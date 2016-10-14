«Это не наш ребенок!»

«Ребенка как будто подменили! Откуда в нем все это? Грубость, истерики по любому поводу, стремление делать назло, пренебрежение к старшим? Еще вчера сынок (дочка) так доверчиво вкладывал мягкую ладошку в мою руку, так восторженно смотрел в глаза и искренне считал, что мама (папа) всегда права (прав)! Так что же случилось?». А случилось неизбежное. У сыночка или дочки наступил тот самый трудный возраст, о котором вы, конечно, знали, но в душе надеялись, что уж вашего-то дитятю - такого милого, послушного, пуще всего на свете боящегося огорчить любимых родителей - сия «зараза» минует. Не миновала. И это хорошо. Во всяком случае, так считают психологи. Потому что если, достигнув «жуткого» подросткового возраста, ребенок остается все тем же беспроблемным «зайчиком» и «кисонькой», это может означать только одно: трудности просто откладываются. Они все равно придут, но только когда вашему сыну или дочке стукнет восемнадцать, а то и все двадцать. И будут эти трудности куда серьезнее, нежели те, с которыми вы бы столкнулись, возникни они вовремя. Тогда, когда ваше чадо еще училось в средних классах.

Как вести себя родителям подростка, вступившего в пресловутый опасный возраст? Как облегчить ему и себе жизнь, пока длится этот переход из детства во взрослость?

На эти и другие вопросы отвечает Александр Венгер, детский психолог, доктор психологических наук, профессор кафедры психологии Международного университета «Дубна».

- Александр Павлович, так что же все-таки происходит с ребенком в этом возрасте?

- В народе говорят, бурлят гормоны. Так оно и есть. Трудный возраст - это период очень серьезных гормональных изменений. Изменений, на которые организм просто не успевает реагировать. Гормональная система работает по принципу уравновешивания: если в крови какой-то гормон в избытке - в нее должен быть вброшен другой, противоположный по действию, и сбалансировать систему. И представьте, что половые гормоны (обозначим их буквой А) в большом количестве уже выброшены в кровь, а призванных уравновесить их (пусть они зовутся Б) еще нет. Отсюда импульсивность поведения подростков: «двигатель» запущен, а «тормоза» еще не работают. Те, у кого гормональная система сбалансирована, тоже могут взрываться, но быстро берут себя в руки. Подросток просто не в силах с собой совладать, а взрослым кажется, что он все делает им назло…

Ходячая проблема

- В конфликтах «отцов и детей» страдающей стороной, как правило, представляются родители…

- Трудным подросток становится прежде всего для себя самого, а не для учителей и родителей! Подростку трудно перейти с позиции ребенка, за которого все решали и при этом разрешали все его проблемы, на позицию взрослого, который должен со своими проблемами справляться сам.

- Наверное, многих конфликтов удалось бы избежать, если бы взрослые хорошо представляли, какие сюрпризы их ждут, и были к ним готовы…

- Как и любой другой кризис, подростковый может протекать по-разному. Мягко, остро или даже патологически. Последнее, впрочем, встречается редко и является, по сути, психическим отклонением. Что касается остро протекающего кризиса - подросток может бросить школу, сбежать из дома, у него могут резко испортиться отношения с родителями. Может пойти даже на нарушения норм закона: мелкое хулиганство, воровство…

- А сам подросток способен при этом контролировать свои поступки?

- Конечно. Просто таким образом он протестует против попыток родителей и учителей жестко им управлять. И, не желая подчиниться, он идет на нарушение норм и даже закона...

Другой взгляд

- Давайте попробуем сформулировать главное правило для родителей трудного подростка.

- «Не впадать в крайности». Нельзя, махнув рукой: «Живи, как хочешь!», отстраниться, дать полную свободу и занять позицию стороннего наблюдателя. Но нельзя и устраивать жесткий контроль, граничащий с террором. Уважение и понимание - вот чего ждет от вас подросток. Так постарайтесь ему это дать! А для начала освободитесь от стереотипов, которыми руководствовались до сей поры в отношениях с дочерью или сыном. Вы привыкли к тому, что ваш ребенок из года в год менялся мало, а тут вдруг за какие-то два месяца стал совершенно другим человеком. Смиритесь с этим, примите это и постарайтесь построить новые отношения. В первую очередь предоставьте сыну или дочери значительно большую, чем прежде, свободу, дайте больше прав. Расширьте границы его свободы - но и предъявите больше требований. Однако они должны быть не такие, как к ребенку - чтобы хорошо учился, - а именно как к взрослому человеку. Например, выполнение домашних обязанностей, относящихся к семье в целом, чтобы у него было больше ответственности. Подросток начинает ощущать свою значимость, важность своей роли в семье. И если в какой-то момент ему страшно не захочется плестись на рынок или возить по полу тряпкой, он все равно будет это делать. Потому что он взрослый, а взрослые свои обязанности должны выполнять.

