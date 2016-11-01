Театр для особенных детей

Театр занимает особое место в воспитании ребенка. Это место, где создается атмосфера сказки. Здесь дети учатся видеть прекрасное, переживают вместе с героями спектакля, учатся у них добрым поступкам. Маленький человек учится чувствовать, сопереживать, осмысливать происходящее. Объединяя в себе несколько видов искусств, театр помогает детям стать более раскрепощенными, выразить свои эмоции, передать чувства. И самым главным, самым первым таким учителем в жизни ребенка становится кукольный театр, с него начинается зрительская любовь. Поэтому так важно сделать театр доступным для всех категорий детей.

В прошедшем месяце в столице Чувашии состоялся необычный театральный фестиваль. Международный форум театров кукол в Чебоксарах был посвящен актуальной в нашем обществе проблеме толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья. «Одинаковыми быть нам необязательно» - это и название, и слоган фестиваля, который в этом году собрал около ста участников из различных регионов России и зарубежья. Побывал на этом фестивале и директор Государственного театра кукол РМ, заслуженный артист Мордовии Евгений Романовский. Мероприятия форума - это показы различных форм работы коллективов кукольных театров с имеющими ограниченные возможности по здоровью детьми, а также обучение театралов грамотной, корректной работе с особенными людьми.

В работе форума было много театральных показов, прошедших в Чувашском государственном театре кукол и специальной школе для слабовидящих. Например, в Реабилитационном центре для детей состоялось первое публичное исполнение особенной постановки приглашенного из Франции режиссера Мишеля Розенманна, осуществленной в рамках федерального целевого проекта для детей-аутистов. По итогам форума Евгений Романовский получил сертификат о повышении соответствующей квалификации.

Как с такими детьми работают наши кукольники и какие новые возможности в связи с этим появятся у мордовских особенных зрителей, журналисту «ВС» рассказала главный режиссер Государственного театра кукол Мордовии Лариса Сидорина.

- Дети с ограниченными физическими возможностями были гостями нашего театра всегда. Работа с ними предполагает особенный психологический подход к маленькому зрителю. Очень сложно ребенка с особенностями развития просто привести на репертуар театра - должны быть какие-то изюминки, которые были бы понятны именно этой категории детей.

У нас пока нет какой-то полномасштабной программы работы такими детьми, но мы уже второй год перенимаем опыт чебоксарских коллег. Два года назад мы возили на этот фестиваль свой спектакль «Сто тысяч почему». Он не ставился специально для особенных детей, тем не менее деткам понравился. Спектакль очень яркий, с большими куклами.

К таким зрителям нужен особый подход, нужно быть ближе к детям. У таких ребят должен быть контакт с актерами, с куклой. Они могут посмотреть, потрогать, слабовидящие ощупывают кукол, слабослышащие внимательно следят за артикуляцией. Такая публика требует более близкого контакта, более камерного зала, чтобы дети были вокруг действия.

У нас пока нет специальных спектаклей для детей с ограниченными возможностями, но опыт работы с такими детьми есть. Мы сотрудничаем с Фондом социальной поддержки, на новогодние представления к нам такие ребята приходят, иногда мы сами приезжаем к ним. Это благотворительная сторона нашей деятельности. Дом ребенка в Березниках, Ардатовский, Рузаевский и Ялгинский интернаты - здесь мы регулярно показываем наши постановки. Мы сотрудничаем очень тесно с региональной организацией «Особые дети», они ежегодно приезжают на новогодние праздники.

Мы, конечно, адаптируем свое представление для этих ребят. Если с обычными детьми это шумные праздники с танцами, играми, хороводами, то с особенными детками мы очень осторожны. Стараемся уделить внимание каждому, с каждым войти в контакт: взять за руку, погладить по голове, обнять. Они безумно благодарная публика, забывают на таких представлениях обо всем, танцуют, подпевают, смеются. В прошлом году специально для таких зрителей театр оборудовал санузел. Когда в наш театр приводят ребенка с ограниченными физическими возможностями, весь коллектив вертится вокруг него. Мы встречаем, помогаем зайти в здание. Для нас это особый контингент, мы уже настроены на общение с такими ребятами. Мы стараемся помочь им забыть на какое-то время о границах их возможностей, принести радость.

Я заметила, что такие дети очень ласковые. Наши обычные зрители не всегда такие. Особенные дети очень искренне воспринимают все происходящее на сцене. С ними и актеры работают на повышенном эмоциональном уровне.

В нашей профессии невольно становишься психологом, без этого никак. К любому ребенку нужно найти подход, а к детям с ограниченными физическими возможностями - особенно. Работа с такими детьми всегда импровизация - смотришь на реакцию ребенка и понимаешь, как вести себя дальше. Мы, актеры, это очень тонко чувствуем, видим, слышим, какая идет реакция. Она всегда очень благодарная. Поход в театр для детей с ограниченными физическими возможностями - событие особенное. Мы стараемся сделать все, чтобы им было здесь комфортно, интересно, весело.

Галина БАЛАШОВА

