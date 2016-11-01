Погибших в ДТП стало меньше, но самих аварий - больше

В Госавтоинспекции Мордовии состоялась пресс-конференция с участием начальника УГИБДД МВД по РМ полковника Сергея Гагарина, на которой рассматривалась ситуация с аварийностью на дорогах республики, обсуждалась гражданская активность жителей Саранска и наконец-то была поставлена точка в скандале с устроившей ДТП сотрудницей Госавтоинспекции.

Больше наездов на пешеходов

- Озвучу положительные моменты, наметившиеся в нашей работе, - начал Сергей Гагарин. - В республике снизилось количество погибших в ДТП, в том числе детей, сократилась аварийность по вине пешеходов, снизились число ДТП и количество погибших по вине нетрезвых водителей. На 60% меньше стало нарушений, связанных с превышением скорости. Считаю, что это стало возможным благодаря камерам фотовидеофиксации. В республике установлено 118 рубежей. Если брать в среднем по стране, это очень много.

Есть в нашей работе и негативные моменты. В Мордовии произошел серьезный рост (на 20%) дорожно-транспортных происшествий и травмированных в них людей. Увеличение таких ДТП произошло в Саранске на 50%. Меня можно долго ругать за это, но давайте я объясню, за счет чего произошел этот рост. В основном за счет столкновения транспортных средств, и часто по причине несоблюдения очередности проезда перекрестков. Тяжесть последствий при таких авариях небольшая, главным образом это ушибы, синяки и ссадины. Но отсюда можно сделать вывод, что наши водители еще не до конца усвоили правила дорожного движения. Помимо этого нас беспокоит, что в Мордовии стало больше наездов на пешеходов, возросло число ДТП и раненных в них людей по вине водителей пассажирского транспорта. Есть и еще проблемы, которые необходимо решать: в этом году количество ДТП с участием детей довольно большое - на 20 ДТП больше, чем в прошлом году.

500 пьяных водителей

- Еще один серьезный вопрос - нетрезвые водители. Хотя произошло снижение количества случаев управления транспортом в пьяном виде, это все еще остается проблемой. Понимаю, что не все сделано нами для того, чтобы обезопасить граждан, которые могли бы чувствовать себя спокойнее на наших улицах. Насколько вы знаете, теперь повторное управление транспортом в нетрезвом виде подпадает под уголовную ответственность. Нами было задержано около 500 таких водителей, в отношении их возбуждены уголовные дела. Казалось бы, пора понять, что садиться за руль пьяным не стоит, однако люди продолжают нетрезвыми управлять транспортом, садятся за руль уже лишенными прав и создают для нас много проблем.

О скандале с сотрудницей ГИБДД

Сергей Гагарин прокомментировал и скандальную историю с сотрудницей УГИБДД МВД по РМ, 31-летней инспектором по исполнению административного законодательства Екатериной Соболевой. Напомним кратко суть дела. 25 июня патруль ДПС выехал на ДТП по улице Косарева - там столкнулись «Калина» и «Волга Сайбер». Патрульная «Приора» стояла на середине дороги с включенными проблесковыми маячками, инспекторы находились в машине - оформляли ДТП. В этот момент сзади в машину ДПС врезается «Шевроле Каптива». Внедорожник разворотил всю заднюю часть патрульной «Приоры». Один из сотрудников полиции получил сотрясение головного мозга. На месте аварии собралось довольно много очевидцев, все прекрасно видели, что за рулем «Шевроле» была девушка - блондинка в сером спортивном костюме.

Однако на следующий день отделение пропаганды республиканской Госавтоинспекции распространило информацию, что за рулем находился мужчина. А то, что девушка выходила из машины через водительскую дверь, так это потому, что от аварии пассажирскую заклинило. В тот же день в социальных сетях стали появляться гневные комментарии от очевидцев, которые утверждали, что своими глазами видели, что машиной управляла блондинка. Более того, появилась даже информация, что девушка сама сотрудница ГИБДД. По инциденту была проведена служебная проверка, которая подтвердила, что за рулем внедорожника находилась сотрудница УГИБДД по РМ Екатерина Соболева. Позже Пролетарский суд вынес решение о лишении ее прав.

- На тот момент мы точно не были уверены, что именно Соболева была за рулем, - заявил Сергей Гагарин. - К тому же для следствия было важно не разглашать информацию раньше времени. Сразу после аварии просмотреть запись видеорегистратора не получилось, файлы с записями аварии были повреждены. По истечении пяти дней нам удалось восстановить эти файлы. На одном было непонятно, кто находился за рулем внедорожника, был виден только сам удар. На втором файле тоже четко не было видно, кто выходит из машины. Поэтому МВД пришлось проводить экспертизы по этому инциденту.