- Давайте вернемся к свободе и ее границам. Как их определить?

- Их нужно чувствовать. Скажем, сегодня он заявил, что намерен отправиться в путешествие. Если вы с ходу заявите: «Никуда ты не поедешь!», то совершите большую ошибку. Сядьте и спокойно - скажем, за вечерним чаем - обсудите детали поездки. Спросите, каков маршрут, на каком транспорте, где будет останавливаться на ночлег, сколько времени это займет? Если выяснилось, что все эти вопросы подростком продуманы, тогда поездку можно и разрешить. Если же нет - предложите план доработать. Негативной реакции можете не опасаться, потому что, во-первых, вы не зарубили идею путешествия на корню, а во-вторых, ваш «покоритель дорог» прекрасно понял причину отсрочки: он ведь не смог ответить на разумные, вполне законные вопросы. Возможно, вскоре он вообще забудет про поездку - намерения и планы у подростков меняются очень быстро…

Нет одинаковых детей

- Правильно ли разных по характеру детей воспитывать одинаково?

- Это не правильно и не неправильно - этого просто не бывает! Родители - независимо от того, сознательно они это делают или нет, - разных детей всегда воспитывают по-разному. Потому что воспитание - это не процесс воздействия на некий объект. Это всегда общение, и от того, как ребенок с родителями взаимодействует, и избирается линия поведения. Например, если чуть повысить голос, и ребенок тут же начинает плакать - то в итоге родители реже на него повышают голос, причем совершенно автоматически.

- А второму, менее чувствительному, будет обидно!

- Да, второму будет обидно, вы абсолютно правы. Но ничего страшного в этом нет. Можно объяснить, что если бы он так же хорошо слышал, когда ему говорят тихим голосом, то, конечно, на него бы не кричали. Когда в семье несколько детей, такие обиды случаются довольно часто. Каждому кажется, что именно ему уделяется меньше всего внимания. У хороших родителей с детьми контакт. Если его нет, то все воспитательные меры - формальные и должного эффекта не дадут. Известно, что даже в дрессировке животного сначала нужно установить личный контакт. Воспитание ребенка - это не дрессировка, а человеческие взаимоотношения. А если мы пытаемся ребенка дрессировать, то он будет изображать то, что мы хотим. Хотя на самом деле он вовсе не таков, и демонстрирует он это только в отношении с нами.

- В воспитании ребенка папа и мама должны быть абсолютными единомышленниками? Или возможны варианты?

- Конечно, возможны. Кто-то из них ведет себя по отношению к ребенку мягче, а кто-то - жестче. Не обязательно мягкая мама и строгий папа, может быть и наоборот. Главное - чтобы хотя бы от одного из родителей ребенок получал эмоциональное тепло и полное приятие, и как минимум от одного - четкие жизненные ориентиры. Идеальный вариант - когда оба родителя могут дать подростку и то и другое. Нет ничего страшного в том, что мама, например, разрешает играть в компьютерные игры, а папа - против таких забав. Главное, чтобы родители раз и навсегда пришли к соглашению: если мама уже разрешила сегодня немного поиграть, то папа запрещать не вправе.

- Ну а если один из родителей видит, что требования второго несправедливы?

- Случается, что какие-то требования предъявляются с одной-единственной целью - продемонстрировать свою власть. Чаще этим грешат отцы. Бывают нелепые требования, и не удивительно, что подросток восстает против них. А бывает, что проблема, с которой бьются родители, через какое-то время решается сама собой. Например, родители часто жалуются: «Невыносимый ребенок: в ванную чуть ли не силой надо затаскивать, зубы чистит - и то с боем. Сто раз напомнишь, прежде чем щетку в руки возьмет!». А надо просто подождать. Когда вашему сыну понравится какая-нибудь девочка - вы его сами будете выгонять из ванной, будете возмущаться: «Сколько можно мыться!»…

- Из ваших ответов понятно: многих проблем и опасностей можно избежать, если у родителей и подростка сохранились доверительные, ровные отношения. А если нет?

- Значит, следует найти человека, с которым ребенок мог бы найти общий язык. Подростку очень нужен взрослый друг, с которым можно обсуждать все на свете, спрашивать совета. Таким старшим товарищем для вашего сына или дочки может стать руководитель подросткового клуба, кружка или секции. Иногда особым доверием ребенок вдруг проникается к другу отца или подруге матери. Чувства родителей в таком случае понятны: ревность, нежелание понять, почему это сын или дочка делятся сокровенным с ним (с ней), а не со мной? Переборите себя, смиритесь с тем, что перестали быть для своего ребенка непререкаемым авторитетом, и поддерживайте постоянный контакт с человеком, которого подросток выбрал себе в «душеприказчики». Поверьте, ваши терпимость и мудрость будут вознаграждены.