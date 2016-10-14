Новый подход к кадастровой оценке улучшит ситуацию с определением стоимости недвижимости

Заместитель Министра экономического развития России Николай Подгузов провел видеоконференцию с участием представителей органов государственной власти субъектов РФ по вопросам законодательных изменений в сфере государственной кадастровой оценки. От Республики Мордовия в совещании приняли участие руководители Госкомимущества РМ, регионального Управления Росреестра, филиала Кадастровой палаты.

В третьем квартале текущего года в республике было подготовлено около 10 тысяч актов определения кадастровой стоимости по земельным участкам и объектам капитального строительства. Вместе с тем, неуклонно растет количество заявлений об оспаривании кадастровой стоимости. В Мордовии этот показатель в последнее время увеличился в два раза. Подобная динамика свидетельствует о несовершенстве действующей системы кадастровой оценки и ее возрастающем социальном значении.

Следует отметить, что Росреестр и Кадастровая палата не проводят кадастровую оценку объектов недвижимости, но участвуют в ее исправлении, если правообладатели сомневаются в ее правильности. Кадастровую стоимость определяют независимые оценщики, а утверждают региональные и местные органы власти. Оспорить ее результаты можно в суде либо в специальных комиссиях по оспариванию, созданных при региональных управлениях Росреестра.

В ходе видеоконференции отмечалось, что с 1 января 2017 года вступят в силу внесенные изменения в основные положения федерального закона о государственной кадастровой оценке. Нововведения предусматривают поэтапную передачу полномочий по определению кадастровой стоимости государственным бюджетным учреждениям. Ответственность за работу новых структур по проведению кадастровой оценки будет возложена на региональные органы власти, а кадастровая оценка будет проводиться по единой методике на всей территории России.



