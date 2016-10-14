Автостопом по Латинской

Недавно в Мордовию повидать родственников заехал товарищ, с которым мы сдружились на почве туризма и любви к путешествиям. Олег Тимошин родился в Ромоданове, но уже долгое время живёт и работает в Пензе. Несколько лет назад он - успешный предприниматель, руководитель фирмы со штатом в сорок сотрудников - повесил на дверях офиса замок и отправился в путешествие автостопом. C тех пор так и катается.

«Начинать лучше с родного края»

- Вообще практика путешествий без денег довольно распространена. И такой способ в корне отличается от туристических поездок, - рассказывает Олег Тимошин. - Это лучший вариант, если хочешь по-настоящему окунуться в культуру людей того или другого уголка мира. Увидеть не обложку, а понять дух народа.

Ездить по городам и весям я начал, когда мне было уже за тридцать. Моё первое серьёзное путешествие было по Северной Европе: Финляндия, Норвегия, заехал в Лапландию, потом двинул в Крым. Но рекомендую начинать со своего региона. Купить рюкзак и проехаться по городам и деревням родного края. Уверен, вы даже не представляете, как много узнаете интересного о поселениях, что находятся буквально под боком.

Главный вопрос новичков - нужно же всё-таки на что-то жить в многомесячных путешествиях. Конечно, небольшие деньги лишними не будут. А меня лично выручает гитара. При том что, когда я взял её в путешествие, и играть-то толком не умел - с самоучителем поехал. Есть такой способ заработка, который автостопщики называют стритовать (от английского street - улица). Поначалу было достаточно волнительно играть по улицам с раскрытым кофром, в который кидают монеты. Ведь я не очень понимал, что играть, что привлечет слушателей, хорошо ли вообще у меня это получается. Но такая практика сильно помогает разобраться и в себе самом. Сейчас при возможности «стритую», куда бы ни поехал. В разных странах слушаю песни местного населения, но сам исполняю песни только на русском - люди сразу видят, что ты иностранец. Так получилось, что в дороге я начал писать свои песни.

Специально статистику километров я не веду, мне это неважно. Хотя многие любят бравировать километрами пройденного пути. Если мне где-то нравится, могу задержаться надолго, устроиться на работу. Я работаю руками, и у меня неплохо получается. Так что в принципе за два-три месяца могу заработать на путешествие, которое при небольшой экономии может длиться пять-шесть месяцев. Потом еду дальше. В пути делаю заметки, которые со временем думаю облечь в настоящую книгу.

Нюансы автостопа

- Автостоп в разных странах сильно отличается. Например, в Африке, да и вообще в мусульманских странах есть такой термин - мусафир, которым обозначается путник, находящийся в пути человек. Мусафиром считается тот, кто выехал на расстояние более 90 километров от окраины своего населенного пункта. Оказание гостеприимства путникам и помощь им считается для мусульман богоугодным делом.

В Норвегии же, наоборот, мало людей и очень плохой стоп. Я там сто пятьдесят километров по трассе пешком прошёл, пока добрался до Нордкапа - мыса на острове Магерё на севере Норвегии. Он считается самой северной точкой Европы.

Что касается Центральной России, здесь чем ближе к крупному городу, тем сложнее поймать машину. А вот в глухих деревнях люди очень добрые и отзывчивые, сами предлагают помощь, не отказывают в ночлеге.

В странах Латинской Америки своя специфика. Я поехал туда, не зная языка, а с людьми как-то нужно общаться, поэтому испанский и португальский учил в дороге. Всё, конечно, зависит от региона, но автостоп там хороший - берут на трассе без проблем. Вообще там очень здорово проникаться местной культурой в небольших индейских деревнях: горные районы, дороги, по которым туда-сюда ездят бандиты из наркокартелей. Да, и такое было - я, наверно, единственный россиянин, который проехал автостопом эту дорогу наркотрафика в Перу.

В Азии автостоп хороший, и люди добрые, да и сами мы азиаты, друг друга понимаем. В ходе одного из путешествий мне удалось в Лаосе пожить в джунглях - с местными собирал рис на плантациях.

