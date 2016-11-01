Расширяя горизонты

В дни празднования 140-летия Степана Эрьзи музей, носящий его имя, при поддержке Государственного Русского музея открыл региональный Музейный ресурсный центр творческого развития детей и подростков с различными социальными и физическими возможностями. Участниками мероприятия стали учителя общеобразовательных и художественных школ, студенты саранского художественного училища и преподаватели пединститута. Приветствовала педагогов и студентов куратор проекта, заведующая сектором образовательных технологий Русского музея Елена Старостенко.

Это уже 10-й ресурсный центр, открываемый Русским музеем в городах России. Такие центры для детей и подростков с различными физическими и социальными возможностями с 2010 года работают в художественных музеях страны от Калининграда до Южно-Сахалинска.

«Мы повышаем квалификацию педагогов, занимающихся развитием творчества подрастающего поколения. Наш отдел уже 26 лет сотрудничает с образовательными учреждениями страны. Наши программы совпадают с государственным образовательным стандартом. Мы обязательно привезем в Саранск своих методистов, которые покажут, как работать по этой программе. Русский музей единственный, обладающий курсом дистанционного обучения, - сообщила на презентации ресурса Елена Старостенко. - С 1950 года наш музей собирает работы детей, и сейчас в фондах музея их уже более 4 тысяч. Начало коллекции положили рисунки детей-блокадников, рисунки детей семьи Бенуа, работы, принимавшие участие во всероссийских конкурсах, проводимых Русским музеем. Мне приятно сказать, что в этой коллекции есть и 7 работ детей из Мордовии».

В ходе презентации нового проекта по развитию творческих способностей детей состоялся мастер-класс художника Светланы Денисовой «Палехская роспись». Художник подробно рассказала о процессе изготовления палехской лаковой миниатюры, показала, как готовятся краски для росписи, поделилась профессиональными хитростями.

Надо сказать, что Республиканский музей изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи по праву гордится своим отделом музейной педагогики. С момента зарождения нашего музея в 1960 году как Картинной галереи им. Ф.В. Сычкова и по сегодняшний день приоритетной музейной аудиторией являются дети. Музей - это среда творческого развития, и эрьзинцы постоянно это подтверждают.

«Музей изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи - единственный художественный музей в Мордовии, поэтому на нас лежит ответственность за передачу этого опыта. Мы осознаём, насколько серьёзна миссия музея в области воспитания и образования подрастающего поколения нашего региона», - говорит Наталья Осянина, заведующая отделом музейной педагогики.

В музее имени Эрьзи работают с детьми дошкольного возраста, школьниками и студентами. Существует целый цикл программ «музей - школе». Особое место в работе музея занимают программы для детей с ограниченными физическими и социальными возможностями. Поднять на новый качественный уровень это направление музейно-педагогической деятельности позволил проект «Мы нашли таланты!», получивший грантовую поддержку благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ». Приглашение участвовать в проекте получили ребята из Рузаевского детского дома-школы, Ялгинского детского дома-школы, приюта «Надежда», Саранской специальной (коррекционной) школы-интерната для глухих и слабослышащих детей.

Тринадцать ребят из специальной школы для глухих, приюта «Надежда» и Ялгинской школы-интерната пришли в музей с мечтой о профессии художника. Трое из них - Миша Архипов, Нина Яушева и Артём Каймов - твёрдо решили поступать в следующем году в художественное училище после завершения неполного среднего образования.

Этот проект получил статус «директорского». Занятия по рисунку, живописи, композиции и моделированию костюма в течение года будет вести Людмила Нарбекова - директор МРМИИ им. С.Д. Эрьзи. В этом учебном году в рамках проекта уже состоялись занятия по искусству акварели, пленэр в «Чистых прудах». Музейные педагоги привезли ребят в красивейший уголок Пензенской области - музейно-оздоровительный комплекс «Чистые пруды». Дети увидели не только живописные пейзажи, но и уникальную коллекцию современной скульптуры, созданную художниками из разных стран мира, скульптурный парк «Легенда».

Наталья Осянина признается, что в работе с детьми с ограниченными возможностями предпочитает не виртуальное общение, а живой разговор, непосредственный диалог, когда важно почувствовать эмоции ребенка. «Но есть дети, которые не могут прийти в музей, и тут помощь ресурсного центра неоценима. Любой педагог, любой ребенок могут зарегистрироваться на сайте и узнать больше по истории искусства, участвовать в образовательных программах этого проекта. Программы составляются музейными педагогами Русского музея. Дети, получая и выполняя задания, в итоге получают сертификат о дополнительном образовании в области художественной культуры. Мы - связующее звено между Русским музеем и ребенком или педагогом. Чтобы зарегистрироваться, нужно обратиться в музей имени С.Д. Эрьзи, в отдел музейной педагогики. Мы поможем всем желающим воспользоваться возможностями ресурсного центра».

Галина БАЛАШОВА

