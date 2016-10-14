Дома без крыши и тепла

Тем удивительнее, что в такое время года несколько домов в Саранске стоят с разобранными крышами - в этих домах Фонд капитального ремонта меняет кровлю. Дело в том, что подрядчики, привлеченные Фондом для выполнения работ, по условиям договора могут заниматься ремонтом в течение восьми месяцев, т.е. до лета следующего года. Кстати, шатровые кровли в принципе можно делать и в ноябре, вот только как в таких условиях жить людям? В Ленинском районе Саранска, например, в подобном положении оказались жители сразу нескольких домов.

Мэр города назвал недопустимым подобное отношение к делу и наметил на этой неделе встречу с руководством Фонда. Если ситуация не изменится в лучшую сторону, то городская власть вынуждена будет обратиться за помощью к руководству республики.

- Деньги, которые ежемесячно платят горожане за капремонт, должны оставаться на балансе города, - считает Петр Тултаев. - В этом случае капремонт будет проходить в более короткие сроки, организованно и под постоянным контролем соответствующих структур. Такая практика, например, успешно действует в Белоруссии.

Серьезное беспокойство мэра вызывает немалое количество разрытий, произведенных «СаранскТеплоТрансом» (ПАО «Т Плюс») в связи с ремонтом коммуникаций. Работы должны были завершиться в октябре, но до сих пор в Ленинском районе 11 разрытий не восстановлено.

- Подобное положение дел недопустимо, - отметил Петр Тултаев. - Необходимо встретиться с руководством данной организации и обсудить сложившуюся проблему.