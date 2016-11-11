Незаменимый

Печальная новость пришла из Сиэтла. 18 ноября в больнице этого американского города после продолжительной болезни скончался Георгий Михайлович Степанов. Яркий, удивительный человек, талантливый педагог и наставник, внимательный и чуткий руководитель.

Тяжелая болезнь заставила его искать пути лечения за границей: 16 лет назад Степанов вместе с семьей переезжает на Аляску. Однако ни время, ни расстояние не помешали ему быть в курсе всех событий на родине. Как не помешало сотням учеников по-прежнему считать его главным учителем в своей жизни. А многим преподавателям - полноправным коллегой. Его помнили и любили на всех местах работы. С 1975 по 1987 год Степанов трудился на факультете иностранных языков: преподавателем, доцентом кафедры английского языка, затем деканом иняза. С этого поста он и вернулся директорствовать в родную двенадцатую гимназию.

Необыкновенная харизма, ум, интеллигентность позволяли ему аккумулировать вокруг себя достойных, ярких личностей, каждый рядом с ним раскрывал свои таланты в полную силу. Это касается и его учеников, которым посчастливилось (именно посчастливилось) учиться под его началом.

Как только стало известно о смерти Степанова, со всех концов планеты люди стали писать слова соболезнования. Его многочисленные друзья, соратники и ученики выражали слова признательности человеку, который сыграл в их жизни важную роль. Мы решили отойти от стандарта некролога и просто посмотреть на Георгия Михайловича глазами тех, кто его знал и любил.

Ручинский Александр, журналист

«Для меня «лихие 90-е» были самым ярким и важным временем в жизни. И всем лучшим, что есть во мне, я обязан именно этому времени. Времени, когда я учился в двенадцатой под началом Степанова.

У нас не было школьной формы! Зато было два школьных театра - старших и младших классов. В котором я - третьеклассник - дебютировал в постановке «Огниво» в роли оловянного солдата. Были каморка за актовым залом, бесконечные многочасовые репетиции концертов и постановок. Были школьная газета «Бриг», где опубликовалась моя первая статья, школьное самоуправление с агитацией и выборами президента из числа учеников.

Георгий Михайлович у нас на глазах формировал традицию и учил ответственности: «Школьное радио - пожалуйста! Дискотека - легко! Но делать всё это вы будете сами!». Мы ходили на уроки в рваных джинсах и футболках с Куртом Кобейном, отращивали волосы, слушали «Гражданскую Оборону», вместо школьной программы часто читали университетскую, дискутировали с учителями на открытых собраниях. Были не похожими на саранских школьников. С гордостью знали: мы - двенадцатая! А ещё успевали отстаивать честь школы на олимпиадах, выезжали по обмену в Англию и Америку, а потом поступали в самые престижные университеты столиц.

Георгий Степанов, дав возможность проявить себя настоящих, сумел добиться того, что мы стали уважать не только мастерство работы кулаками (всё-таки это были 90-е), но и интеллект, креативность, начитанность, талант. Научил, что быть личностью очень важно.

Срезы памяти:

91-й. Георгий Михайлович ранним утром в полном одиночестве в спортивном костюме подметает школьный двор…

94-й год и последняя ночь перед городским КВНом. Время - полночь, а мы репетируем. Вдруг в дверях в своём неизменном светло-голубом костюме появляется Степанов: он тоже не идёт домой, волнуется за нас…

97-й. Курим в школьном туалете. Заходит директор: «Ну вы хотя бы не кидайте бычки в писсуары, мы же не писаем в пепельницы».

Потом он заболеет и улетит в Америку. А через несколько лет снесут старое здание двенадцатой. И кончится очень важное. Что мы, выпускники, уже не сможем почувствовать и найти ни в университете, ни в профессиональной карьере. Спасибо Вам, Георгий Михайлович, за это самое важное».

Таира Мамедова, выпускница гимназии № 12

«Мне написали, что в Сиэтле в больнице умер Георгий Михайлович Степанов. Он был директором нашей гимназии, когда мы учились в старших классах, и, как я поняла уже сильно потом (немало узнав об управлении коллективами из книг, которые переводила), наша школа стала такой удивительной и прекрасной во многом благодаря ему. Может быть, потому, что Г.М. был из университетских преподавателей, а не из системы среднего образования. Может, потому, что человек он был такой, но случилось чудо.

Он дал нам свободу, очень много свободы, но между тем сохранил все так, чтобы она не превратилась в анархию. Вот поразительно - со стороны казалось, что не директорствовал человек, а просто был. Долговязый, усатый, вечно в костюмах каких-то необычных цветов, которые элегантно на нем болтались. И все вокруг образовывалось как надо - английский учился, программа усваивалась, атмосфера искрила, невероятные спектакли ставились, прекрасные люди приглашались для работы с нами. Конечно, учителя активно участвовали в этом процессе, но без Г.М. не получилось бы чуда.

