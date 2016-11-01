Известный российский реставратор подарил музею имени Эрьзи свои работы

Среди множества мероприятий, проводимых музеем имени С.Д. Эрьзи в дни празднования 140-летия мордовского скульптора, было открытие выставки художника, реставратора и ученого Олега Яхонта. В этом году Почетный реставратор города Москвы отметил свой 75-летний юбилей, этой знаменательной дате и посвятили выставку в МРМИИ.

Олег Яхонт - профессор, скульптор и педагог, автор монографий и около 150 статей по истории, теории и практике реставрации, истории искусства. Он восстановил множество памятников культуры: от Царь-колокола до памятников Пушкину и Достоевскому в Москве. На его счету 210 отреставрированных объектов культурного наследия только в столице России.

В Саранск юбиляр привез 50 произведений графики и скульптуры. Все они переданы в дар музею имени С.Д. Эрьзи. Портреты, пейзажи, натюрморты - работы скульптора отличают легкость исполнения и виртуозное владение техникой рисунка карандашом, пером, пастелью. На выставке представлено множество рисунков, запечатлевших старинные замки и храмы, каналы и памятники - понравившиеся места из самых красивых городов Европы и России. В географию вернисажа входят Прага и Венеция, Будапешт и Калининград, Псков и Виченца. Среди скульптурных работ, подаренных музею, и «Скульптор Степан Эрьзя», выполненный Яхонтом в 2015 году, и бронзовая статуэтка скульптора Аристида Майоля, ученика Родена и современника Степана Эрьзи.

В Саранск Олег Яхонт прибыл и со своей основной миссией - реставратора и ученого. Он стал модератором проведенного музеем семинара «Хранение, реставрация и консервация скульптуры в музеях», на котором обсуждались важные для нашего музея вопросы хранения и реставрации произведений искусства.

На открытии персональной выставки Олег Яхонт признался, что поражен увиденным в Саранске. «Я потрясен музеем Эрьзи, не ожидал, что у вас такой красивый город. И это в местах, о которых раньше вспоминали только в связи с лагерями».