иностранных языков, и ее совершенно реально реализовать. Плюс мотивация, способность осознать задачи, грамотно распределять свои ресурсы - это все тот опыт, который помогает гораздо быстрее овладевать новыми навыками. Особенно интеллектуальными, потому что они все-таки не имеют таких ограничений, как физические.

- Кстати, про физическую нагрузку. Есть ли смысл в зрелые годы начинать заниматься «молодежными» видами спорта - горными лыжами и чем-то таким же экстремальным?

- За счет физической нагрузки в зрелые годы мы можем улучшить свой энергообмен, а это важно. Но тут все очень индивидуально. Главное - не перегрузиться, и соревноваться нужно не с 20-летними людьми, а с собой. Сегодня ты должен сделать чуть-чуть больше, чем вчера, или на том же уровне, как и вчера, а не так, как молодой мужчина рядом с тобой. А вообще, люди, которые в зрелые годы идут в спорт - они долго остаются активными и конкурентными. И это прекрасно - если помнить, что все навыки нужно приобретать постепенно. Стоит ли браться за молодежные виды спорта - горные лыжи и тому подобное - зависит от исходного состояния организма. Я знаю людей, которые начали плавать в 50-55 лет - и стали участвовать в соревнованиях, в том же триатлоне, где велосипед, бег и стрельба. Вообще, тело вспомнит, чем ты занимался в этой жизни. И если горные лыжи много лет были твоей отдушиной, то почему бы на них не кататься и в 50, и в 70 лет? Однозначно нужно продолжать кататься! А если ты новичок в спорте, тогда для тебя - плавание, скандинавская ходьба: все, что не является тяжелым и опасным. Нужно немного себя поберечь. А подвиги совершать в других местах. И адреналин в этом возрасте можно получать другими способами. Например, когда ты работаешь на земле - учишься радоваться простым вещам. Видеть, как расцветает твой сад, распускаются цветы, которые ты посадил, - это ощущение того, что у тебя есть плоды твоей жизни. Кстати, это касается и кулинарии. И земля дает жизнь, и еда дает жизнь. И ресурсов, которые помогут сделать вторую половину жизни счастливой и осмысленной, очень много. Нужно лишь научиться их замечать и пользоваться ими.



