Сыграем в ящик!

Российских автолюбителей ждет очередной сюрприз. В правительстве страны в настоящее время разрабатывается нормативно-правовая база для оснащения всех автомобилей отечественного производства так называемыми черными ящиками. Необходимость введения этой меры объясняется высоким уровнем аварийности на дорогах страны и часто возникающими спорными ситуациями. Однако в автолюбительском сообществе страны уже вовсю твердят о начале очередного наступления на неприкосновенность частной жизни и посягательстве на кошельки автовладельцев. Суть вопроса изучил корреспондент «ВС».

Что в черном ящике?

Сама по себе идея об оснащении российских автомобилей бортовыми самописцами не нова. В правительственных кабинетах она витает уже несколько лет. Суть ее довольно проста. На все авто отечественного производства хотят установить специальные датчики по примеру тех, что устанавливаются на самолетах. Прибор будет не только фиксировать все действия автомобиля, в котором он установлен, но и контролировать поведение машин, находящихся в непосредственной близости. Для этого в салонах необходимо установить специальные видеокамеры. Работать черный ящик будет от электросети автомобиля, но на всякий случай прибор планируется оснастить собственным автономным источником питания. Важный момент: данные с этих приборов планируют сделать доступными для страховых компаний. Больше того, не исключено, что страховщикам разрешат самим выбирать поставщика черных ящиков. Планируется, что страховая компания вместе с поставщиком приборов разработает собственный план и предоставление скидок водителям, которые позволят установить на свой автомобиль бортовой самописец. Все это, по мнению авторов идеи, позволит страховым компаниям расширить клиентскую базу. К тому же, считают в правительстве, это усилит доверие к бортовым самописцам среди населения. В случае дорожно-транспортного происшествия вся информация с прибора в короткие сроки попадет к страховой компании, а затем и к правоохранителям. Это поможет установить виновника происшествия и исключить любые споры на этот счет. Кроме того, установка специализированного прибора поможет в короткие сроки вызвать к месту происшествия бригаду медиков, что позволит снизить тяжесть последствий ДТП. Данные с бортового самописца автомобиля можно будет изъять даже в том случае, если авто получило серьезные повреждения. Принцип здесь примерно такой же, как и в авиации. Информация с черного ящика позволит посекундно установить обстоятельства, предшествовавшие дорожно-транспортному происшествию, и восстановить четкую картину. Предполагается, что данные с бортового самописца будут закодированы для предотвращения взлома. А право снятия показаний будут иметь только специально подготовленные сотрудники правоохранительных органов.

Поскольку все бортовые самописцы будут подключены к системе ГЛОНАСС, с водителем будет иметься постоянная связь. Причем, как обещают специалисты, она будет бесперебойно работать даже в самых отдаленных уголках нашей страны. Таким образом, власти государства надеются снизить уровень аварийности на российских дорогах и повысить общую культуру вождения в стране. Водителей машин, на которых будут установлены бортовые самописцы, обяжут оповещать об этом остальных участников дорожного движения. Это можно будет сделать с помощью специальных наклеек на стекле автомобиля. Однако ограничиваться этим у нас, судя по всему, не собираются. В министерстве транспорта, к примеру, предложили создать Единую государственную систему передачи навигационной информации, получаемой от тахографов и иных технических устройств с измерительными функциями (ЕГСНИ). Известно, что соответствующие поручения на этот счет уже получили Минпромторга, Минтранс, Минкомсвязи и госкомпания «АО ГЛОНАСС».

По замыслам авторов, первые бортовые самописцы должны появиться в отечественных автомобилях уже в следующем году. Первоначально планировалось ввести обязательную установку черных ящиков в автомобилях еще в 2015 году, однако из-за экономических потрясений последних лет реализацию этой программы решено было отложить. Тем не менее отказываться от этой идеи у нас не собираются. И планы на этот счет довольно обширные. Однако, как это часто бывает в нашей стране, с их реализацией могут возникнуть определенные сложности. Хотя сама по себе идея с установкой специализированного оборудования в автомобилях, признаем, не так уж и плоха. Но, как известно, некоторые чисто российские особенности могут поставить под сомнение даже самое благое начинание.

Страховка снова подорожает?

Начнем со страховых компаний. Они, как известно, спят и видят, как бы в очередной раз взвинтить цены на свои услуги под благовидным предлогом. Установка бортовых самописцев на автомобилях может стать идеальным вариантом для повышения стоимости страховых полисов. Разговоры о гибкой системе скидок, которую якобы разработают страховые компании, вряд ли стоит принимать всерьез. Дело в том, что страховщики всегда найдут предлог, как обойти ими же самими придуманную систему. А значит, водителям снова придется раскошелиться.

