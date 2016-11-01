1 миллион за амулет

79-летняя саранская пенсионерка перечислила мошенникам более одного миллиона рублей за покупку целебного амулета и проведение сопутствующих магических сеансов. А потом добавила еще 140 тысяч за обещание вернуть впустую потраченные деньги. Ветеран труда стала жертвой аферистов, которые сначала представлялись целителями Центра нетрадиционной медицины, а затем сотрудниками госучреждений.

Жительница улицы Севастопольской Александра Леонтьевна Юрина (фамилия изменена) попалась на удочку мошенников еще осенью прошлого года. Как-то раз, переключая каналы на телевизоре, она наткнулась на рекламу некоего Центра нетрадиционной медицины, который обещал помочь в лечении алкоголизма и прочих болезней, а также торговал целебными амулетами. Пенсионерку это заинтересовало, поскольку ее племянник пил по-черному. Из лучших побуждений она решила помочь родственнику и позвонила по указанному на телеэкране номеру. По словам женщины, это был телеканал ТДК. Она запомнила, что собеседница представилась специалистом Центра нетрадиционной медицины и в ходе разговора пообещала, что обязательно поможет племяннику избавиться от алкоголизма. Для этого, по словам ворожеи, нужно провести несколько дистанционных сеансов исцеления. Стоимость первой услуги была оценена в 20 тысяч рублей. Александра Леонтьевна в тот же день перевела деньги целителям.

Через несколько дней пенсионерке перезвонил другой сотрудник центра, который представился шаманом Евгением. Он уговорил старушку пройти еще несколько экзотических исцеляющих сеансов. Например, в ходе одного из них он заставил женщину слушать по телефону звук барабанов. И с каждым разом плата за сеансы становилась все больше. Пенсионерка просто не успевала переводить деньги на счета аферистов. Она отправляла все средства через платежную систему - 30, 50, 60 тысяч рублей. В какой-то момент у нее даже возникла мысль, что ее обманывают, и она отключила мобильный телефон, чтобы ее больше никто не беспокоил.

Когда через несколько дней пожилая женщина снова его включила, раздался очередной звонок шамана Евгения. Целитель заявил, что негоже бросать ритуал, не доведя его до конца. Для окончательного избавления племянника от алкоголизма маг предложил купить в их центре лечебный амулет. Аферист принялся рассказывать старушке сказки о том, что лечебные амулеты издревле успешно применялись в Китае и Тибете, Индии и Египте. Якобы с помощью их магических и лечебных свойств успешно снимали боль, лечили воспаления мягких тканей и даже при помощи воздействия на биологически активные точки человеческого тела исцеляли серьёзные заболевания. Для пущей убедительности шарлатан заявил, что амулет, мол, хорош еще и для омолаживания организма, а такой пустяк, как пристрастие к спиртному, и вовсе как рукой снимет. Да и заплатить за столь полезную вещицу надо всего каких-то 60 тысяч рублей.

Александра Леонтьевна поддалась уговорам и перевела на продиктованный аферистами лицевой счет необходимую сумму. Женщина всю жизнь активно трудилась и на пенсию вышла ветераном труда, имеет инвалидность. Жила пенсионерка одна, с родственниками общалась мало, была замкнутой и набожной. При этом вела совсем скромный образ жизни, с пенсии откладывала каждую копеечку, в результате ей удалось сделать довольно приличные сбережения.

Прошло несколько дней, и Александре Леонтьевне позвонили из Центра нетрадиционной медицины, но совсем не для того, чтобы сказать, что амулет доставлен, а для развода на еще большую сумму. Собеседник заявил: «На целебные амулеты сейчас имеется повышенный спрос. Амулет пришлось продать в другой регион паре, чей ребенок страдает эпилепсией. Мы вынуждены увеличить стоимость товара. В связи с этим за заказ нужно доплатить». Старушка безропотно отправилась в банк и внесла недостающую сумму. После этого шарлатан звонил саранской пенсионерке еще несколько раз. В какой-то момент он убедил Юрину приобрести у него специальную капсулу для амулета стоимостью 250 тысяч рублей. Но к тому моменту деньги у нее закончились, тогда шаман согласился предоставить 50-процентную скидку для ветерана труда и инвалида. Пенсионерка и в этот раз согласилась. А чуть позже ей позвонил еще один специалист Центра нетрадиционной медицины - мужчина представился директором этого Центра и выпросил у пожилой женщины в долг 40 тысяч рублей.

Чтобы отсылать все новые и новые суммы аферистам, старушка была вынуждена занимать деньги у соседей, родственников, брать кредиты в банке. На вопросы знакомых и близких, все ли у нее в порядке, женщина всегда отвечала, что у нее все хорошо, а деньги нужны на лечение племянника. Александра Леонтьевна отправила проходимцам более 1 миллиона 50 тысяч рублей, однако свой лечебный амулет так и не дождалась.

В итоге женщина все же поняла, что ее обманули, и обратилась в правоохранительные органы. Полицейские выяснили, что все денежные переводы жительница Саранска проводила через платежную систему «Золотая Корона» на расчетный счет в РНКО «Платежный центр» в Новосибирске. Саранские полицейские собрали материал и отправили его по подследственности в УМВД России по Новосибирску. Там было принято решение о возбуждении уголовного дела. Чем закончилось расследование, пока неизвестно, однако деньги Александре Леонтьевне до сих пор никто так и не вернул.

