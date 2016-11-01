Прокурор Мордовии ушел на пенсию

65-летний Валерий Мачинский Указом Президента России освобожден от должности прокурора Мордовии и приказом Генерального прокурора РФ уволен из органов прокуратуры в отставку в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.

Приказом Генерального прокурора с 21 ноября исполняющим обязанности прокурора Республики Мордовия назначен первый заместитель прокурора республики государственный советник юстиции 3 класса Александр Максимов.

Каким Валерий Мачинский запомнился жителям республики - в материале «ВС».



О Мордовии

- Мордовия для меня - это уже 15-е или 16-е место службы, - признавался на первой встрече с республиканскими журналистами Валерий Мачинский. - Честно говоря, думал, что переезд в Ростов будет для меня последним местом работы, поскольку раньше срок службы был ограничен 60 годами. Но в связи с новыми веяниями и решением поменять руководителей органов прокуратуры на местах пришлось отправиться в другой регион. Среди прочих регионов мне предложили службу в Мордовии, на этом варианте я и остановился. Раньше я уже бывал в республике. С тех пор прошло уже довольно много времени. Приехав в Мордовию, был приятно удивлен произошедшими изменениями. Прогресс республики очевиден, а Саранск меня вообще поразил. Столица республики - достойный, красивый город. Отрадно, что я приехал в динамично развивающийся регион.

«Один с сошкой, а семеро с ложкой»

При Валерии Мачинском было возбуждено несколько резонансных коррупционных дел. На скамью подсудимых сели бывший начальник республиканской Госавтоинспекции Александр Шелудяков и ближайшие соратники, заместитель министра архитектуры и строительства Алексей Игнатьев, главы Теньгушевского и Ардатовского районов Александр Дементьев и Александр Федоров, заместитель директора медицинского института МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Блинов. При этом прокурор периодически высказывал недовольство работой по борьбе с коррупцией.

- Вор должен сидеть в тюрьме! - повторял Валерий Михайлович крылатую фразу Глеба Жеглова. - Но сейчас такая установка в судах, вследствие которой человек, укравший миллионы, нередко отделывается условным наказанием… В целом эффективность борьбы с коррупцией в Мордовии меня как прокурора республики не устраивает. Основным недостатком считаю выявляемость коррупционных преступлений, их раскрытие. В республике крутятся большие деньги, огромные средства были направлены на подготовку к Тысячелетию, чемпионату мира-2018. Однако знаковых преступлений так до сих пор и не выявлено. Пока у нас больше привлекаются к уголовной ответственности учителя, медики, рядовые полицейские и т.д. Между тем высокопоставленные люди, причастные к распределению бюджетных денег, имущества, земель, не привлекаются.

По поводу работы оперативников противодействующих коррупции служб Валерий Мачинский как-то бросил такую фразу: «Один с сошкой, а семеро с ложкой».

«Медики на государственном оборудовании рубят бабки и делят между собой»

- По национальному проекту «Здравоохранение» за счет бюджета мы напичкали буквально все больницы дорогостоящим оборудованием. Попробуйте пройти МРТ, если вас запишут, то в лучшем случае на следующий год, хотя вам надо сегодня, потому что прижало и дышать не можешь, но бесплатно вы не сможете пройти такое обследование. Сделать это можно будет только за деньги. Получается, доступ к этому государственному оборудованию имеет определенная кучка лиц, просто говоря, рубит бабки и делит между собой. Считаю, это неправильно, в советские времена за это бы уже давно сослали в Сибирь. Люди с этим мирятся, находят деньги и платят, только бы быстрее пройти обследование. Медики говорят, мол, платные услуги идут на зарплату, я недавно сам был в медицинском учреждении, спрашивал, сколько медсестра получает. Как раньше получала копейки, так и сейчас получает.

