Чистыми руками

На минувшей неделе Государственная дума РФ приняла в третьем окончательном чтении законопроект о введении уголовной ответственности за применение допинга в спорте. Документ предполагает наказание всех причастных к фармакологическим махинациям вплоть до тюремного заключения и крупного денежного штрафа. Эффективность этой меры уже признало Всемирное антидопинговое агентство, подчеркнувшее, однако, что не считает ее обязательной для всех стран. Будет ли чище российский спорт? Ответ на этот вопрос искал корреспондент «ВС».

Врачей - сажать, тренеров - штрафовать

О необходимости кардинального реформирования отечественного антидопингового законодательства всерьез заговорили после дисквалификации российских легкоатлетов перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро. Безусловно, политический подтекст в дисквалификации российских спортсменов присутствовал. Да, среди дисквалифицированных оказалось много наших спортсменов, кто в употреблении допинга не был замечен никогда. Но часть претензий международных спортивных федераций была обоснованна. Именно это обстоятельство стало толчком к разработке новой антидопинговой системы страны, частью которой стал принятый на минувшей неделе законопроект о введении уголовной ответственности за употребление допинга.

Согласно этому документу, нести ответственность за употребление запрещенных препаратов спортсменом должен не только он сам, но и те, кто обеспечивал, а зачастую и склонял атлета к приему стимуляторов. Теперь тренеров, которых уличат в склонении подопечного к употреблению допинга, можно будет оштрафовать на триста тысяч рублей и отстранить от профессии на три года. Кроме того, для них предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года. Как показывает практика, в большинстве случаев именно тренер виноват в приеме спортсменом запрещенных препаратов. Однако дисквалификацию чаще всего налагают именно на атлета, который мог и не знать, что в его организме содержится запрещенный препарат.

Что же касается медицинских работников, использующих запрещенные препараты, для них предусмотрено наказание в виде штрафа в один миллион рублей, запрета на профессиональную деятельность сроком на четыре года или лишения свободы сроком на один год. При этом не будет играть никакой роли тот факт, что спортсмен сам дал согласие на введение в свой организм запрещенных стимуляторов. В тех же случаях, когда употребление допинга привело к смерти или другим тяжким последствиям, наказание для причастных к этому лиц может быть ужесточено до трех лет лишения свободы и пятилетнего запрета на профессиональную деятельность. Как отмечают многие спортсмены и тренеры, в настоящее время очень большой проблемой в российском спорте является отсутствие квалифицированных медицинских работников.

Отметим, что итоговый вариант антидопингового законопроекта оказался гораздо мягче первоначального, который предполагал гораздо более значительные суммы штрафа и длительное тюремное заключение. Тем не менее даже такой законопроект уже получил массу положительных откликов не только от парламентариев, но и от самих спортсменов. Одним из главных плюсов законодательного нововведения называют тот факт, что к работе по выявлению применения запрещенных препаратов в спорте высших достижений теперь на законном основании могут подключиться правоохранительные органы страны и специальные службы. Раньше у них просто не было соответствующих полномочий. А, как показывает практика, оперативная работа в этой сфере не менее важна, чем при поимке опасных преступников. В конце концов, ущерб, который наносят престижу государства нечестные спортсмены, тренеры и медицинский персонал, никак не меньше, чем последствия деятельности карманников, убийц и насильников. Правопорядок в стране, как известно, определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать.

ВАДА «за», но ВАДА «против»