После школы я почти его не видела. Он сильно заболел, и они с женой, такой же удивительной и совершенно не вписывающейся в саранский контекст, уехали в США, где было больше шансов вылечиться. Как-то читала статью об их жизни на Аляске, где медведи приходят на задний двор.

И вот сегодня написали, что он умер. Прощайте, Георгий Михайлович. Как же мы вам благодарны».

Никита Калеткин, выпускник гимназии № 12

«Поверьте на слово, Георгий Михайлович Степанов - великий Человек и великий Учитель! И я счастлив, что был его современником и учеником. В школе он работал не Учителем, а директором, но главное не должность, не профессия, а суть - Георгий Михайлович работал с детьми. Для нас его работа в школе - самый яркое и длительное событие, но для него это был не самый продолжительный отрезок жизни, последние 16 лет которой были отданы мужественной борьбе с подлой болезнью.

Процитирую одно письмо Г.М. этого года, его воспоминания: «Как вам с ребятами удалось сделать из школы живое существо? Сколько интересного вы принесли! Кто заправлял в закулисье актового, расписывал стены, играл спектакли, писал статьи и сценарии, кто создавал новую и инновационную жизнь в школе? Ведь и я, и все остальные лишь поддерживали вас и дико верили в вас! Никто не ошибся! Посмотри, насколько сейчас такая свобода и раскрепощённость нужны! Как молодежь задыхается в тупых программах и требованиях. Насколько выхолостилось образование! Куда ушёл тот лихой дух свободы? Желания творить, участвовать и двигаться в неизвестное будущее с открытыми глазами и душой? Взгляд вашего поколения на события того бурного времени мне настолько интересен, что вот проснулся ночью и не могу не писать тебе об этом».

Георгий Михайлович! Да неужели вы отдаете нам пальму первенства в привнесении в собственную жизнь того духа свободы, которым мы обязаны только вам?! Той смелости, которую подарили нам Вы?! Как объяснить все то, о чем Вы пишете, тем, у кого не было такого Учителя и директора, кто не учился в нашей школе? Как?!

Вот, например, у нас в школе был праздник Юрьев день, это когда любой ученик любого класса мог пойти на любой урок в школе. То есть ученик одиннадцатого класса мог пойти на урок чтения в первый класс, а первоклассник мог прийти на урок физики в девятый (или на урок физкультуры в шестой). У вас такое было? Именно в Юрьев день заполнялись очередные главы Книги рекордов Гимназии - откуда в письмах Г.М. про длину носа, когда мы запросто подходили с линейкой в руках к директору школы и убеждались, что его нос - «всем носам нос». А на Дне самоуправления, когда учителя «учились» в отдельном классе, Г.М. изображал из себя старшеклассника и стрелял в туалете сигареты у младших. Детали это, мелочи. Главное, конечно, в другом. Благодаря педагогическому составу школы, благодаря прежде всего Г.М. мы чувствовали себя свободными и взрослыми. И какие мы дураки, что не смогли эти ощущения сохранить даже в течение каких-то 20 лет относительно самостоятельной жизни…».

Сергей Сеничев, режиссер, поэт, публицист

«Георгий Михайлович был потрясающе интересный человек, абсолютно штучное явление - по саранским, как минимум, меркам. Я поработал пару лет в 12-й гимназии как раз в те времена, когда он там директорствовал, поставил с ребятами пару спектаклей. Потом месяц отработал в проекте «Креатив респонс» или как его там, не помню - Степанов привез из Америки десант тамошней шпаны, и мы в «Зеленой роще» с нашими гимназистами (тоже с любовью вспоминаю их, с кем-то до сих пор перемигиваемся в соцсетях) и американцами сделали совместное выступление...

Потом у меня появилась идея превратить Г.М. в колумниста, я предложил ему раз в неделю высказываться в газете на всякие острые темы. Ну что-то типа «дядя Жора говорит» - да, такое, кажется, название мы с ним придумали… И уже обсуждали, планы строили, а тут - болезнь… Пару раз я навещал его в больнице - с очень каким-то тяжелым чувством - он сам был практически уверен, что не жилец… А потом они уехали… И он выкарабкался! Но связь почему-то прервалась, без причин, не знаю почему, обменялись несколько раз письмами в сети, я порадовался за него, он какие-то добрые и светлые слова писал - он тогда вообще особенно светлым был… И потерялись. Наверное, потому что это не дружба была, а что-то полегче, приятельствование… Очень жалею, что не удалось увидеться, когда он приезжал несколько лет назад, но тогда к нему паломничество было, как, ей богу, к вернувшемуся Солженицыну, не хотелось, что ли, в очереди на обняться стоять… Думаю, гимназию можно бы назвать его именем - он ее создал и для многих выпускников останется небожителем… Каким, наверное, отчасти и был на самом деле…».

