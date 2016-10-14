Как в городе асфальт в снег укладывали

На прошлой неделе в социальной сети появились фото, иронично названные автором «А у нас во дворе…». Они рассказывают об удивительном мастерстве саранских рабочих, которые в снег делают асфальтовую дорожку. Эта новость нашла живой отклик у жителей Саранска. Приведем лишь некоторые из комментариев:

- Месяц там техника стояла (если не больше! каждый день мимо ходим), специально ждали осадков! Понятное дело, что не рабочие решают, когда класть асфальт. Подрядчиков за такое надо штрафовать, тогда такого безобразия будет поменьше.

- Снег - это сигнал свыше о том, что пора и асфальт положить.

- Если делать на века, то работы у них скоро не останется, поэтому и стараются, чтобы переделывать потом и зарплату получать.

Неудивительно, что Глава Саранска Петр Тултаев не обошел этот факт на рабочем совещании в мэрии.

- Видел кадры, когда рабочие кладут асфальт в снег, - сообщил градоначальник. - Эту работу не оплачивать! Они все теплое время бездельничали, а зимой работать начали. Наша задача - следить за качеством и сроком исполнения работ. Такие подрядчики позорят и себя и нас. Обижаться же на комментарии - удел слабых. Надо лучше работать и все контролировать!

Будем надеяться, что это послужит уроком для нерадивых подрядчиков.