Туристы на прицеле у грабителей

- Все мои путешествия начинаются с родной пензенской трассы М-5. Я как-то раз вышел на неё прогуляться, а в итоге доехал до Кемерова. Но наиболее сильные впечатления я получил от недавнего путешествия по Латинской Америке. Выйдя из самолёта в аэропорту Рио-де-Жанейро, обратно улететь я мог только через пять месяцев - у меня был билет, который я не мог сдать. Конечно, можно было бы взять другой билет, но на всю поездку у меня в кармане было только сорок пять тысяч рублей. Сами билеты мне обошлись в тридцать шесть тысяч. Ехал посмотреть на этот удивительный материк, пожить с индейцами, окунуться в природные красоты…

Первую ночь заночевал с местными бродягами на пляже. Никому не советую поступать так же. Рио-де-Жанейро наряду с Мехико считается самым опасным городом мира. И то, что меня не ограбили, крупное везение. Правда, я не учёл, что утром будет прилив, и в результате проснулся от того, что моя палатка поплыла.

Криминал в регионе процветает. Опасность ещё состояла в том, что в последнее время у местных бандитов пошла мода не оставлять в живых и случайных свидетелей, так что вероятность оказаться в канализационном коллекторе с пулей в голове была достаточно высока. При этом у туристов очень популярны автобусные туры в местные фавеллы, где живут бедняки. Правда, иностранцев специально возят только в безопасные районы.

Но есть и другие трущобы, где царит криминал. Такие кварталы застраиваются незаконно, и контингент там соответствующий - работать ребята не хотят. А хотят танцевать и развлекаться, но на танцульки нужны деньги. И самый простой способ их достать - ограбить туриста. Над планом ограбления там не заморачиваются - можно запросто поймать в лицо нечистоты, и пока гость из другой страны пребывает в ступоре от такого приветствия, воры успевают обчистить его карманы. Если «клиент» начинает сопротивляться - нож в бок. Такой бизнес поставлен на поток.

На меня напали в Аргентине. Но они не учли, что я русский! Действовали по стандартной схеме - окружили человек семь, все малолетки. Я сначала даже не понял, что они хотят, - языка-то я не знаю, но, когда ребята стали размахивать ножом, тут уже разозлился я. В общем, телефон они у меня «подрезать» успели, но досталось им за него ощутимо. А этот телефон в Аргентине всё равно не работал, там другой принцип сотовой связи, и он просто не ловил.

Закат в горах Перу

- Через несколько недель пребывания в Латинской Америке я договорился встретиться с путешественницей из России у знаменитого озера Титикака. Честно говоря, соскучился по русской речи. У меня образовались три свободных дня в Перу до её приезда, и я решил провести их максимально интересно - раздобыл примерную карту района и поехал в глубинку.

В итоге после посещения одной из деревень, куда приехал посмотреть на старую церковь, я вышел на дорогу, и, как оказалось, не на ту, что нужно. Километр за километром она становилась всё хуже. В итоге местные водители довезли меня практически до тупика. Но природа там просто потрясающая и девственная. Очень много вискашей - грызунов семейства шиншилловых, которых я про себя называл «зайцы наоборот». Я поставил палатку на небольшой горной «полке». Тем вечером я наблюдал один из самых красивых закатов в своей жизни. Это потрясающе: горы, вдалеке два вулкана со снежными шапками, огненный диск солнца… От красоты практически теряешь сознание. В такие мгновения понимаешь, что всё было не зря.

Утром пошёл дальше, набрёл на несколько небольших индейских селений. Посмотреть на их быт очень интересно - ни один туристический маршрут в такие дебри не ведёт. Белых людей, считай, там вообще никогда не видели. В одном из сёл пригласили на обед, угостили местным «горным» сыром, насыпали в пакет специально высушенный маис. Мне посоветовали, если уж я у них оказался, обязательно посмотреть на местную достопримечательность - огромный водопад. Естественно, меня это заинтересовало.

Пошёл по тропе, дошёл до водопада и решил не возвращаться проверенной дорогой, а идти по тропе дальше. И через несколько километров потерял ее из виду. А вокруг развалины ещё со времён инков: ирригационные сооружения, остовы террас, где они выращивали кукурузу. Поизучать оставшиеся артефакты древней цивилизации было очень интересно. Засмотревшись на всё это, я окончательно потерялся.