Наталья Долматова, директор Гимназии № 12

«Из жизни земной в жизнь вечную ушёл наш любимый директор, наш Учитель, выпускник двенадцатой, кандидат филологических наук, заслуженный работник образования, старший лейтенант запаса (он всегда подчеркивал это) Георгий Михайлович Степанов. Мы все скорбим, но скорбь наша светлая, поскольку светлым и мудрым человеком был (нет, есть!) наш Гера (ведь так называли, любя, мы и гимназисты нашего Учителя).

Георгий Михайлович стал руководителем в сложное время, когда догматы советской школы были низвергнуты, а новая эпоха российской школы только начала складываться. Это была эпоха Личностей в педагогике. Творцов. Стратегов. Эпоха дерзаний и открытий. «Авторская школа», «Эврика», первые наши концепции развития… Федеральные площадки были первыми кирпичиками новой школы 21 века, той, в которой мы сегодня учимся. Он обладал необыкновенным педагогическим чутьем, тонкой интуицией, вот потому мы были всегда на шаг впереди! Мы очень любили и будем любить Георгия Михайловича за простые человеческие качества - дружбу, умение понять и принять чужую боль. Он стал родным человеком не только для учителей, учеников, но и для наших семей и семей наших выпускников. Даже находясь за океаном, он знал о нашей школьной жизни все! Давал советы, определял ее вектор развития».

Наталья Борискина, обозреватель газеты «Вечерний Саранск»

«У каждого из нас в судьбе есть особенные встречи и особенные люди. Они во многом определяют нашу жизнь. Есть такие и у меня. Один из них - Георгий Михайлович Степанов. Познакомились мы благодаря профессии: редакции потребовались мужчины, имеющие в нашем граде определенный вес и способные красиво и неофициально поздравить женщин республики с наступающим мартовским праздником.

Степанов замысел с усмешкой оценил, по телефону позвал в школу, чтоб без отрыва от процесса наговорить мне на диктофон положенное. Надо сказать, что двадцать лет назад март выдался совсем не весенним: поземка, хмарь, мороз… Но весна началась! Как только переступила порог его кабинета, тут же случилось глобальное потепление. Умел этот человек превращать будни в праздники, а скучную титульную дату - в хороший повод поздравить любимых.

А еще умел аккумулировать любовь. Именно это чувство было всегда на лицах тех, кто обращался к Степанову с любой просьбой или вопросом. В те годы в двенадцатой гимназии это чувство было определяющим. Любовь и уважение к каждому, кто зашел в её стены, неважно, какого он возраста и положения.

Пару лет спустя у газеты случился совместный с телевидением проект. На сей раз солидные чиновники, обремененные властью и статусом, приглашались на кухню, где в домашней обстановке должны были раскрываться зрителю с неожиданной стороны. Кухня была самая настоящая, нестудийная. Но ведь и первые выпуски легендарной программы Макаревича были записаны на снятой однокомнатной квартире на окраине Москвы…

У нас с кухней было все просто, а вот с гостями вышла заминка. Власти предержащие к плите не спешили, отговариваясь занятостью. А время шло. Вот тогда я снова вспомнила Георгия Михайловича. Что-то подсказывало, что и на кухне он многому может научить. Учитель, согласитесь, в самом широком и высоком смысле этого слова ключевая фигура в жизни человека. Учитель, с которым можно говорить не только о предмете. Спрашивать о важном и слышать в ответ всегда больше, чем ожидал, получать неожиданные и смелые советы, критику и одобрение. А для нашего теледебюта это было идеально!

И снова он усмехнулся в усы и легко дал добро, попросив запастись куском мясной вырезки и картошкой с лучком. Пришел точно ко времени и включил праздник. Он успевал порезать и отбить, рассказать свежий анекдот, порассуждать о погоде, вспомнить нравы старого Саранска, научить меня выбирать говядину, процитировать пушкинские строки, рассказать о планах преобразования гимназии. И приготовить вкуснейшее мясо с овощами.

13 лет спустя мы встретились вновь: Степанов с коротким визитом приехал в Саранск из своего аляскинского Джуно. Болезнь и годы брали свое, но легендарный директор остался прежним. Он искрил идеями, остроумием, был все так же невероятно обаятелен.

Очень трудно представить, что его с нами больше нет. Но сам Георгий Михайлович наверняка бы улыбнулся и процитировал:

«...о милых спутниках, которые наш свет

своим сопутствием для нас животворили,

не говори с тоской: их нет,

но с благодарностию: были».