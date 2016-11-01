Война рядом

9 ноября Ленинский районный суд Саранска по ходатайству следственного отдела УФСБ России по Республике Мордовия заочно арестовал трех уроженцев села Белозерье Ромодановского района - 20-летнего Ряиса Янгаева и 21-летних Фаиля Янгличева и Раиля Бикмаева (последний, хоть и родился в Белозерье, проживал в лямбирском селе Аксеново). Все трое обвиняются в участии в террористической организации. По данным правоохранителей, белозерцы сражаются на стороне экстремистов в Ираке. Ряис Янгаев к тому же обвиняется и в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма.

Известно, что все трое уехали из Мордовии в 2009 году еще подростками - тогда им было по 12-13 лет. Уроженцы республики отправились за границу целыми семьями - с родителями, братьями, сестрами. По данным правоохранительных органов, три семьи изначально выехали за пределы России в район афгано-пакистанской границы. Как и другие приверженцы радикальной идеологии, уроженцы Мордовии отправились на «джихад». В тот момент джихадисты из разных стран присоединялись к движению «Талибан» в Афганистане, бойцы которого вели боевые действия с американскими войсками.

Через какое-то время уроженцы Мордовии перебрались из Афганистана в соседний Иран, а когда голову начали поднимать террористы из ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), направились с семьями в Ирак, где присягнули на верность черным знаменам Исламского государства. По последней информации, Фаиль Янгличев, Ряис Янгаев и Раиль Бикмаев сейчас с оружием в руках воюют на стороне Исламского государства именно в Ираке. Не исключено, что все трое могут принимать участие в сражении за Мосул.

Понятно, что уехавшие из Мордовии семьи быстро стали нести потери в кровавой мясорубке - «эмигранты террора» теряли близких в многочисленных боестолкновениях. Но на смену погибшим подрастали новые «бойцы». Несмотря на то что Янгличев, Янгаев и Бикмаев покинули Мордовию почти 8 лет назад, они продолжали поддерживать связи с родственниками в нашей республике. Возможно, кто-то из них даже питает надежды вернуться обратно в Мордовию. Однако в России их ждут разве что в местах не столь отдаленных.

В судебном заседании следователь и прокурор заявили ходатайства о заочном аресте Янгличева, Бикмаева и Янгаева - сейчас они объявлены в международный розыск. Суд, изучив представленные материалы, выслушав участников процесса, пришел к выводу, что ходатайства подлежат удовлетворению. Представленными доказательствами подтверждается обоснованное подозрение в причастности белозерцев к преступлениям против общественной безопасности. Такие преступления относятся к категории тяжких. По мнению суда, оставаясь на свободе, трое подозреваемых могут продолжить заниматься террористической деятельностью, в том числе в России, а также скрываться от органов предварительного следствия и суда. В итоге суд в отношении обвиняемых избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, которая начнет исчисляться с момента их задержания. Если Янгличев, Бикмаев и Янгаев решат вернуться в Россию, то будут тут же арестованы и отправлены в следственный изолятор.

Практика заочного ареста жителей Белозерья, отправившихся воевать на стороне запрещенных в России Исламского государства и «Джебхат ан-Нусры», не нова. Весной прошлого и зимой этого года Ленинский суд уже арестовывал последователей радикального ислама, воюющих на Ближнем Востоке.

В марте прошлого года Фемида заочно арестовала жителя села Белозерье Ромодановского района, 43-летнего Абдулхая Рамазанова. Правоохранители представили доказательства того, что он воюет в Сирии на стороне Исламского государства. До отъезда за границу Рамазанов являлся одним из учредителей местной мусульманской религиозной организации «Рамазан» в Белозерье. В феврале 2009 года он выехал в Пакистан, где жил примерно до октября 2013 года. Там он изучал арабский язык и впитывал радикальные идеи ислама. В ноябре 2013 года Рамазанов переехал в одну из северо-западных провинций Сирии, где влился в ряды боевой группировки, входящей в состав антиправительственных сил страны.

В марте того же года Московский окружной военный суд на выездном заседании в Саранске вынес приговор по делу о финансировании терроризма жителю ромодановского села Белозерье Равилю Абдуллову. Мужчина послал своему племяннику, воюющему в Сирии на стороне боевиков, 1335 долларов на покупку автомата. Его 33-летний родственник Абдулкарим Янгличев отправился воевать в Сирию против правительственных войск Башара Асада. По версии правоохранителей, он входит в террористическую группировку «Джебхат ан-Нусра». В отношении его суд также заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

В феврале этого года суд заочно арестовал еще одного 33-летнего уроженца села Белозерье Ромодановского района Наиля Абдрашитова. Он подозревается в участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства. По мнению правоохранителей, пропитавшись идеями нетрадиционного толкования ислама, Наиль Абдрашитов в 2007 году отправился на войну с неверными. Изначально белозерец выехал в Иран, а оттуда перебрался в Афгано-пакистанскую зону, где присоединился к одному из незаконных вооруженных формирований. Первоначально Абдрашитов воевал против вооруженных сил НАТО, а в 2013 году перебрался в Сирию, где встал под знамена Исламского государства. По данным спецслужб, в Сирии житель Мордовии успел засветиться в штурме города Табка в провинции Ракка. Абдрашитов также объявлен в международный розыск.

С начала 2000-х годов отъезд белозерцев на Ближний Восток, где они воюют на стороне боевиков, приобрел массовый характер. Некоторые ехали семьями, наслушавшись проповедей последователей саудовской модели ислама. Многие из тех, кто уехал воевать на стороне террористов, уже погибли. Большинство из них раньше сражались за Аль-Каиду в Афганистане, потом перебрались в Сирию, где воюют за Исламское государство. По мнению экспертов-исламоведов, жители Мордовии решаются на такой шаг прежде всего после идеологической обработки. Однако первым на войну в Сирию из Мордовии поехал русский по национальности парень. Он принял ислам, сменил имя на мусульманское, а после посещений Центральной соборной мечети Мордовии решил отправиться на заработки в Турцию. Оттуда переправился в Сирию, где встал под черные флаги ИГИЛ, но был убит еще в самом начале конфликта.

Только в течение прошлого года воевать за ИГИЛ в Сирию и Ирак отправились более тысячи граждан России. Об этом сообщал глава СКР Александр Бастрыкин. По его словам, сейчас в отношении россиян - боевиков ИГИЛ - возбуждено порядка 500 уголовных дел. Но каждый восьмой россиянин, оказавшийся в ИГИЛ, уже погиб в ходе военных действий. По словам главы СКР, граждане России попадают в Сирию в основном через Турцию или Египет. Среди наиболее частых предлогов для отъезда - отдых, получение теологического образования и работа.

По некоторым данным, в Сирии и Ираке на стороне террористов сейчас воюют от 2,5 до 5 тысяч граждан нашей страны. Отъезд на «джихад» в страны Ближнего Востока для российских мусульман чаще всего имеет печальный результат: они погибают в боях, причем нередко их убивают не те, против кого они приехали воевать, а «свои» же ваххабиты, например, заподозрив в неблагонадежности или не в строгом следовании указаниям «амиров». Эксперты полагают, что на территории Сирии к настоящему моменту уничтожены порядка 2 тысяч выходцев из России. Но оставшиеся в живых, имея за плечами боевой опыт, могут предпринять попытки вернуться домой - в этом и таится главная угроза.

Алексей НИКОЛАЕВ