Сейчас эта сотрудница проходит аттестацию, и к ней есть серьезные претензии, более того, она не сдала зачеты, по которым ей грозит увольнение. То есть по двум моментам ее однозначно ждет увольнение из органов внутренних дел.

Будут ли приняты меры к сотрудникам, которые покрывали Соболеву? Сотрудники, которые подъехали на место аварии позже, не были очевидцами этого ДТП. Если и есть с кого спрашивать, так только с инспекторов, которые оформляли первую аварию. После удара один из сотрудников патрульной машины получил травмы и даже не смог из нее выйти, поэтому он не видел, кто находился за рулем внедорожника. Другой выскочил из машины через 5 секунд после ДТП. Сейчас проверка в отношении его продолжается. Он говорил, что после ДТП находился в шоке, ничего не понимал, не помнит, кто к нему подходил и что говорил.

Мы не собирались скрывать эту историю, просто не были до конца уверены, кто находился за рулем, поскольку надеялись, что увидим этот момент на видеорегистраторе. Какой смысл это скрывать? На том же регистраторе видно, сколько народу было на месте ДТП, все прекрасно видели, кто находился за рулем. Однако и дать комментарии сразу после аварии мы не могли, поскольку на регистраторе было непонятно, кто точно сидел за рулем. Относительно заявления сотрудников отдела пропаганды сразу после аварии, что за рулем сидел мужчина, а девушка находилась на пассажирском сиденье, предупрежденный об ответственности мужчина сам заявил: «Я был за рулем». Поэтому комментарий давался с его слов.

Остановил - сообщи причину

- Вспомните 2000-е годы, года мы с вами говорили о том, что сотрудники ГИБДД беспричинно останавливают, проверяют документы, некоторые говорили, что придираются. Сейчас можно услышать обратное - проехал от Саранска до Краснодара или до Москвы, меня никто не остановил! Сейчас инспекторы работают по другому принципу. Остановил - сообщи причину. Если остановил, значит, у водителя есть конкретное нарушение правил дорожного движения, которое установлено визуально или по приборам видеофиксации, либо проводится какое-то оперативно-профилактическое мероприятие. Только по этим причинам инспектор должен останавливать водителя, и более того, все общение с ним должно быть зафиксировано на видеорегистратор, который установлен в каждой патрульной машине. В республиканской Госавтоинспекции 100% машин оборудованы видеорегистраторами.

О сокращении инспекторов ДПС

- С 2011 года в районах не сокращено ни одной должности, все сокращения прошли в управлении и батальоне ДПС. В ГИБДД произошла серьезная оптимизация. Конечно, сотрудников не хватает. Представьте, в Кочкурове и некоторых отдаленных районах Мордовии у нас вообще никого нет. Прикрываем федеральные дороги, но хотелось бы, чтобы наши сотрудники еще и по республиканским ездили. Сейчас ослабляем город, отправляем батальон нести дежурство в районах. Упор делается на камеры, дабы исключить человеческий фактор. Понятно, что камеры никогда не задержат пьяного водителя, не раскроют преступление, однако свое влияние они оказывают.

От граждан поступило 3 тысячи обращений

Сергей Гагарин призвал жителей республики проявлять активную гражданскую позицию и сообщать о замеченных нарушениях ПДД, фактах управления машиной в нетрезвом состоянии.

- В республике такое происходит нечасто, - говорит начальник республиканской Госавтоинспекции. - Однако скажу, что с начала года от граждан поступило около 3 тысяч таких сообщений. Каждое второе сообщение подтвердилось, нарушители были задержаны. Огромное спасибо нашим гражданам за то, что они не остаются равнодушными. Довольно много сообщений о нарушениях приходит на наш сайт, на них мы также реагируем. Составляем протоколы и принимаем другие меры воздействия. Для информации: в этом году нашими сотрудниками составлено более 450 тысяч материалов об административных правонарушениях. Очень много обращений поступает к нам от граждан по улично-дорожной сети, когда она не соответствует нормам.

Отдельно хочу сказать про обращения граждан через интернет - у нас внедрена новая система управления, есть электронная очередь. Теперь людям необязательно по нескольку часов сидеть в очередях, нужно всего лишь обратиться на наш сайт. Теперь время обслуживания заметно сократилось, и людям стало намного удобнее.