Новые стандарты Медико-социальной экспертизы

За прошедший год численность инвалидов в стране снизилась почти на 200 тысяч человек (по другим данным - на 500 тысяч). Подобный «прогресс» многим показался подозрительным. Эксперты и общественные организации связывают его с новыми правилами установления инвалидности, которые вступили в силу в начале 2015 года. Но уже в феврале 2016 года под давлением общественности и при вмешательстве Минюста и Совета Федерации приказ № 664н о медико-социальной экспертизе, вызвавший шквал нареканий, был заменен новым - № 1024н, где конкретизировались и уточнялись некоторые моменты. Какие изменения происходят в медико-социальной экспертизе? Определяют ли инвалидность детям с сахарным диабетом, фенилкетонурией? Для чего разрабатывается индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида? С этими вопросами корреспонденты «ВС» обратились к руководителю - главному эксперту по медико-социальной экспертизе федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Мордовия» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Ольге Гулиной.

- Ольга Владимировна, особенность новой системы оценок заключается в том, что она учитывает не только физическое состояние, но и влияние болезни на способность человека к самообслуживанию, передвижению, ориентации, общению, обучению и т.д. Какие критерии предусмотрены в новых приказах по определению степени инвалидности?

- 2 февраля 2016 года вступил в силу приказ Минтруда России № 1024н от 17 декабря 2015 года «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы» взамен ранее действующего приказа Минтруда России № 664.

Приказ конкретизирует подходы в оценке степени выраженности нарушенных функций организма и критерии установления инвалидности, в том числе детям, уточнены формулировки, что позволит исключить их неодинаковое толкование.

Согласно новому приказу степень выраженности стойких нарушений функций организма человека классифицируется с использованием количественной системы оценки, устанавливаемой в процентах в диапазоне от 10 до 100, с шагом в 10 процентов.

При I степени стойких незначительных нарушениях функций организма человека количественная система оценки соответствует диапазону от 10 до 30 процентов, группа инвалидности не устанавливается.

II степень предусматривает наличие стойких умеренных нарушений функций организма человека, определяется в диапазоне от 40 до 60 процентов и соответствует третьей группе инвалидности.

III степень соответствует стойким выраженным нарушениям функций организма человека, определятся в диапазоне от 70 до 80 процентов и соответствует второй группе инвалидности.

IV степень характеризуется стойкими значительно выраженными нарушениями функций организма человека, определятся в диапазоне от 90 до 100 процентов и соответствует первой группе инвалидности.

Детям при количественной оценке выраженности стойких нарушений функций организма в диапазоне 40-100% устанавливается категория «ребенок-инвалид».

- Означает ли это, что инвалидность стало получить сложнее?

- В приказе № 1024н мы получили ответы на многие вопросы, которые были не урегулированы нормативно-правовым актом от 2014 года, и в нем нет существенных изменений в подходах к определению инвалидности. Я, как и большинство экспертов, считаю, что приказ стал более детализированным, многие критерии оценки инвалидности четко описаны и расширены, особенно при установлении инвалидности у детей. Думаю, что решения, выносимые специалистами медико-социальной экспертизы, стали прозрачными, объективными, более понятными для граждан. При этом ведется мониторинг применения приказа и вносятся предложения по его усовершенствованию. И это правильно - законодательство должно развиваться, а не стоять на месте. В конечном счете изменения направлены на повышение качества процедуры и объективизацию решений бюро медико-социальной экспертизы.

В новой редакции изменен подход к оценке инвалидности у детей при некоторых заболеваниях, конкретизированы критерии установления инвалидности у детей. Особенно актуально, что в приказе № 1024н появилась количественная оценка функциональных нарушений при таких заболеваниях, свойственных именно детскому возрасту, как муковисцидоз, аутизм, врожденные аномалии развития, уточнены критерии инвалидности при фенилкетонурии, сахарном диабете, бронхиальной астме в детском возрасте. Например, в критерии установления инвалидности при сахарном диабете у детей включен важный пункт - «обученность ребенка и его умение не только проводить измерения уровня глюкозы, но и анализировать их, осуществлять контроль за течением заболевания (производить подсчет хлебных единиц, оценивать адекватность вводимой дозы инсулина, вырабатывать определенную тактику в каждой конкретной ситуации)».

Таким образом, говорить о том, что уменьшение числа признаваемых инвалидами связано с введением нового приказа, нет оснований. Кстати, в соответствии с поручением Минтруда России главным бюро медико-социальной экспертизы проверены и проверяются все случаи отказа в установлении инвалидности детям в 2015 и 2016 годах.

- Расскажите, пожалуйста, о формировании программы реабилитации инвалидов.

- После признания человека инвалидом идет формирование его индивидуальной программы реабилитации или абилитации (ИПРА). Разработка ИПРА инвалида является одной из основных задач учреждения медико-социальной экспертизы. При определении рекомендаций на обеспечение техническими средствами реабилитации, по трудоустройству, организации рабочего места, социальной реабилитации специалисты медико-социальной экспертизы тщательно изучают документы, внимательно проводят опрос и осмотр инвалида в целях наиболее качественного и обоснованного формирования ИПРА инвалида. Причем список технических средств реабилитации строго определен нормативными документами и должен гарантировать инвалиду компенсацию его нарушенных функций, и специалисты медико-социальной экспертизы при формировании ИПРА строго руководствуются перечнем показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, утвержденным приказом Минтруда России от 9 декабря 2014 г. № 998н.

Характер рекомендаций при назначении технических средств реабилитации носит индивидуальный характер, учитываются условия проживания инвалида (этажность квартиры, наличие лифта).

Особое внимание следует обратить на трудоустройство инвалидов, этим занимается служба занятости. В настоящее время рабочими считаются все группы инвалидности, первая, вторая или третья, если есть трудовые рекомендации. Прежде всего инвалида надо научить жить с инвалидностью, вернуть его к работе. Может быть, после инфаркта или какой-то травмы инвалид не сможет продолжить работу по прежней профессии, но у него остаются профессиональные навыки и желание работать. Развить их, приобрести посильную работу помогут специалисты службы занятости. В итоге мы приобретаем специалиста на производстве, но в новом качестве.