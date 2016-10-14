Перераспределение площади земельных участков

Если два смежных участка находятся в собственности у одного и того же лица, возможно ли перераспределение площади данных земельных участков



На вопрос отвечает Директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия Действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса Александр Михайлович Пыков.



Для решения Вашего вопроса обратимся к нормам Земельного кодекса РФ. Согласно ст. 11.2 ЗК РФ земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков.

С целью образования двух земельных участков, путем перераспределения площади исходных, Вы можете обратиться к любому кадастровому инженеру по вопросу подготовки необходимых для осуществления государственного кадастрового учета документов (межевого плана). Ознакомиться с актуальным перечнем кадастровых инженеров, Вы можете на портале Росреестра (rosreestr.ru).

Обращаю Ваше внимание, что действующим законодательством установлен ряд требований к образуемым земельным участкам. В частности, регламентированы минимальные и максимальные размеры земельных участков, установлены требования к идентичности их категории и др.







