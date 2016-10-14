Ксана Сергиенко: «В Америке не любят «не своих»

Путь к успеху и известности Ксаны Сергиенко нельзя назвать простым и легким. Следуя за мечтой, певица не раз решалась на переезд, отправившись сначала из родного Миргорода в Киев, затем в Америку, а после - обосновавшись в России.

Еще 13 лет назад девушка пыталась заявить о себе в телепроекте «Народный артист». Куда удачнее был ее дебют в третьем сезоне шоу «Голос», а теперь певица блистает в проекте «Точь-в-точь. Суперсезон», где радует зрителей не только вокальными данными, но и актерским талантом.

- Ксана, когда вам предложили участвовать в проекте «Точь-в-точь», не было желания отказаться, боязни, что не справитесь?

- Наоборот, я очень хотела принять в нем участие. Это я всех уговаривала: «Возьмите меня! Возьмите!». Волнительно было уже потом. Стала думать, вот напросилась, а вдруг не смогу? Особенно сильный страх появлялся, когда нам раздавали образы. Я понимала, что, например, сама-то смогу исполнить композицию «The Show Must Go On», но сделаю ли это, как Фредди Меркьюри? Однако раз мне этот образ доверили, значит, должна была с ним справиться… И скажу вам по секрету, что перевоплощение - это, в первую очередь, все же не подражание голосом, а попадание в энергетику конкретного человека. Это самое главное!

- Вы уже успели поучаствовать во многих телепроектах. Какой из них дался вам сложнее всего?

- Они все разные. Но, наверное, это все же «Точь-в-точь» - особенно нынешний сезон шоу, в котором принимают участие лучшие участники предыдущих.

Для меня быть одновременно и певицей и актрисой совершенно новое амплуа. Ведь нужно думать сразу об очень многом. Например, для одного из номеров пришлось учить текст на незнакомом мне французском языке, сложные мизансцены. Одновременно надо помнить о том, что я в образе какого-то конкретного артиста, и о том, когда и в какую камеру подмигнуть. Очень много одновременных задач! Один раз у меня даже произошел нервный срыв. Это был номер бельгийского певца Stromae, который начинался с того, что я лежу в постели. А у меня клаустрофобия, и знаю, что если буду в наушниках, в парике, в очках и с микрофоном в руках, то на меня может напасть безотчетный страх. И вот уже на съемках я ложусь в кровать, укрываюсь одеялом, слышу музыку и понимаю, что из-за своего нервозного состояния не смогу выступить. У меня мгновенно начинается паническая атака. И я стала петь совершенно в другой тональности. Ранее я уже испытывала такое в программе «Народный артист» - это было 13 лет назад! Съемку тут же остановили. Я попросила дать мне две минуты отдышаться и прийти в себя. Выбежала из студии и сразу вспомнила тот давний эпизод. Тогда я с ситуацией не справилась. А сейчас сказала себе: не позволю, чтобы это повторилось вновь. И смогла преодолеть свой страх: через пару минут вышла и исполнила номер. Кстати, песню Stromae я решила сделать еще и в этом суперсезоне - чтобы доказать себе, что все в моей власти. Надо просто правильно себя настроить.

- Вы стали одной из самых ярких участниц третьего сезона шоу «Голос». Но вы же тогда пробовались не только в российский проект, но и в американский…

- И в украинский тоже.

- И отовсюду вам пришли приглашения?

- Да. Но на тот момент я уже прошла слепое прослушивание в Москве. И когда мне позвонили из Киева, пришлось отказаться. В Америке я также прошла одно прослушивание, потом должно было состояться еще одно, а за ним уже следовали тесты, на которых проверяют участника на стабильность, смотрят на то, как он общается с другими людьми, что может предложить публике, насколько интересен. Но именно тогда меня пригласили на русский «Голос». И я поняла, что здесь будет больше шансов, поскольку в Америке не любят «не своих». Если в России афроамериканец может вести музыкальные новости, то в Америке россиянин с акцентом - никогда.

- На шоу «Голос» вы приехали из Штатов, где жили несколько лет. Чему вас научили жизнь и работа за океаном?

- В первую очередь изменилась моя подача - то, как я пою и что я этим говорю. Я отношусь к пению не просто как к вокалу, для меня это разговор с публикой, проявление эмоций. Да и вообще, живя в Америке, я стала проще относиться к жизни и не делать из всего проблем. Сложности стараюсь решать сразу. И у меня нет такого, чтобы я прикипела душой к какому-то месту.

- Если сравнить американский и российский шоу-бизнес - где сложнее пробиться молодому талантливому артисту?

- Это тяжело и в России и в Америке. Здесь мне просто немного больше повезло: меня услышали правильные люди, которые в меня поверили и которым я понравилась. Это все дело случая и удачи. Но надо стараться и верить в нее.

- А где для вас дом: в России, на Украине или Америке?