В принципе я понимал, что куда-то выйду, но когда и где - не представлял совершенно. Иду по горной «полке»: слева отвесная скала четыреста метров вверх, справа столько же вниз - ущелье. И дорожка в метр шириной. Или камнепад начнется, или нога соскользнёт в ущелье. Да и сама дорожка может просто закончится. Иду и думаю - меня здесь в случае чего и не найдут никогда…

Три дня шатался по горам, сигареты кончились, еда кончилась - цедил и фильтровал воду, охотился на птиц, искал гнёзда - что-то белковое очень хотелось съесть, на одной кукурузе долго не протянешь. В итоге уже самому надоело: «Надо уже куда-то выходить!». Решил забраться повыше, чтобы оглядеться. И повезло, с другой стороны горы вижу вдалеке дачника. Обычный местный житель, копается у себя в огородике. Бежал к нему как к родному, по дороге топча его кукурузу. Когда он увидел, как к нему с горы несется белый человек, да ещё с гитарой… Что он был поражён, это ничего не сказать! Наверное, такими глазами индейцы смотрели на первых европейских конкистадоров. А я радуюсь: «Эй, амиго!». Я же первого человека за три дня скитаний увидел. Пытался какие-то простые фразы ему говорить. А у него - шок полнейший. Когда потом уже разговорились, он мне сказал, что с той стороны, откуда я пришёл, он меньше всего ожидал кого-то увидеть. Ведь там на много километров вообще ничего нет - скалы и никаких дорог.

Спросил у него, как добраться до города. Надо отметить, что в Латинской Америке никто не измеряет расстояние километрами. Там все говорят, сколько часов. То есть индеец мне говорит - «город далеко, три с половиной часа». При этом вообще непонятно, на чём три с половиной часа - пешком, на осле, на машине? В общем, к вечеру вышел на перевальчик, который местные зовут «Чика» («Малыш»). К слову, этот «малыш» - четыре с половиной тысячи метров над уровнем моря. Для россиянина на высокогорье дышать трудно, воздух разряжённый. Короче, устал. Правда, практически на следующий день вышел к цивилизации. Первое, что сделал, - нашёл магазин и купил себе шоколад и местный лимонад. Эта простая еда показалась мне чуть ли не самым вкусным, что я ел в жизни.

Гражданин мира

- В Венесуэлу я попал в то время, когда Чавес уже умер, а Мадуро президентом ещё не стал. То есть во время выборов. Коррупция в стране нереальная, зато подружился с местными гвардейцами, поскольку большей частью они занимались тем, что обирали водителей на дорогах.

Я углубился в джунгли и вышел на небольшую деревеньку у реки Ориноко. Аборигены приняли меня хорошо, и я остался у них на несколько дней.

Как-то раз, сидя вечером на веранде за чаем, я в шутку поинтересовался, а водятся ли у них анаконды. «Конечно, - сказали местные. - Но маленькие». - «А какие маленькие?». - «Да метров семь всего…». Ничего себе! А сплю-то я на улице. Короче, засыпал после этого сообщения с неприятным чувством и некоторой опаской.

Когда выдвинулся на трассу, сначала не понял, почему люди на машинах не останавливаются. Оказалось, они боятся, потому что это одна из тех дорог, по которым возят товар наркокартели. В итоге меня подобрал здоровенный бензовоз. Водитель объяснил, что ездит по этой трассе пятнадцать лет, но ещё ни разу не видел на обочине белого, да ещё с гитарой. Доехали до границы города, где я прожил следующие два дня на КПП с гвардейцами, которые даже меня подкармливали. А через два дня нашлась машина, которая меня забрала.

Один из водителей, с кем я добирался до места назначения, оказался французом. Мы с ним доехали до границы с Бразилией, а нас через неё не пускают! В итоге пошли на хитрость - с уверенным видом начали качать права. Нужно отметить, что у меня есть волшебная бумажка, которая частенько выручала меня при общении с представителями власти. Документ, в котором написано, что я являюсь гражданином мира, известным внештатным корреспондентом всех газет, крупным учёным, маститым собирателем фольклора и свободным художником, которому нужно оказывать всякое содействие. А главное, на ней стоит штамп, который удивительным образом действует на младший командный состав. В итоге получилось уболтать пограничников, и мы проехали. Когда объяснил французу, чем я возмущённо тыкал в лица солдат, он удивился, какого серьёзного человека везёт. А я не стал ему объяснять, что сделал эту филькину грамоту дома на компьютере перед отъездом.

Александр РУЧИНСКИЙ