Положительно отозвался о введении уголовной ответственности за употребление допинга в России и Международный олимпийский комитет. Поддержало это решение и Всемирное антидопинговое агентство. Там признали, что подобные меры помогают более эффективно выявлять распространителей запрещенных препаратов, но при этом подчеркнули, что не видят необходимости во введении аналогичных законов в других странах. В самом деле во многих странах мира отношение к употреблению допинга спортсменами со стороны государства весьма прохладное, если не сказать больше. И ВАДА к этому относится очень спокойно. Такая двурушническая политика международного контролера уже не раз вызывала критику со стороны национальных спортивных федераций России. Получается, что одним можно все, причем безнаказанно, других же отстраняют от соревнований по малейшему подозрению. За примерами далеко ходить не нужно. К сожалению, мордовский спорт не понаслышке знает, что такое допинг и каковы его последствия. Всего пару недель назад от соревнований была отстранена очередная группа мордовских легкоатлетов. Однако наиболее показательной является история двух звезд мирового женского тенниса. Мария Шарапова получила длительную дисквалификацию за употребление милдроната, препарата, который в нашей стране выписывают беременным женщинам и престарелым людям. ВАДА внесла его в перечень запрещенных к употреблению в профессиональном спорте, даже не объяснив конкретных причин. Ведь прием этого медикамента отнюдь не гарантирует высоких результатов в спорте. Российской теннисистке не помогло даже публичное покаяние. Вердикт Всемирной теннисной ассоциации был суров. Осудили российскую спортсменку даже те, кто выходил с ней на корт. Однако через некоторое время выяснилось, что многолетний лидер мирового женского тенниса американка Серена Уильямс долгое время употребляла гораздо более тяжелые препараты. Причем делала это с разрешения ВАДА. Объяснение спортсменка и ее окружение дали очень простое. Выяснилось, что первая ракетка мира всю жизнь страдает от тяжелого заболевания, что не мешает ей ежегодно выигрывать по нескольку турниров Большого шлема. Еще позже стало известно, что добрая половина олимпийской сборной США тоже страдает тяжелыми болезнями, но при этом с большим отрывом выигрывает общий зачет Олимпиады.

Все это дает мощный импульс разговорам о том, что нашей стране нужно бороться не только с употреблением допинга, но и с отставанием в развитии собственной фармакологической промышленности. Сейчас уже ни для кого не является секретом тот факт, что спорт высших достижений практически не обходится без приема тех или иных медикаментов. Вопрос стоит несколько иначе. Кто-то попадается, кто-то - нет. Но не попадается не потому, что является «чистым» спортсменом, а потому, что принимает препараты, которые при прохождении допинг-теста либо просто не видны, либо еще не входят в список запрещенных по причине своей неизвестности. В мировых спортивных кругах довольно давно поговаривают, что лидером по разработке и внедрению в организмы спортсменов новых препаратов являются Китай и США. Сомневаться в этом, увы, не приходится. Достаточно просто взглянуть на витрины российских аптек. На многих упаковках написано, где сделаны эти препараты. Примечательно, что в большинстве случаев импортные медикаменты имеют российские аналоги, но они нередко уступают им по качеству. Судя по комментариям экспертов на этот счет, Китай и США в плане развития фармакологической промышленности нашей стране догонять придется с большим трудом. Но это не означает, что ситуацию нужно принять такой, какая она есть. Развивать собственную фармакологию необходимо даже без привязки к спорту высших достижений. В конце концов место производства того или иного препарата напрямую влияет на его стоимость.

За что платят спортсменам?

Впрочем, одно никак не исключает другого. Бороться с употреблением запрещенных препаратов в отечественном спорте необходимо. И дело здесь не только в золотых медалях и мировых рекордах. После того как на Россию обрушились обвинения по употреблению допинга, принятие соответствующего законопроекта стало своего рода нашим ответом Чемберлену. Нашей стране было просто необходимо показать мировому олимпийскому движению, что выдвинутые обвинения беспочвенны. Кроме того, депутаты Госдумы уже высказались за необходимость продолжения этой работы. Речь идет о внесении соответствующих поправок в уголовный кодекс, карающих за фальсификацию допинг-проб и подмену анализов. В связи с этим появившаяся на минувшей неделе новость о том, что российским спортсменам, которых не допустили до Олимпиады в Бразилии, будут выплачены многомиллионные компенсации от государства, вызвала настоящую волну критики.

- В нашей стране нет других проблем?! - прокомментировала ситуацию многократная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Ирина Роднина. - Если спортсмена не пустили на Олимпиаду, значит, он дал повод для этого!

Вопросы действительно в данной ситуации есть у многих. Если спортсмена не допустили до крупнейших международных соревнований, значит, на то были основания. Спрашивается, за что ему платить миллионы. Даже если бы российские легкоатлеты попали в Рио-де-Жанейро, не факт, что все из них завоевали бы медали и получили положенные в таких случаях призовые. Олимпийские игры очень непредсказуемые соревнования, и побеждают на них далеко не всегда те, кого считали фаворитами. Опять же, если употребляющий допинг спортсмен будет знать, что все его прегрешения спишут на политику, а деньги все равно заплатят, какой смысл напрягаться на тренировках?!

Алексей КОНСТАНТИНОВ