«Все работники прокуратуры будут заниматься спортом»

- Мой девиз «Делай, как я!». Не надо агитировать, призывать, просто возьми и покажи как надо, тогда все поймут, что ты на самом деле профессионал, а не балабол. Приведу пример: принимаем на работу молодых людей, как правило, 21-22 лет, в армии никто не служил, все хилые и корявые. Спрашиваю: «Сколько сможешь отжаться?». Начинает думать. У меня в кабинете была гиря, заставлял поднять. Приходилось самому снимать пиджак и показывать как надо. Тем, кто не мог отжаться и трех раз, естественно, не было места в прокуратуре. Отправлял тренироваться. Я уже всех предупредил, что два раза в год будем проводить спартакиады ко Дню прокуратуры и Дню России. Заниматься спортом со сдачей нормативов будут все в обязательном порядке. Прокурор республики и заместители исключением не станут. Сам я с удовольствием играю в футбол, волейбол, увлекаюсь бильярдом.

«Хочу создать женскую сборную прокуратуры по волейболу»

- Когда я пришел в прокуратуру республики, о спорте здесь вспоминали нечасто. На мой взгляд, человеку, который не дружит со спортом, нечего делать в правоохранительных органах, т.к. нагрузки в нашей работе непосильные. Все сотрудники в обязательном порядке ходят в спортзал, хотя поначалу эта инициатива некоторыми была встречена в штыки. Сегодня уже все привыкли, во вторник и четверг у нас спортивные дни. Я и сам в футбол играю.

Полтора года назад в соревновании по футболу среди прокуратур ПФО мы занимали последнее место. Мы наняли профессионального тренера, собрали перспективную команду и в этом году на турнирах уже занимаем первые места. Сейчас уже ходят шутки, что я беру на работу в прокуратуру только тех, кто хорошо умеет играть в футбол. У меня сейчас есть еще одна идея фикс - создать женскую волейбольную команду.

Шутки шутками, но стоит сказать, что Валерий Мачинский действительно создал в прокуратуре серьезную футбольную команду, тренером которой пригласили бывшего профессионального футболиста «Мордовии», а в команду брали действительно хороших игроков. Не раз футболисты прокуратуры занимали первые места на соревнованиях всероссийского уровня среди правоохранительных органов. Оборотной стороной медали чрезмерной увлеченностью футбола была не самая высокая профессиональная квалифицированность некоторых футболистов-прокуроров.

Еще бывший прокурор республики запомнился тем, что устраивал в прокуратуре ежегодный смотр самодеятельности. Проходил он, как правило, на базе отдыха в Кочкуровском районе. Сотрудники прокуратуры по заданию Валерия Мачинского пели, плясали, читали стихи и показывали театральные сценки. Особо отличившиеся поощрялись дипломами и подарками.

О выборе профессии

- После окончания школы передо мной стоял серьезный выбор, где продолжить обучение - на юриспруденции или журналистике. Все-таки связал свою судьбу с правом. Вспоминаю, когда только окончил первый курс юрфака, приехал к бабушке в гости, и она мне говорит: «Внучек, я слышала, ты на прокурора учишься?». Откуда она взяла, что я буду прокурором? Тогда я и сам не думал, что стану прокурором, но судьба сложилась так, как говорила бабушка. В разговоре бабушка просила меня, когда я стану прокурором, уважительно относиться к людям и не кидать их без нужды в долговую яму. С тех пор часто вспоминаю ее слова.

О семье и увлечениях

- Мой приоритет и смысл жизни - это семья. Всегда рекомендую молодым коллегам при переезде в другой регион брать с собой семью. Иначе у некоторых начинаются разброд и шатание - должностное положение позволяет иметь некоторые преференции, кто-то может налить, повести потанцевать. Думаю, за примерами далеко ходить не надо... Люблю готовить - это хобби, по выходным всех удаляю из кухни. Все в семье знают, что обед за мной. Поскольку я из Молдавии, мое фирменное блюдо мамалыга - лепешка из кукурузной муки. Готовлю мясо, брынзу и все остальное. Поскольку я прослужил на Урале 6 лет, там меня приобщили к охоте. Самый крупный зверь, которого я убил, был лось. Приглашали в Африку на сафари, но я не поехал.