«В Мордовии просто необходим центр реабилитации для инвалидов»

Корр. «ВС» побеседовал с председателем МРО Общероссийской общественной организации Всероссийского общества инвалидов, членом Общественной палаты РМ Дмитрием ГАЗАРЯНОМ. На груди у Дмитрия Шмавоновича - знак «Почетный член Всероссийского общества инвалидов». Вот уже много лет он возглавляет региональное отделение и, конечно же, о проблемах инвалидов знает не понаслышке.

Рекомендации есть, работы нет

«Сегодня в Мордовии проживают 76 тысяч инвалидов, - говорит Дмитрий Газарян. - Цифра страшная! Десять лет назад в республике было 86 тысяч инвалидов. Больных не стало меньше, а количество граждан, имеющих группу, заметно снизилось...

Последний приказ Министерства труда и социальной защиты РФ, изменивший критерии для получения инвалидности, я вообще считаю антинародным! У человека нет ноги, а он признается почти здоровым. Как это возможно, ведь нога у него не вырастет вновь? Это же полный абсурд! В соответствии с этим приказом критерии инвалидности, которые я могу назвать бесчеловечными, стали определять по баллам. Учитывается не только конкретное заболевание, но и то, на какие органы оно оказало влияние. Заболевание привязывается к трудовым функциям, то есть устанавливается степень утраты профессиональной трудоспособности. Например, если у человека нет ноги, но при этом имеется специальность экономиста, то он вполне может работать.

Существует специальная программа реабилитации. Человеку выдаются рекомендации, кем он может трудиться, учитывая заболевание, на основании которого ему была определена группа. Рекомендации у него есть, а трудоустроиться инвалид не может - сегодня даже здоровому человеку не так-то просто найти работу. Конечно, инвалидам предлагают работу, но порой такую, которая и не каждому здоровому человеку под силу, - грузчиком, кладовщиком. Думаю, что для большинства людей - здоровых или имеющих инвалидность - важно иметь работу. Это позволяет чувствовать себя востребованным. Другое дело, что не всегда правильно определяется степень утраты профессиональной трудоспособности.

Вспоминается вопиющий случай, произошедший недавно в Воронежской области. 75-летнему Николаю Старилову несколько лет назад из-за диабета ампутировали обе ноги. В прошлом он был моряком-подводником. Представьте себе ситуацию, когда у пожилого мужчины нет обеих ног, а ему заявляют, что коляска с электроприводом ему не положена, потому что у него сильные руки! Что он должен чувствовать в этот момент?.. Кстати, позже стало известно, что долгожданное средство передвижения все-таки было вручено инвалиду, но не чиновниками. Приобрести заветную коляску удалось благодаря добрым людям, которые, узнав из СМИ о судьбе моряка-подводника, просто не смогли остаться равнодушными к чужой боли.

Вообще с колясками связано много проблем. Одна из них заключается в низком качестве производимых колясок. Наша промышленность, которую сейчас пытаются возродить, выпускает некачественные коляски, особенно заводы Владимирской области. К слову сказать, мы уже перестали закупать владимирские коляски.

Кроме того, существуют специальные кровати для лежачих больных, позволяющие менять положение человека. Секции таких конструкций подвижны, при необходимости могут наклоняться под определенным углом. Также имеется возможность придания всем секциям строго горизонтального положения. Такие функциональные кровати позволяют поддерживать пациентов в хорошей форме и обеспечивать надлежащий уход, но, к сожалению, они не предоставляются инвалидам бесплатно. К тому же эти кровати довольно дорогостоящи. Их цена может достигать 140 тысяч рублей. Как сделать их более доступными для инвалидов? Быть может, стоит взять на вооружение опыт других регионов и организовать прокат технических средств реабилитации, в том числе и таких кроватей. Подобная практика существует, к примеру, в Перми».

«Доступная среда»

В нашей стране не первый год действует федеральная программа для инвалидов «Доступная среда», цель которой - изменить отношение общества к людям с ограниченными возможностями, сделать жизнь доступной для инвалидов. В конце сентября по просьбе людей с ограниченными возможностями мэр Саранска Петр Тултаев проинспектировал инфраструктуру города на предмет удобства для инвалидов и остался недоволен. В частности, градоначальник отдал распоряжение в течение недели выявить все нарушения, связанные с установкой пандусов.

«В Саранске заботятся о том, чтобы окружающая среда была доступна для инвалидов, но, к сожалению, пока еще есть много мест, где пандусы установлены неправильно, - рассказывает Дмитрий Газарян. - Например, возле саранского универмага расположен магазин, торгующий джинсами. Так там такой угол наклона пандуса, что нужно быть альпинистом, а не инвалидом, чтобы покорить этот Эверест... Имеются проблемы с доступностью здания для инвалидов-колясочников и у нового саранского гипермаркета. А недавно в этом магазине произошел такой случай. Одному из инвалидов, лишенному обеих ног и передвигающемуся с помощью протезов, пришлось отстоять длинную очередь. Этот мужчина, отец троих детей, приехал в Саранск из Чамзинки специально за покупками. Кассир гипермаркета отказалась обслуживать его вне очереди. Стоит отметить, что и сами покупатели не захотели пропустить инвалида вперед. К сожалению, нашему обществу нужно еще много работать над тем, чтобы поменять свое отношение к людям с ограниченными возможностями. Кроме того, здесь же, в торгово-развлекательном центре, расположен кинотеатр. Среди наших инвалидов много молодежи. Полтора месяца назад молодые люди решили посетить этот кинотеатр, однако не смогли туда попасть из-за недоступности здания.

