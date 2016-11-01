Пригласите Эрьзю танцевать

В начале ноября республика отметила 140-летие Степана Эрьзи. Гениальный сын земли мордовской давно стал её официальным символом, музейное собрание его работ - визитной карточкой Саранска. Появилась и премия имени Эрьзи: теперь она будет присуждаться ежегодно в день рождения мастера - 8 ноября.

В эти дни в который раз стал очевиден размах таланта скульптора - на торжествах по поводу юбилея в Саранске выступил советник посольства Аргентины в России Орасио Лассари Матьео. «Для меня огромная честь побывать на родине Эрьзи, который жил и работал в нашей стране почти четверть века, - отметил он. - Мало кто добился подобного успеха за рубежом. Эрьзя - культурное достояние наших стран!». В праздничные дни состоялась и мировая премьера документального фильма режиссера Андрея Новоселова «Степан Эрьзя. Возвращение гения», который снимался в России, Аргентине, Италии. Ключевое слово в названии - «возвращение». Сегодня мы узнаем так много новых подробностей уникальной судьбы гениального земляка, что его собственный портрет наконец-то обретает реальные черты.

Ведь что мы знаем об Эрьзе как о человеке? Его привычках, пристрастиях? О его молодости, его путешествиях, его женщинах? Или фигура мастера настолько забронзовела в нашем сознании, что утратила любые тёплые, человеческие черты? Увидеть Степана Дмитриевича во всей полноте человеческого опыта, сложности и глубине личных переживаний сегодня можно, не только погружаясь в архивные материалы. Но и попав на спектакль «Танго с биографией» театра МХАТик МГУ им. Н. Огарёва.

Премьера постановки состоялась два года назад. Тогда у режиссера МХАТика Сергея Сеничева были планы совместной работы с мэтром мордовской сцены Вячеславом Акашкиным. Актер первым прочёл пьесу Сеничева «Семь с половиной женщин дона Стефано». Одобрил и согласился исполнить в ней главную роль. Вячеслав Павлович был полон планов, но болезнь решила иначе…

Сейчас в новом прочтении пьесы образ гениального скульптора у «мхатиков» воплощают сразу двое - Максим Бусоргин и Алексей Крисанов. Спектакль вообще полон неожиданных находок, ассоциаций и аллюзий. И весь пропитан музыкой. Сценическое имя пьеса получила тоже музыкальное. «Жанр её я изначально определил как танго с биографией - как попытку ярко и по возможности страстно станцевать с небольшим набором фактов из жизни удивительного человека, - признается режиссер спектакля Сергей Сеничев. - И лишь когда всё затанцевалось, эти слова перекочевали в название. Причем затанцевалось в буквальном смысле: в «Танго» танцуют чуть ли не все! С хореографией нам здорово помогла Наталья Васильевна Атитанова». А зритель получил неравнодушный рассказ об уникальной жизни. Танго с архивными фактами - это способ их превращения в насыщенную событиями жизнь, это преображение забронзовевшего Эрьзи в живого, страдающего и творящего человека.

Сегодня деталей жизни скульптора вполне хватит на увлекательный костюмный сериал, где будет всё: путешествия, приключения, победы, поражения, нищета и слава, любовь и разлуки. Такой телерассказ охватил бы несколько десятилетий, эпох и стран. А «мхатики» сумели уложиться в три часа с антрактом. На сцене творили сразу и молодой Эрьзя, и Эрьзя старик, сражались за сердце мастера его многочисленные (и какие!) возлюбленные, надзирал и не пущал вечный Человек в сером (прекрасная работа Александра Тарасова). В ритмах танго проносился калейдоскоп лиц - Есенин, Толстой, Шаляпин, мировых столиц, стран и революций...

«Танго с биографией» - это спектакль не только о Степане Эрьзе, но и о художнике вообще, и об актерах, затеявших сыграть историю про удивительную жизнь великого земляка. И из этой полифонии характеров и судеб рождается история человека, которого мир знает по имени народа, увековеченного им в творческом псевдониме. Напомним, поднять эту историю смогли непрофессионалы - преподаватели вуза, студенты и школьники, они же актеры МХАТика - Маленького Художественного Альтернативного Театра. Впрочем, какие они после этого непрофессионалы?

Щемящим и логичным финалом театральной истории скульптора стала удивительная «Колыбельная», которую успел подарить молодому коллективу замечательный композитор и друг «мхатиков» Сергей Терханов. Её мелодия стала не только гимном возвращения мастера на родину, но и лейтмотивом возвращения к себе, своим истокам, своему предназначению. И прекрасным фоном нашей встречи с чудом, имя которому талант.

«Танго с биографией» глазами актрис спектакля

Ольга Трусова. В спектакле ей довелось сыграть пять женских образов, в том числе двух главных женщин в жизни «русского Родена» - его соотечественницу Елену Мроз и француженку Марту Гербст. Ольга стремительно преображалась на сцене, иногда просто меняя одну деталь костюма. Меняясь при этом не только внешне, но и по сути - кардинально.

«Это уникальный опыт! О таком даже профессиональные актрисы могут только мечтать. Конечно, это испытание и большой труд: помимо поиска внутренних мотивов надо было расти актерски, работать над техникой. Спектакль получился особенный. Судите сами, пьеса написана земляком про земляка, про человека удивительной судьбы. Такого нет нигде! Было лестно получить от Сергея Юрьевича предложение участвовать в постановке. Мы все очень переживали, очень честно отдавали всё что есть этой работе, наполнили ее своей душой.

Сначала я искала фотографии этих моих женщин, читала их биографии. Они удивительные! Марта - муза мастера, Елена - его земной ангел-хранитель, понявшая душу гения. И обе они равнозначны в его судьбе... Но потом поняла, что спектакль - это художественный, а не документальный рассказ, и не стремилась к портретному сходству. Однако мое участие в спектакле заставило по-другому взглянуть и на творчество, и на судьбу Степана Эрьзи. Мне кажется, что нам еще предстоит оценить величие его удивительного таланта».

Мария Федотова-Орлова волею режиссера сыграла несколько женских персонажей в спектакле. Именно ее талант подарил зрителям «Танго с биографией» важный и глубокий образ матери Степана Эрьзи.

«Одно дело прочитать биографию великого скульптора, - признается Мария, - а совсем другое - оказаться внутри его жизни. Для актера роль - это глубокая работа над собой. Всё начинает подчиняться новому образу. Я встраиваюсь постепенно, проговариваю роль и живу с мыслями героя даже вне сцены. Сыграть четыре персонажа в одном спектакле - мечта любой актрисы!

Мой любимый образ - это, конечно, роль мамы Эрьзи, Марии Васильевны Нефедовой. Наложить на себя возраст, походку, голос женщины-крестьянки было непросто, но увлекательно. Всего две небольшие сцены - встреча с сыном при ее жизни и уже после смерти, как дух матери, но именно они формируют у зрителя отношение главного героя к родине, родному гнезду. Мария Васильевна в постановке - это любовь, сердце, неприятие образа жизни сына и одновременно всепрощение… Сцены с ней вызывают у публики слезы… После спектакля часто слышу слова благодарности именно за «мою» маму, что, конечно, очень приятно».