Команда воспитанников Кочелаевской школы-интерната победила в финале интеллектуально-развивающей игры «Ума палата»

Воспитанники Кочелаевской школы-интерната вернулись домой с победой! Они стали лучшими в окружном финале интеллектуально-развивающей игры для воспитанников детских домов ПФО «Ума палата», проходившем на базе уфимского спортивно-оздоровительного комплекса «Тан». На соревнования съехались 70 подростков в возрасте от 13 до 18 лет из 14 субъектов ПФО - победители региональных отборочных этапов.

На церемонии награждения помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Владимир Колчин подчеркнул, что интеллектуально-развивающая игра «Ума палата» является важной частью проекта «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО», в рамках которого ежегодно проводятся различные конкурсы, фестивали и спартакиады.

«Мы очень надеемся, что увлечение любимым делом будет содействовать вашему дальнейшему выбору профессии, - сказал Владимир Колчин. - Для того чтобы добиться хороших результатов в жизни, необходимо постоянно работать над развитием своих способностей, повышать интеллектуальный уровень, нарабатывать профессиональные навыки. Уверен, что участие в конкурсных программах Проекта поможет Вам успешно реализовать свои деловые и духовно-нравственные качества».

Пальму первенства в интеллектуально-развивающей игре «Ума палата» завоевала команда из Мордовии. С финальной игры ребята увезли главный трофей - декоративную сову и титул самой эрудированной команды среди воспитанников детских домов Приволжья. Второе место - у сборной Удмуртской Республики, третье - у команды Нижегородской области. Все участники окружного проекта получили дипломы, медали, ценные подарки и сувениры.

Кроме того, в течение двух дней ребята смогли познакомиться с историей и культурой Башкортостана. Юные интеллектуалы побывали на обзорной экскурсии по Уфе, посетили Национальный музей и парки. Для участников из регионов ПФО были организованы походы в кинотеатр, уфимский лимонарий и планетарий.