Существуют проблемы с пандусами и в Рузаевке. Так, еще несколько лет назад вместе с главным архитектором Рузаевки мы проверяли доступность города железнодорожников для инвалидов. Обнаружили несколько мест, где пандусы установлены неправильно. Знаете, прошли годы, а воз, как говорится, и ныне там...».

О центре реабилитации

«Мы считаем, что в Мордовии просто необходим центр реабилитации для инвалидов, который объединил бы в себе как кружковые секции, позволяющие с пользой провести досуг, так и мероприятия по реабилитации, - говорит заместитель председателя МРО ООО Всероссийского общества инвалидов Марина Горсткина. - Центры реабилитации для инвалидов существуют в разных городах. Мы только что вернулись с молодежного фестиваля «Инновационные технологии для молодых инвалидов «Все в наших руках», проходившего в Саратове с 19 по 23 октября. В рамках фестиваля мы посетили и саратовский Центр адаптации и реабилитации инвалидов. Чего только не было в этом центре - занятия по гончарному искусству и мультипликации, танцы, фотоклуб и даже театральная студия! В саратовском центре имеются отделения социально-психологической, социально-культурной и социально-бытовой реабилитации, дневной стационар, сенсорная комната. Подобный центр можно было бы открыть и в Мордовии».

«Кроме того, у нас в республике есть много активных людей с ограниченными возможностями, готовых заниматься спортом всерьез, - это и Семен Радаев, и Галина Учаева, и Равиль Бикмурзин, и многие другие, - продолжает Дмитрий Газарян. - Для них очень важно, чтобы с ними занимались именно специалисты, причем систематически. К сожалению, сегодня для инвалидов только организуются соревнования, а вот занятий, где они могли бы тренироваться и обучаться, не ведется. Одно дело - от случая к случаю проводить соревнования, и совсем другое - целенаправленно готовить спортсменов... Кстати, в Пензе под центр реабилитации отдали бывший Дворец спорта. Там такие залы, качалки, душевые! Одним словом, для полноценных занятий спортом инвалидам созданы все условия. Что касается нашего региона, то вот уже не первый год у нас действует Спортивно-адаптивная школа им. Швецова, где основное внимание уделяется детям-инвалидам. Это отрадно, но как же быть взрослым инвалидам? Получается, они вынуждены самостоятельно искать применение своим спортивным способностям. У некоторых это получается. Например, в спортивном клубе «Вымпел» согласились заниматься армрестлингом с инвалидом-колясочницей Галиной Учаевой. Но в данном случае Галина занимается в частном порядке. Необходимо же проводить занятия на государственной основе, причем регулярно. Мы полагаем, что в нашей республике Спортивно-адаптивная школа им. Швецова может стать идеальной базой для занятий спортом инвалидов - как детей, так и взрослых».

О жилье и лекарствах

«Совсем недавно российским правительством было принято постановление, в соответствии с которым будут обследовать жилье инвалидов и приспосабливать его с учетом их потребностей, - рассказывает Дмитрий Газарян. - Этот документ вступает в силу с 1 января 2017 года. Но нигде не было сказано самого главного - если жилье находится в собственности инвалида, то есть приватизировано, вся процедура будет осуществляться за его счет. Согласитесь, не у каждого инвалида найдутся такие средства.

Что касается лекарств, то о нынешней ситуации с «Фармацией» не знает только ленивый. Список жизненно необходимых лекарств сегодня сокращается. Около месяца назад к нам обратился мужчина, больной раком. Он посетовал на то, что теперь невозможно найти в аптеке столь необходимого ему импортного лекарственного средства. «У нас происходит импортозамещение. Эти импортные лекарства больше поступать не будут», - такой ответ он получил, придя в аптеку. Стоит ли говорить, что мужчина впал в отчаяние. Прежде ему была назначена определенная схема лечения, в которую и входило данное лекарство. Причем подобранная схема оказалась эффективной. Мужчина, по его словам, даже пошел на поправку. После того визита в аптеку он обошел все возможные инстанции, но это ничего не изменило. К сожалению, мы тоже ничем не смогли ему помочь. И мы понимали, что он обратился к нам не столько за помощью, сколько затем, чтобы выговориться…».

Сегодня у инвалидов много нерешенных проблем. В их числе председатель республиканского отделения Всероссийского общества инвалидов отметил и недоступность получения инвалидами второго высшего образования из-за высокой стоимости. «Проблем у инвалидов действительно немало. На днях собираюсь в Москву на съезд Всероссийского общества инвалидов, где планирую выступить с инициативой создания партии инвалидов. Думаю, такая партия имеет полное право на существование», - заявил Дмитрий Газарян.

P.S. Кстати, когда наш разговор уже подходил к концу, на пороге появился посетитель. Предприниматель обратился за помощью к Дмитрию Газаряну - сообщил, что готов трудоустроить инвалида, и попросил подыскать человека, владеющего компьютером. Дмитрий Газарян сразу же предложил несколько кандидатур на эту должность…

Елена БУДАНОВА