С момента той аферы прошел почти год. И вот 31 октября саранской пенсионерке на мобильный телефон снова позвонили. Собеседник представился инспектором структуры с громким наименованием - Главного управления Государственного финансового контроля Москвы - и торжественно сообщил: «Мошенники, которые вас обманули, задержаны. Сейчас они отбывают наказание в исправительной колонии. Деньги, которые они похитили, будут вам возвращены. Правда, для проведения банковской операции по переводу денег вам нужно заплатить 43 тысячи рублей». На радостях женщина согласилась, но тут же осеклась: «К сожалению, у меня такой суммы нет». «Не беда, вам как ветерану труда будет предоставлена 50-процентная скидка», - уверил «московский чиновник».

В тот же день женщина отправилась в банк и перевела на озвученный счет 21 тысячу рублей. Но на этом мошенники не остановились и продолжили обирать пожилую женщину. В очередной телефонной беседе липовый сотрудник «Управления Государственного финансового контроля» пообещал прислать Юриной сертификат на сумму 900 тысяч рублей. Но за него просил перечислить еще 30 тысяч. Пенсионера сделала в банке два перевода, выполнив все условия.

А в середине ноября Александре Леонтьевне позвонила женщина, которая представилась сотрудником органов муниципальной власти, и заявила: «Деньги нужно перечислять одной суммой, поэтому прошлый перевод не прошел! Нужно повторить финансовую операцию». Юрина в надежде получить заветные 900 тысяч рублей перевела деньги еще раз уже одной суммой.

Но и это не положило конец ухищрениям телефонных пиявок. Прошло еще несколько дней, и аферисты снова позвонили старушке. На этот раз очередной «чиновник» грозно предупредил: «Из-за того, что вы вовремя не перевели деньги, вам придется заплатить штраф!». Доверчивая пенсионерка опять приняла все за чистую монету и еще несколько раз перечисляла на счет аферистов различные суммы.

При этом сотрудникам банка, интересовавшимся, кому она переводит деньги, пожилая женщина поясняла, что помогает родственникам. В результате повторной «обработки» пенсионерка этой осенью перевела мошенникам 140 тысяч рублей. Всего же она рассталась с огромной суммой в 1 миллион 190 тысячи рублей. Осознав, что в очередной раз стала жертвой обмана, жительница Саранска обратилась в полицию.

Как сообщили пресс-службе МВД по Республике Мордовия, сейчас уже определено, что абонентский номер, с которого звонил неизвестный мужчина, зарегистрирован в Самаре. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление мошенников, причастных к совершению преступления, а также взаимосвязи между двумя произошедшими фактами.

Год назад саранская пенсионерка отдала телеэкстрасенсам 500 тыс. рублей

В ноябре прошлого года «экстрасенсы», рекламировавшие свои услуги по телевидению, развели еще одну 79-летнюю пенсионерку почти на полмиллиона рублей. Жительница Саранска стала жертвой аферистов, которые представлялись экстрасенсами из телепередачи «Ваш личный психолог» на все том же канале ТДК.

Медиумы с телеэкрана вещали о том, как помогают людям избавляться от черной энергетики и снимают различные порчи и проклятья. Пенсионерка как-то раз уже ходила к гадалке, и ей сказали, что на ее семье лежит проклятье. Поэтому женщина решила позвонить магам. Собеседница на том конце провода представилась экстрасенсом Дариной и с ходу начала дурить голову старушке. - «Я знаю, что вы сейчас далеко от Москвы, знаю о ваших проблемах. На вашей семье по мужской линии лежит проклятье. Ваш муж умер, нет в живых сына, проблемы со здоровьем у внука». Оказалась, что целительница попала в точку, у пенсионерки действительно умерли муж и сын и был внук. Как было не поверить собеседнице после таких совпадений. В беседе дамочка предложила срочно очистить ауру семьи, пока с внуком не случилось страшное. Помочь Дарина обещала за каких-то 25 тысяч рублей. Пенсионерка согласилась и перевела обещанный платеж на продиктованный счет.

Через некоторое время пенсионерке позвонила уже другая дистанционная «целительница» и заявила, что готова провести специальный обряд по снятию проклятья. Для этого жертву заставили зажечь свечи и положить на стол конфеты, печенье и чай. Звонившая заявила, что зарядит их по телефону, а затем этими продуктами нужно угостить внука. Женщина так и сделала.

Однако на этом контакты с экстрасенсами не закончились. Телемаги звонили саранской пенсионерке практически ежедневно и обрабатывали ее, выманивая все больше денег. Своими россказнями они заставили поверить женщину в то, что душа ее покойного сына никак не успокоится. «Если не провести определенный обряд, сын может забрать на тот свет всех живых членов семьи», - уверяли проходимцы. За свои магические сеансы аферисты просили денег еще и еще. Когда деньги у пенсионерки закончились, она стала занимать у родственников. Говорила, что серьезно заболела и крупные суммы нужны на дорогие лекарства. Сама же отправляла деньги экстрасенсам - то на специальные свечи и зеркала, то на амулеты, а порой просто за обещание как-то по-особенному помолиться за нее и ее родственников. В итоге женщина потратила на эти цели 467 тысяч рублей. Неизвестно, сколько бы еще продолжались эти сеансы, если бы одна из родственниц случайно не выяснила, куда уходят крупные суммы денег. Получилось так, что она стала свидетелем телефонного разговора пожилой женщины с «экстрасенсами из телевизора». Только после того как пенсионерке объяснили, что ее обманывают, она согласилась написать заявление в полицию.

Сергей НОВИЦКИЙ