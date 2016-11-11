Инклюзивное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья

1 сентября 2016 года в России вступил в силу новый федеральный государственный образовательный стандарт для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Отныне детей с ОВЗ обязаны принимать в первый класс все общеобразовательные учреждения. Теперь родителям предоставляется право выбора - отправить ребенка в специализированную школу или в обычную массовую. Что это даст детям, которые будут обучаться в новых условиях и по новым программам? Что думают об инклюзии специалисты и родители? Об этом и не только корр. «ВС» побеседовал с директором МУ «Городская психолого-медико-педагогическая консультация» (ПМПК) Басей Бурдиной.

«Инклюзивное, или включенное образование - это обучение детей с особыми потребностями в общеобразовательных, обычных школах вместе с детьми без нарушений в развитии, но при этом с созданием для особых детей специальных образовательных условий и доступной среды, - объясняет Бася Бурдина. - Самое главное для детей с тяжелыми интеллектуальными нарушениями - это не успеваемость, а социализация. Это не получение знаний, а именно способности к адаптации в обществе. Инклюзивное образование - это не про то, чтобы ребенок адаптировался к школе. Наоборот, школа и общество должны адаптироваться к этому ребенку.

Как я отношусь к инклюзивному образованию? В целом положительно. Однако всегда существует «но». Да, мы можем инклюзировать детей с нарушениями слуха, зрения, но не слепых, глухих и умственно отсталых. На мой взгляд, этим трем категориям будет тяжело обучаться в обычной массовой школе. Хотя, конечно, бывают исключения. Так, у нас наблюдался один юноша, теперь он уже молодой мужчина. Так вот он, будучи слепым, закончил с отличием не только обычную школу, но и вуз... Обучение в специализированной школе я бы порекомендовала и детям, имеющим множественные нарушения развития, - например, слепоглухим детям, умственно отсталым глухим. Тем не менее существует закон «Об образовании», который гласит, что любой ребенок имеет право обучаться там, где захотят родители.

Новый федеральный государственный образовательный стандарт для детей с ограниченными возможностями здоровья вступил в силу 1 сентября 2016 года. Однако подготовка к его введению велась на протяжении всего прошлого года. Педагоги из всех школ города на базе Мордовского республиканского института образования проходили курсы повышения квалификации по инклюзивному образованию».

«С 2013 года мы обследуем всех детей-инвалидов, проживающих в Саранске. Наша основная задача - не установить им диагноз, а помочь специалистам медико-социальной экспертизы в разработке психолого-педагогического сопровождения в программе реабилитации. Оглянитесь! Как вы думаете, зачем в кабинете, где ведется прием детей нашими специалистами, обустроена эта ниша? - Бася Юрьевна указывает на пространство позади нас. - Раньше ее здесь не было. Правильно, это для детишек - тех, что страдают аутизмом. Если во время нашего общения ребенок почувствует дискомфорт, то вполне может там уединиться, спрятаться в этом «домике», а после того как к нему вернется спокойствие, выйти из «убежища». В дальнейшем эта ниша будет закрываться шторкой».

Инклюзия дает право выбора

Прежде ребенок с особенностями развития мог получать школьное образование одним из трех способов: в специализированных школах, в отдельном классе обычной школы, а также во время прохождения реабилитации или лечения - например, в реабилитационных центрах, в центрах психолого-педагогической и медико-социальной помощи. Теперь появился еще один способ - в классе обычной школы вместе с детьми без особенностей здоровья.

«Введение инклюзивного образования вовсе не означает закрытия специальных коррекционных учреждений, - подчеркивает Бася Бурдина. - К счастью, в Мордовии, в отличие от ряда других регионов, сохранилась вся сеть специальных школ для детей с ограниченными возможностями здоровья. Инклюзия дает родителям право выбора.

Содержание образовательной программы зависит от психофизических возможностей ребенка. Для ребенка с любым диагнозом может быть разработана специальная адаптивная программа, которая позволит ему развиваться в силу своих возможностей в обычной школе. Подобные программы разрабатываются для различных групп учащихся: глухих, слабослыщащих и позднооглохших, слепых и слабовидящих, детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития, с нарушениями аутистического спектра, с умственной отсталостью. Не стоит волноваться, что разработанная программа не подойдет. Если учащийся демонстрирует хорошие результаты, он может быть переведен на более сильную программу. Ну а если, наоборот, не справляется, то на более слабую. В этом учебном году в Саранске по системе инклюзивного образования отправились в первый класс дети с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, ранним детским аутизмом».

Тьютор всегда рядом

«Согласно разработанной программе, у ребенка есть личный план посещения уроков, когда ребенок находится в классе только на отдельных занятиях, а остальные предметы постигает наедине с учителем, - рассказывает Бася Бурдина. - Ребенку может быть назначен сопровождающий или тьютор (ассистент), который окажет ему необходимую помощь. Некоторые программы предусматривают использование особых учебников или тетрадей, учебных пособий и дидактических материалов. В дальнейшем при необходимости школьнику могут быть выделены специальные технические средства обучения, а также организовано специальное рабочее место. Так, если в обычную школу придет учиться ребенок с синдромом Дауна, то педагог должен будет иметь в распоряжении специальные карточки и рисунки для наглядности объясняемого материала. Если в классе появится незрячий ученик, ему потребуются тетради для письма по Брайлю. Для ребенка-колясочника понадобится специальный стол, а для аутиста - свое пространство в классе.