Однако это только половина проблемы. Вторая ее часть заключается в том, что установка бортовых самописцев - дело очень недешевое. Эксперты уже предсказывают, что, как только черный ящик станет обязательным элементом комплектации отечественного авто, цены на них существенно возрастут. А это неизбежно приведет к снижению спроса на автомобили российского производства. Потенциальным покупателям проще будет за те же деньги приобрести автомобиль иностранного производства, который по качеству будет значительно выше. Излишне, наверное, говорить, что при таком раскладе могут сыграть в ящик многие российские предприятия, занимающиеся производством автомобилей. Они и сейчас-то еле сводят концы с концами по причине невысокого спроса на свою продукцию. Очередное повышение цен может привести к краху весь отечественный автопром.

Есть еще один весьма существенный момент. Многим автолюбителям не совсем понятно, как установить бортовой самописец на так называемую классику. А ее в стране еще очень много. По данным аналитиков автомобильного рынка, в 2015 году более трети от общего количества машин в стране составляли автомобили старше пятнадцати лет. И это не только нестареющие вазовские «семерки». В России полно «москвичей», выпущенных еще во времена СССР. Как комплектовать их? Ведь любое вмешательство в штатную электропроводку автомобиля чревато серьезными проблемами. Впрочем, на этот счет авторы нововведения дают пояснения. Устанавливать бортовые самописцы в обязательном порядке планируют только на новые автомобили. Владельцы уже выпущенных машин смогут оснастить свое авто черным ящиком на добровольной основе. Однако эти объяснения устраивают далеко не всех. На автомобильных форумах неустанно твердят о том, что добровольной установка бортовых самописцев будет лишь на начальном этапе. Впоследствии же эту меру сделают обязательной, а ослушавшихся будут наказывать рублем по полной программе. Многие эксперты автомобильного рынка говорят о том, что обязательная установка бортовых самописцев приведет к росту коррупции среди сотрудников ГИБДД. Ведь контролировать исполнение очередного автомобильного новшества будут именно они. Необходимо признать, что опасения автолюбителей и экспертов могут быть вполне обоснованны. Все это мы уже проходили на других примерах изменения законодательства. В итоге платить или расплачиваться за чьи-то решения всегда приходилось рядовым автовладельцам. И что-то подсказывает, что нынешнее нововведение исключением не станет. Скептики к тому же подчеркивают, что в эру смартфонов установка бортовых самописцев в легковых автомобилях просто бесполезна. Мобильный телефон может фиксировать те же параметры без всякой платы. Достаточно просто разработать соответствующее программное обеспечение.

Расплата за безопасность

Впрочем, основные претензии автолюбителей в данной ситуации связаны даже не с возможным повышением цен на автомобили, их ежегодно поднимали и без всяких черных ящиков. Да и страховка дорожает с каждым годом без привязки к бортовым самописцам. Больше всего, если верить сообщениям на многочисленных автомобильных форумах, людей беспокоит тот факт, что автомобиль из символа свободы превращается в символ зависимости. Следует признать, что определенная доля истины в этих опасениях, безусловно, присутствует. В последние годы в сфере контроля над автолюбителями, да и не только над ними, государство продвинулось так далеко, что дальше, кажется, уже некуда. Началось все с системы видеофиксации нарушений ПДД на дорогах страны. Потом появились системы «Платон» и «Безопасный город». На всю катушку работает система ГЛОНАСС, к которой подключен даже общественный транспорт. Если учесть, что при этом никто не отменил гаишников, да еще и ужесточен контроль над личными сообщениями граждан страны в социальных сетях и мессенджерах, раздражение водительской общественности становится вполне понятным. На всем этом сером фоне автомобиль оставался последним островком свободы. Пусть и весьма иллюзорным. Однако обязательное оснащение личного автотранспорта бортовыми самописцами фактически лишает водителей и этого счастья. В автолюбительском сообществе страны обязательную установку черных ящиков уже назвали абонементной платой за пользование личным автомобилем.

Парадокс ситуации заключается в том, что действия государства во всех перечисленных случаях направлены на благо и безопасность общества и в целом вполне оправданны. Хотим мы этого или нет, вопрос общественной безопасности в последнее время вновь приобретает особую актуальность. Опять-таки во многих странах мира все перечисленные ограничения действуют уже довольно давно. К примеру, в той же Европе оснащение новых автомобилей бортовыми самописцами планируют сделать обязательным с 2018 года. И никакого возмущения на этот счет никто не высказывает. Жители этих стран привыкли к мысли, что за безопасность нужно платить. Похоже, к этому пора привыкать и нам.

Алексей КОНСТАНТИНОВ