«Ночь искусств» - 2016 в Саранске

Всероссийская ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь искусств» - 2016 прошла 4 и 5 ноября под девизом «Время создавать». Основные мероприятия акции были приурочены к Году российского кино и ко Дню народного единства.

В Мордовии «Ночь искусств» традиционно отмечают в МРМИИ имени С.Д. Эрьзи. Здесь считают, что искусство - лучший вид досуга. А миссия «Ночи искусств» 2016 - приблизить искусство к тем, ради кого оно и создается, - к людям, познакомить аудиторию с творческими коллективами, рассказать о пути в искусстве известных деятелей культуры, вдохновить жителей и гостей Саранска найти свою творческую нишу в многообразии возможностей, которые открывает город.

Программа «Ночи искусств» началась с интерактивной музыкальной лекции «Богатство земли Мордовской». Ее подготовили молодые сотрудники научно-исследовательского отдела Екатерина Кондрашкина и Ольга Елисейкина: изобразительное искусство и звуки музыки, гармонично соединившись, заставили аудиторию завороженно смотреть и слушать. Множество зрителей собрала хореографическая программа «Полет души» при участии танцевальных коллективов Дворца культуры и искусства МГУ им. Н.П. Огарева.

Скрипичный дуэт музыкантов Светлана Малая и Геннадий Будаев провели в музее имени Эрьзи «Вечер танго». Они не только играли танго, но и танцевали... К ним присоединились танцоры самодеятельной студии «Вдохновение» и посетители музея.

Как всегда, очень внимателен был музей к детям. Сюда целыми семьями приходили на детские кинопоказы в рамках VII Санкт-Петербургского благотворительного кинофестиваля «Детский киномай», играли в образовательные игры. Для малышей была организована своя детская игровая площадка. А кафе «Paris» угощало всех желающих вкуснейшим кофе, ароматным чаем и пирожными.

В Музее мордовской национальной культуры «Ночь искусств» началась с ярмарки мастер-классов, которую подготовили и провели преподаватели художественно-графического отделения Ичалковского педагогического колледжа. Ольга Сидорова представила декорирование предметов в технике сграффито, а еще гостям музея показали, как подарить новую жизнь старому цветочному горшку, как собрать прекрасные флористические композиции, как появляются затейливые узоры из-под резца мастера на поверхности дерева. Музыкальным подарком стал концерт «Звуки осеннего города», подготовленный педагогами и учениками Детской музыкальной школы № 2. Завершилась праздничная программа мастер-классом по изготовлению куклы-оберега, который провели сотрудники Музея мордовской народной культуры.

К сожалению, по-прежнему «Ночь искусств» остается уделом саранских музеев, ни один из наших театров в акции до сих пор не участвует. А жаль… Кому как не им в эту ночь принимать гостей.