В рамках разных программ предметы могут варьироваться. Некоторые предметы дети не проходят в полном объеме. Например, дети с тяжелыми нарушениями речи не изучают иностранный язык в рамках общей программы, а только факультативно. Другие предметы детям заменяют на похожие. Так, например, дети, страдающие ДЦП, вместо физкультуры отправятся на занятия по ЛФК. Основные предметы дети с нарушениями в развитии изучают, однако в каждой программе прописан объем знаний, который преподается ребенку. Кроме того, во время обучения учитывается, что часть детей имеет индивидуальный темп усвоения материала».

Педагог успеет все!

Вполне логично, что появляется вопрос - как педагог сможет обучать сразу по нескольким программам в рамках одного урока? Прежде всего количество детей с ограниченными возможностями здоровья строго регламентируется. По нормам в классе с наполняемостью 25 учеников может быть не более одного ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Если учеников в классе 20, то не более двух детей, обучающихся по специальным адаптивным программам.

Кроме того, педагогам предлагается применять технологию разноуровневого обучения. Такая технология позволит учителю четко разделять учебный материал, варьировать темп, формы и методы его изложения, применять гибкую систему оценки знаний.

Готовы ли школы?

Насколько готовы оказались школы Саранска к внедрению системы инклюзивного образования - этот вопрос корр. «ВС» адресовал специалистам городского Управления образования.

«В этом учебном году в Саранске за парты сели 68 первоклассников, которые начали свое обучение по системе инклюзивного образования, - говорит заместитель начальника Управления Нина Жуклина. - Конечно, пока далеко не во всех школах Саранска созданы условия, необходимые для обучения по системе инклюзивного образования. А вот в новых микрорайонах - Юбилейном, Солнечном - при строительстве школ учитывается все, что необходимо детям с особыми потребностями. Тем не менее по сравнению с другими городами Саранск находится в более приоритетных условиях, потому что на территории столицы Мордовии имеются специалированные школы для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Сегодня родители имеют право выбора. Допустим, если какой-либо родитель будет наставать на том, чтобы его ребенок, имеющий нарушения в развитии, обучался в конкретной школе, то, несомненно, так оно и будет. Школа не имеет права отказать ему в этом. Данное учебное заведение будет обязано создать все необходимые условия для обучения этого ребенка».

Что думают родители

Корр. «ВС» решил поинтересоваться, что же думают на сей счет родители особых детишек. Надо признать - ажиотажа инклюзивное образование у них не вызвало. Более того, родители детей с особыми возможностями здоровья пока относятся к инклюзии настороженно. Впрочем, как и большинство людей к нововведениям.

Мама Юля:

- Моей дочке 10 лет. Она ходит в третий класс специализированной школы. Каждое утро возим ее на Светотехстрой. Мы довольны уровнем знаний, который дают в этой школе, довольны педагогами. Вот только сама школа находится в ужасном состоянии. Она расположена в здании бывшего двухэтажного детского сада, нет даже спортивного зала. Что касается инклюзивного образования, скажу честно - я считаю, что наше общество еще не подготовлено к этому.

Мама Олеся:

- Я воспитываю дочку Софию. Ей 6 лет. Девочка страдает синдромом Дауна. В дальнейшем мы бы хотели, чтобы наша дочка ходила в специализированную школу. Почему? На мой взгляд, пока еще наши обычные школы не готовы к тому, чтобы принять особых детей. Например, я сомневаюсь, что учитель сможет уделять достаточно внимания и обычным детям, и моему ребенку. Пока не могу себе представить, как педагог сможет делать это одновременно. А еще было бы хорошо, если бы в Саранске появился свой центр реабилитации! Думаю, детям-инвалидам нужно уделять больше внимания.

Мама Регина:

- У меня подрастает 8-летний сын Вадим. У него органическое поражение головного мозга. Сегодня он учится в первом классе специализированной школы. Там особый режим, своя развивающая среда - именно это необходимо моему ребенку. На занятиях я нахожусь рядом с Вадимом. В классе учатся 13 человек, поэтому и подход индивидуальный. Возможно, дети с другими заболеваниями вполне могут обучаться в обычной школе. Что касается моего сына, полагаю, нам больше подойдут занятия в специализированной школе.

P.S.

- Что касается результатов внедрения системы инклюзивного образования, то говорить об этом пока еще рано, - отмечает Бася Бурдина. - Прошло очень мало времени, всего три месяца с начала обучения. Первые выводы об эффективности инклюзивного образования мы можем сделать не ранее чем через год.



Елена БУДАНОВА