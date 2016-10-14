«Дороги убраны безобразно!»

На планерке в мэрии одним из главных был вопрос уборки территорий города.

- Вчера вечером гулял по городу, - рассказывает Петр Тултаев, - и был неприятно удивлен тем, как убираются улицы нашего города от снега. Широкие улицы в центре Саранска - Коммунистическая, Ботевградская - в безобразном состоянии. Видно, что почистили только узкую часть и даже не посыпали ничем. Наверное, ждут, когда снег растает. Вместо широких улиц у нас получились волчьи тропы! Так работать нельзя! Мы - Саранск, столица Мордовии!

Оказалось, что в первый сильный снегопад на улицах города из 139 единиц техники работала примерно половина, другая половина находится на ремонте.

- Так дело не пойдет! - отметил градоначальник. - Работу по уборке улиц надо вести круглосуточно! Уже к 7 утра дороги должны быть почищены, остановочные карманы, дороги убраны от бордюра до бордюра, а не кое-как. Нечего женщин заставлять чистить Советскую площадь лопатой, это не наш метод! Работать надо на совесть. Люди должны выходить из дома и не падать - во дворах и на тротуарах также должно быть убрано. Вы поймите, мы идем к чемпионату мира по футболу, но если у человека перед домом плохие дороги, не убрано, а крыша протекает, ему не до футбольного праздника. А наша цель, чтобы веяние чемпионата мира коснулось каждого горожанина. Так что если не справляетесь с работой - меняйте сферу деятельности! Спрос будет самый строгий!

Петр Тултаев дал распоряжение главам районов и представителям ответственных за уборку организаций совершить объезд городских улиц, чтобы убедиться в качестве проводимой работы, и назначил совещание по данному вопросу.