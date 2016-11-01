Павел Прилучный: «Сыну говорю, что я спортсмен»

Павел Прилучный в особом представлении не нуждается. За плечами у молодого актера - полнометражные киноленты «На игре», «Дурная кровь», «Темный мир: Равновесие», популярные телесериалы «Закрытая школа», «Метод Лавровой», «Метод Фрейда», а также нашумевший «Мажор». Первый сезон многосерийной криминальной драмы, вышедший в эфир два года назад, стал одним из самых обсуждаемых и рейтинговых проектов года, был отмечен призами Ассоциации продюсеров кино и телевидения, а одна из компаний выкупила права на российский телепроект для показа по всему миру. И вот теперь - долгожданное продолжение «Мажора», где у Павла снова главная роль. Мы решили обсудить с Павлом его новые проекты и узнать о том, как изменилась его жизнь с появлением двоих детей (старшему сыну актера Тимофею в январе исполнится четыре года, а маленькой Мии - всего лишь семь месяцев).

«Мажор-2»

- Павел, сейчас на Первом канале идут новые серии проекта «Мажор». Ваш герой изменился за это время?

- Мой герой повзрослел, у него появился жизненный опыт, он даже отсидел какое-то время в тюрьме. Это, безусловно, накладывает свой отпечаток. В полицию он приходит уже другим человеком, и коллеги начинают по-другому к нему относиться. Если коротко - Мажор в новом сезоне совершенно другой - не тот, которого мы знали.

- А сам проект сильно изменился?

- Стало больше и детективных линий, и юмора. Но в любом фильме интересна в первую очередь история, которая там разворачивается: если она цепляет тебя с самого начала, то ведет тебя и дальше, заставляет смотреть до конца. Надеюсь, что у нас и здесь это получилось.

Такая работа

- Вы сейчас заняты сразу в двух разных кинокартинах. Успеваете совмещать?

- Да, мой график был распланирован так, чтобы я все успевал.

- Что это за проекты?

- Это военная драма с элементами фантастики «Невский пятачок» продюсера Джаника Файзиева. И второй проект - комедия «Жизнь впереди», которую снимает Карен Оганесян по сценарию Жоры Крыжовникова. Первая история - о жизни российского бизнесмена, который неожиданно для него самого удивительным образом попадает под Ленинград времен Великой Отечественной войны, в самое пекло военных событий. Мне кажется, что такой фильм нужен в первую очередь для того, чтобы показать современному человеку, за что боролись и умирали наши деды и прадеды. Показать, как это на самом деле было страшно, без всяких прикрас. Это достаточно кровавый фильм. Мы же сейчас смотрим на войну глазом обывателя: прошла и прошла - ну и что? И живем дальше. Для моего героя вначале все то, что начинает происходить с ним, - это как какой-то анекдот. Но потом он понимает, что за этот небольшой клочок нашей земли, за то, чтобы просто защитить это маленькое пространство нашей Родины от врага, люди действительно дрались не на жизнь, а на смерть. Такое понимание заставляет уважать подвиг, который совершили наши деды в ту войну. Это важно и очень нужно для всех нас.

- А второй фильм, «Жизнь впереди», о чем?

- Это современная история с узнаваемыми жизненными ситуациями - про друзей-одноклассников, их отношения… Но, если честно, тут меня больше зацепил не сценарий, а режиссер Карен Оганесян, которого я очень люблю и уважаю. Я считаю, что с таким человеком можно работать, несмотря ни на что. Как только Карен позвонил мне и сказал: «Не хочешь ли поработать со мной?» - я сразу ответил: «Да!» - даже не читая сценарий. Потом уже, конечно, тщательно изучил его. Мне показалось, что это будет интересно и знакомо многим нашим современникам. Сейчас считается модным, когда в фильме есть узнаваемые жизненные ситуации. Таких кинолент в прокате довольно много. Их интереснее смотреть - и в каком-то из героев узнавать себя, и наблюдать за тем, как он поведет себя в той или иной ситуации…

«Бездомный» папа

- Вы помните, каким были 10-15 лет назад?

- Я был таким мальчиком-задирой. Это были школьные времена, которые, к сожалению, уже забываются… Да и встреч с одноклассниками у меня не было ни разу. Я бы с удовольствием с ними встретился и поговорил - но когда? Просто нет времени.

- У вас есть какой-то жизненный принцип, которому вы всегда стараетесь следовать?

- Хороший вопрос. Дайте подумать… Наверное, когда появляются дети, то твои жизненные принципы меняются - ко многому начинаешь относиться по-другому. Сейчас мне просто хочется больше времени проводить с сыном и дочкой, но из-за съемок приходится постоянно быть в разъездах.

- Дома с пониманием относятся к вашему почти постоянному отсутствию?

- Агата - конечно, да (супруга Павла Прилучного - актриса Агата Муцениеце - прим. авт.). А сын Тимофей совсем недавно сказал такую страшную вещь… Мы гуляли с ним вечером после того, как меня не было пару месяцев дома. И он меня спрашивает: «Папа, а у тебя есть квартира? Вот у нас с мамой - есть. А у тебя?». Я постарался ему все объяснить, а он мне в ответ: «Нет, ты не понял. У тебя есть квартира?». И это меня дико пугает. Я бы хотел, чтобы они постоянно были со мной везде. Но сейчас у него - садик, потом - школа, нет возможности все время разъезжать вместе. Да и не каждая съемочная площадка - хорошее место для ребенка. Порой им там просто делать нечего…

«Я - спортсмен»

- Вы говорили, что после того, как стали отцом, у вас изменились жизненные принципы. А что еще поменялось в вашей жизни?

- Кардинально? Стал строить дом. Я никогда раньше не задумывался об этом. Вернее, рассуждал так: зачем он мне нужен - мне и в съемной квартире хорошо… А сейчас у меня прямо какая-то стройка века! Я надеюсь, что она скоро закончится, и я успокоюсь... Что еще изменилось? Больше стал размышлять о своих поступках. Делаешь какие-то вещи - и думаешь о том, как на тебя посмотрит твой ребенок, что он подумает. И это правильно, когда у родителей возникают именно такие мысли.

- Дети понимают, что их папа - актер?

- Тимофей меня спрашивает на прогулке: «Папа, почему все с тобой фотографируются?» - я отвечаю: «Потому что я - спортсмен». Пока такой ответ его устраивает…

- Телевизор дома смотрите?

- Достаточно редко - стараемся не включать. Это же как болезнь: привыкаешь - а он так затягивает!..

- Вы хотели бы, чтобы ваши дети пошли по стопам мамы с папой и тоже стали актерами?

- Нет, ни в коем случае!

- Что, и отговаривать будете?

- Как вам сказать… Если они очень захотят принадлежать к этой профессии, то что тут поделаешь... Про Мию - о том, кем она будет, сами понимаете, еще очень рано говорить, ей нет и года. А Тимофея мы сейчас отдали в музыкальную академию. Они там поют, танцуют, изучают актерское мастерство. Но это больше для общего развития. Потому что он такой огненный пацан: у него постоянно происходит что-то фантастическое, он ни минуты не сидит на месте. Хотим как-то сделать так, чтобы пыл у него был в нужное русло направлен. Он у нас и спортом занимается - ходит на дзюдо. Я бы хотел, чтобы он стал футболистом - спортсменом, как папа... А там - как получится...