- Я считаю себя гражданином мира. У меня мало друзей в Миргороде, потому что оттуда я уехала в раннем возрасте. Гораздо больше их в Киеве, а уж тем более в Нью-Йорке, где произошло мое становление как личности. Сейчас благодаря проектам «Голос» и «Точь-в-точь» у меня и в Москве появилось много друзей и знакомых. Я здесь живу и работаю, постоянно встречаюсь с новыми людьми, некоторые потом входят в мой круг. Мне везде нравится, но в каждом месте по-особенному.

- Часто удается бывать в Миргороде?

- К сожалению, у меня там осталось не так много родственников - мама, сестра, тетя и дядя. Мой брат живет в Луганске. Он сам ко мне не приезжает, но я иногда езжу его навестить. Правда, в связи с последними событиями пока туда не суюсь.

- По родному городу не скучаете?

- Скучаю, конечно, и по дому в Миргороде, и по нашему двору. Мама очень красиво там все оформила: летом повсюду цветы, ягоды, стоит уютная беседка. А в этом году она даже получила диплом за лучшее оформление двора в городе. Но я скучаю и по времени, проведенному с друзьями в Америке. Уверена, что если уеду из Москвы на какое-то время, то тоже начну ныть. Но человек, видимо, так устроен - ему всего мало: даешь одно, и он уже смотрит на что-то другое. Я тоже в этом плане непостоянная.

- А в чем еще проявляется ваше непостоянство?

- Да во всем. Во вкусовых предпочтениях и в одежде. Я не придерживаюсь какого-то определенного стиля, все время стараюсь меняться.

- Кстати, об одежде. Ваши наряды всегда очень эффектные. Вы сами придумывали для себя имидж или у вас есть свой стилист?

- Нет, я сама себе имиджмейкер. Просто думаю о костюмах, представляю, как я хочу выглядеть, - и рождается какой-то образ. Но если встречу человека, который будет разбираться в этом лучше меня, то с удовольствием ему доверюсь. И такие люди появляются, что-то советуют. Я беру их советы на вооружение. Но в основном пока все делаю сама. То же самое с прическами. У меня есть друг-стилист, стрижки делаю только у него. Придумываю то, что хочу, и он воплощает это у меня на голове. Но, если мне что-то не понравится, всегда могу ему об этом сказать.

- А какие вещи в гардеробе вам особенно дороги?

- У меня каждая вещь с какой-то историей. Некоторые из них я обменивала на свои в винтажных магазинах в Нью-Йорке - там такая система очень популярна. Какие-то вещи шила сама. А еще у меня есть в гардеробе итальянский мужской костюм - я в нем на «Голосе» исполняла песню «Broken vow». Он был сшит по индивидуальным меркам специально для молодого человека, с которым я когда-то встречалась. Я взяла этот костюм на время: подруга устраивала вечеринку в стиле 30-х годов прошлого века, и я решила на один вечер стать мужчиной и появиться перед всеми в таком костюме. Так он и остался у меня.

- Я знаю, что в Америку вы попали совершенно случайно: вас заметил управляющий клуба «Распутин» и пригласил за океан. Вы были еще подростком?

- Мне было уже 19. Но по мировосприятию я была еще совсем юной девочкой. Сейчас с интересом смотрю на многих девушек такого возраста: они точно знают, чего хотят от жизни, какого мужчину стремятся видеть рядом с собой и какие бренды носить… Во мне ничего этого не было. Я была больше занята учебой, чем тусовками. В первые два-три года в Америке мне было трудно, а потом стало проще.

- А как вы устроились в Америке, где жили?

- Где я только не жила! Управляющий меня привел в свой дом, в свою семью, с ними я прожила какое-то время. Потом переехала в квартиру в Бруклине, откуда сбежала с чемоданом в первую же ночь. Спустя полгода мне нашли уже другую квартиру… Много всего было. Я и моделью там поработать успела. В клубе в Нью-Йорке меня заметил фотограф и даже потом заставил похудеть. На какое-то время съемки меня очень увлекли. Но потом посчитала, что у меня неидеальные данные для модели - я скорее спортивного телосложения, да и рост 180 - все же многовато для второго размера. Прикинула и поняла, что не хотела бы разменивать свой музыкальный талант на что-то еще.

- У вас ведь и молодой человек в Америке был. Но, выбирая между личной жизнью и сценой, вы всегда делали выбор в пользу второго.

- Это сложный вопрос. Я всегда жертвовала всем ради своей цели. Я не могу без этого жить. Я не прагматично к любви отношусь, но все отношения, которые у меня были, через какое-то время заканчивались. А вот профессия и карьера - это по-настоящему мое, они меня никогда не подведут. Тут все зависит от меня - от моих способностей, целеустремленности.

- Вы с самого детства знали, что станете артисткой?

- Наверное, я всегда ею была. Даже когда выходила маленькой развлекать народ в валенках и с веником, представляя, что это гитара. Мне с самого детства нравилось, когда мои действия приносили кому-то радость. Правда, в девятом классе я хотела быть адвокатом. Мне казалось, что это так интересно: разбираться в человеческой психологии, находить интересные ходы. Думала, на работу буду приходить на высоких каблуках, в строгой юбке и пиджаке - красивая и умная женщина! Но по-настоящему серьезно ничто, кроме музыки, меня не интересовало.